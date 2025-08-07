Veszélyben a nyugdíjas úszás a zuglói önkormányzat miatt

Szatmáry Kristófot ismét megválasztotta a BVSC-Zugló elnökének a sportegyesület tisztújító küldöttgyűlése. A klub honlapjának szerdai beszámolója szerint az alelnök Tóth Sándor, az ügyvezető elnök pedig Szentpáli Gábor maradt. Az új elnökség – amelybe bekerült Kisteleki István, a labdarúgó-szakosztály szakmai igazgatója is – megbízatása öt évre szól.

A sikeres tisztújítás ellenére a klub vezetése komoly kihívással néz szembe: három év múlva lejár a Zuglói Önkormányzattal kötött használati szerződésük, amelyet egyelőre nem sikerült meghosszabbítani. Ez nem csupán

a sporttelepek működését veszélyezteti, hanem több közösségi programot is, köztük a nyugdíjas úszást is.

„Először is köszönöm a bizalmat! Büszkén tekintettünk vissza az elmúlt 13 évre, amely során közösen, nagy utat tettünk meg klubunk életében: erős edzői háttérrel, folyamatos utánpótlás-neveléssel és jelentős infrastrukturális fejlődéssel. Most megválasztott új elnökségünk előtt nem áll könnyű feladat, hiszen további fejlesztési terveink vannak” – mondta Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke.

„Továbbá a jelenlegi legnagyobb problémánk a Zuglói Önkormányzattal 3 év múlva lejáró szerződésünk. Ezt egyelőre nem sikerült meghosszabbítanunk és így a nyugdíjas úszást sem. Pedig a BVSC területeinek egy részét 12 éve ingyen kapta az államtól az Önkormányzat, amelyet mi fejlesztettünk, most pedig feltételekhez kötné ezeknek a további használatát.

Ezt az állam segítségével próbáljuk kezelni”

– tette hozzá a klubvezető.

„Továbbá mindent megteszünk azért, hogy a következő öt év is olyan virágzó legyen, mint az elmúlt tizenhárom. Külön öröm számunkra, hogy a BVSC a tavalyi év legeredményesebb sportklubja lett – ez mindannyiunk közös sikere!” – fogalmazott.

(MTI/Mandiner)