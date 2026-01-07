Eldőlt, biztosan megépül a reptéri vasútállomás – az is kiderült, mikor utazhatunk a vonatokon

Hozzátette: két nagy építkezés lesz a reptéren, a vasút és az új terminál építése, de nagyon fontos, hogy egyik sem zavarhatja a reptér napi működését. A Budapest Airport egyébként nyitott a beruházásra, hiszen annak értékét is nagyban növeli majd a projekt – ismertette Lóga Máté. Ezt a tervet már korábban elfogadták, a környezetvédelmi engedélyek megvannak, ezeket felül kell vizsgálni, de az építési engedélyt újra be kell majd adni.

A projekt 1 milliárd eurót tesz ki, a koncessziót 35 évre adják.

Fontos tény, hogy az infrastruktúra már megépülésekor a magyar állam tulajdonába kerül, teljesen pedig 35 év után kerül át az állam tulajdonába az egész, tehát már a bevétel is az államnak folyik be.

A várható számok szerint 10-12 millió utast kell majd kiszolgálnia a reptéri vasútnak. Jelenleg 20 millióan fordulnak meg a reptéren, tehát több mint az utasok fele használná a vasutat. Az államtitkár kiemelte: ez pozitív hatást gyakorol a vidéki turizmusra is, Budapestről sokkal könnyebben elérhető lesz a vidék, de a reptérre érkező külföldiek is könnyebben tudnak menni Szegedre, Makóra, a többi vidéki turisztikai helyre.