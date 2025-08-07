Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szatmáry Kristóf önkományzat BVSC-Zugló tisztújítás

Veszélyben a nyugdíjas úszás a zuglói önkormányzat miatt

2025. augusztus 07. 09:48

A BVSC vezetése megújult, de a klub jövőjét a zuglói önkormányzattal való megállapodás hiánya árnyékolja be.

2025. augusztus 07. 09:48
null

Szatmáry Kristófot ismét megválasztotta a BVSC-Zugló elnökének a sportegyesület tisztújító küldöttgyűlése. A klub honlapjának szerdai beszámolója szerint az alelnök Tóth Sándor, az ügyvezető elnök pedig Szentpáli Gábor maradt. Az új elnökség – amelybe bekerült Kisteleki István, a labdarúgó-szakosztály szakmai igazgatója is – megbízatása öt évre szól.

A sikeres tisztújítás ellenére a klub vezetése komoly kihívással néz szembe: három év múlva lejár a Zuglói Önkormányzattal kötött használati szerződésük, amelyet egyelőre nem sikerült meghosszabbítani. Ez nem csupán 

a sporttelepek működését veszélyezteti, hanem több közösségi programot is, köztük a nyugdíjas úszást is.

„Először is köszönöm a bizalmat! Büszkén tekintettünk vissza az elmúlt 13 évre, amely során közösen, nagy utat tettünk meg klubunk életében: erős edzői háttérrel, folyamatos utánpótlás-neveléssel és jelentős infrastrukturális fejlődéssel. Most megválasztott új elnökségünk előtt nem áll könnyű feladat, hiszen további fejlesztési terveink vannak” – mondta Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke.

„Továbbá a jelenlegi legnagyobb problémánk a Zuglói Önkormányzattal 3 év múlva lejáró szerződésünk. Ezt egyelőre nem sikerült meghosszabbítanunk és így a nyugdíjas úszást sem. Pedig a BVSC területeinek egy részét 12 éve ingyen kapta az államtól az Önkormányzat, amelyet mi fejlesztettünk, most pedig feltételekhez kötné ezeknek a további használatát. 

Ezt az állam segítségével próbáljuk kezelni”

– tette hozzá a klubvezető.  

„Továbbá mindent megteszünk azért, hogy a következő öt év is olyan virágzó legyen, mint az elmúlt tizenhárom. Külön öröm számunkra, hogy a BVSC a tavalyi év legeredményesebb sportklubja lett – ez mindannyiunk közös sikere!” – fogalmazott.

(MTI/Mandiner) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: bvsc.hu

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. augusztus 07. 10:32
Régi Kamunak hosszú az árnyéka...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!