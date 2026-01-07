Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapest airport nemzetgazdasági minisztérium nyugati pályaudvar liszt ferenc nemzetközi repülőtér monor kőbánya - kispest vasútállomás vonat

Eldőlt, biztosan megépül a reptéri vasútállomás – az is kiderült, mikor utazhatunk a vonatokon

2026. január 07. 11:38

Elindult a reptéri fejlesztések pályázati jelentkezési szakasza, erről tartott sajtótájékoztatót a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiderült az is, hova kerül majd a vasútállomás a reptéren. 2030-ra már elkészülhet az első szakasz.

2026. január 07. 11:38
null
Ferentzi András

Újabb részleteket árult el a Nemzetgazdasági Minisztérium a reptéri fejlesztésekről. Mint egy szerda délelőtti háttérbeszélgetésen Lóga Máté, a minisztérium államtitkára ismertette: megvalósul a vasúti bekötés, amely Monor és Kőbánya-Kispest között köti be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret a Nyugati pályaudvar vonalába. A pályázatra való jelentkezési szakasz elindult szerda reggel az uniós közbeszerzési értesítőben is megjelent az erről szóló koncessziós kiírás. Ez február 6-ig tart, akkor választanak ki 2-3 céget, amelyek versenyezhetnek. Lóga Máté szerint ez a folyamat innen már visszafordíthatatlan, hacsak nem történik valamilyen vis maior esemény, akkor biztosan megvalósul a beruházás.

A vasútállomás a Holiday Parking alá kerül majd a reptéren, a képen a világos kékkel jelölt részre. (Forrás: Bud.hu)
A vasútállomás a Holiday Parking alá kerül majd a reptéren, a képen a világos kékkel jelölt részre. (Forrás: Bud.hu) 

Reptér: parkoló alatti vasútállomás

A bekötés 27 kilométer lesz. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területe alatt épül majd egy új állomás, ide futnak be a vonatok. Ennek a helye a mostani Holiday parkoló lenne, ez alá tennék az állomást. Ez persze kis helyszűküléssel jár. 156 parkolóhelyet elveszítenek, ezeket máshová telepítik át, de az építkezés végén a parkoló többi részét helyreállítják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Döntött a kormány: új reptér épül Magyarországon

Lesz vasúti összeköttetés a belváros és Ferihegy között, de új reptér építéséről is döntött a kabinet. Ez utóbbi az áruforgalmat veszi majd át a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől. Ezeket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter árulta el keddi sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: két nagy építkezés lesz a reptéren, a vasút és az új terminál építése, de nagyon fontos, hogy egyik sem zavarhatja a reptér napi működését. A Budapest Airport egyébként nyitott a beruházásra, hiszen annak értékét is nagyban növeli majd a projekt – ismertette Lóga Máté. Ezt a tervet már korábban elfogadták, a környezetvédelmi engedélyek megvannak, ezeket felül kell vizsgálni, de az építési engedélyt újra be kell majd adni. 

A projekt 1 milliárd eurót tesz ki, a koncessziót 35 évre adják.

Fontos tény, hogy az infrastruktúra már megépülésekor a magyar állam tulajdonába kerül, teljesen pedig 35 év után kerül át az állam tulajdonába az egész, tehát már a bevétel is az államnak folyik be. 

A várható számok szerint 10-12 millió utast kell majd kiszolgálnia a reptéri vasútnak. Jelenleg 20 millióan fordulnak meg a reptéren, tehát több mint az utasok fele használná a vasutat. Az államtitkár kiemelte: ez pozitív hatást gyakorol a vidéki turizmusra is, Budapestről sokkal könnyebben elérhető lesz a vidék, de a reptérre érkező külföldiek is könnyebben tudnak menni Szegedre, Makóra, a többi vidéki turisztikai helyre.

Ezt is ajánljuk a témában

A koncessziós struktúra azt is jelenti, hogy minden kockázati elem a koncesszor vállára nehezedik. „Okos fejlesztésre és okos működtetésre van szükség, hogy minél több utast tudjanak becsábítani” – mondta az államtitkár. Erre a feladatra olyan társaságok lesznek alkalmasak, akiknek van már tapasztalata. Lóga Máté aláhúzta: olyan cégek nem képesek erre, amelyek frissen alakultak.

Elhangzott: 

  • a Kőbánya-Kispest-Budapest Airport szakasz az állomással 2030-31-re épülhet meg, 
  • majd 2033-34-re valósulhat meg a másik szakasz. 

Ez még gyorsulhat is, ha a végül győztes társaság vállalja, hogy párhuzamosan épít. A második szakaszban két vasúti hidat is meg kell építeni, egyet az M0-ás, egyet pedig az M4-es felett. Az építkezés 2028-ban kezdődhet. A koncessziós idő már a terület átadásakor elindul, tehát a koncesszor nagyon is érdekelt lesz a minél előbbi és flottabbul megvalósuló kivitelezésben. Rendelkezési díjat nem fizet majd az állam.

Jön a perondíj

A jegyár két dolgot tartalmaz, lesz egy rendes személyszállítási jegyár, és egy perondíj. Ez egyébként külföldön is gyakori díjtétel.

Tehát a koncessziós társaságnak kétféle bevétele származik. Egyrészt a MÁV fizet neki pályahasználati díjat, illetve az állomásra való belépésből származó bevétel is az övé. Egy variáció lehet például egy 4 ezer forintos perondíj, amely így már versenyképessé válik a taxival és más közlekedési módokkal szemben. Egyébként már ma is az utasok fele tömegközlekedéssel megy a reptérre, átszállnak a Ferihegyi vasútállomáson BKV-buszra, ami igencsak nehézkes.

A magyar állam 20 százalékkal szeretne beszállni a beruházásba, kvázi pénzügyi befektetőként, hogy anyagilag is érdekelt legyen a beruházásban. A 80 százalékra nemzetközi, vagy hazai jelöltet keresnek, akár magyar bankifinanszírozással is.

Lóga Máté elmondta: olyan struktúrát alakítanak ki, amely kellőképpen vonzó lesz a befektetők számára.

Fontos kiemelni, hogy ez a projekt nem zöldmezős beruházás, hanem hibrid. A Budapest-Belgrád vonal például az előbbihez tartozik, mert nem lehet egyelőre felmérni, mennyire lesz kihasználva. A reptéri fejlesztéseknél viszont már most ott van több millió ember, akiket be kell csatornázni a közlekedésbe. 2030-ban még elég lesz a meglévő vonalról átterelve a vonatokat, 6 percenként lesz ott vonat a tervek szerint, tehát nem feltétlenül kell ehhez új vonatokat beszerezni. 

 

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA
 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
•••
2026. január 07. 12:13 Szerkesztve
Bordeuxban a helyi villamos visz 1,90€-s jegyért a belvárosba (a reptérről) ..talán nem a lehúzáson kellene gondolkodni, ha már fejlesztünk
Válasz erre
1
0
Gubbio
2026. január 07. 12:11
Jó hír. Vége lesz a taxis-farkasoknak.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2026. január 07. 12:11
Két személynek a 4000Ft oda-vissza 16000 Ft. Ez már összemérhető egy fapados repülőjegy árával. Szóval lesz lehúzás.
Válasz erre
2
0
rasputin
2026. január 07. 12:01
Az anyátok picsáját azt! Párizsban a CDG reptérről a RER bevisz Párizs belvárosába sima jegyár fejében.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!