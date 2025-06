Eldöntötte a kormány, új repülőteret építenek Budapesten

Az utasforgalom az év első részében is emelkedett. Hogy ezt gyorsabban lehessen pörgetni, két dolog fog történni. Elindul a harmadik terminál építése, amelynek alapkövét ősszel teszik majd le. A gyorsforgalmi út kiszélesítésére és felújítására is elkülönítettek már forrást, illetve kötöttpályán is megindul viszont a munka.

A cél, hogy közvetlen járat legyen a reptér és a Nyugati pályaudvar között. A fejlesztések összértéke körülbelül 1 milliárd euró lenne.

Ez a beruházás nem párhuzamos sínpárt jelentene, Kőbányától ugyanis ugyanazon a pályán haladna a vonat, illetve bekapcsolódna a Szolnok-Debrecen vonalba is.

„A vasút gyorsabb, zöldebb és kiszámíthatóbb, nincsenek dugók” – emelte ki Nagy Márton. Hozzátette: a vonzáskörzetét is megemeli majd a reptérnek a vasút.

A beruházás koncessziós alapon működne, azaz a kormány nem egyben fizeti ki a beruházást, hanem hosszú évek alatt, részletekben. Ehhez külföldről és hazánkból is várják a beruházókat ehhez. Mint mondta: ez egy munka kezdete, a feladat megvan, de a részletekről majd csak később lehet tájékoztatást adni, például, hogy honnan és milyen útvonalon indulnak majd a vonatok a reptérről.

Jöhet az új reptér

Szintén fontos terület a repülőtér áruforgalmának növelése is. Az elmúlt években ez már 12 százalékkal nőtt, tavaly 300 ezer tonna forgalom volt egy évben. Ez nagyobb, mint Bécsben és Münchenben. A régióban tehát ebben a tekintetben Budapest vezető pozícióba került.

Hogy ott is maradjon, fejlesztenünk kell az üzletágat

– húzta alá Nagy Márton. Mint mondta: felismerték, hogy a fogyasztás nagyon eltolódott az e-kereskedelem irányába, a régióban is innen jutnak el a megrendelt termékek a szomszédos országokba. Emiatt is kell mindenképp bővíteni a kapacitásokat.

A légi áruk 84 százaléka Ázsiából és az Egyesült Államokból érkezik, Európából mindössze 14 százalék jön. Kína uralja a területet, 43 százalékkal.

A Liszt Ferenc reptérnek a cargo kapacitása 400-450 ezer tonnánál van, ezt pedig a jelenlegi volumennel gyorsan el fogja érni Magyarország. Viszont az utasszállító gépekkel folyamatos harcot vívnak majd a leszállóhelyekért és időpontokért. A jelenlegi trend szerint a teherszállítók kiszorulhatnak. Ferihegy ugyanis nem non-stop reptér, éjjel repülési tilalom van.

A feladat adott: kell egy új cargo reptér, de ennek megvalósításánál több szempontot is figyelembe kell venni.

Non-stopnak kell lennie, így tehát lakóhely nem lehet a közelében. Fontosak a csatlakozási pontok is, tehát legyen vasút és autóút is a közelben. Jelenleg 5-6 helyszín merült fel. Itt is koncesszióban gondolkodnak, a következő hetekben készül el a brossúra és ez alapján keresik majd a befektetőket.

Bírja majd a MÁV?

Felmerülhet a kérdés, hogy elbírja-e a jelenlegi vasúti rendszer a plusz terhelést majd, ha közvetlen sínpár nem lesz a Nyugati és a reptér között?

Nagy Márton a Mandinernek ezzel kapcsolatban elmondta: hogy a terhelést hogyan tudják elosztani, szintén a tervezés feladata. De felmerült, hogy például egy szolnoki, vagy debreceni vonat megállhat a reptérnél is.

Kvázi egy kis kitérő lesz ez majd a vonatoknak

– mondta lapunknak a miniszter.. A nyomvonal viszont nem lakott területen fog haladni, egyébként már most is vannak sínek a reptér területén, akár ezeket is használhatják.

Másik kérdésünkkel kapcsolatban, hogy a kormány mire fordítja a százmilliárd forintnyi osztalékot, amelyet a reptérből kaptak, Nagy Márton elárulta: ez a pénz költségvetésbe megy, a hiányt javítva növeli majd a bevételi oldalt. A következő években egyébként 20-30 milliárd forintos stabil osztalékot tud majd kivenni az állam a repülőtérből. Májusban egyébként az MVM-ből is jelentős osztalékot kapott a költségvetés, így az előző havi mérleg rendkívül kedvező lesz a miniszter előrejelzése szerint.