Óriási üzletet kötött a kormány, máris 100 milliárd folyt be a kasszába

Megtérülni látszik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszavásárlása: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint a légikikötő idén minden korábbinál nagyobb, 100 milliárd forintot meghaladó osztalékot fizet a tulajdonosainak – vagyis döntő részben a magyar államnak. A tárcavezető rövid, de határozott hangvételű bejegyzésben úgy fogalmazott:

Kiváló üzlet volt a reptér visszavásárlása Magyarország számára!”

– hozzátéve, hogy a nyereség rekordösszegű kifizetés formájában máris megérkezett a költségvetésbe.

A kormány 2024 végén jelentette be, hogy az állam többségi tulajdont szerzett a Budapest Airportban. Az ügylet hátterében nem csupán stratégiai szempontok álltak – a repülőtér közlekedési, gazdasági és turisztikai szempontból is kulcsszereplő –, hanem az a pénzügyi cél is, hogy a magyar állam részesedhessen a növekvő légiforgalomból származó haszonból.