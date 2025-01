Hamarosan döntenek Gyurcsány sorsáról, de nem kell félnie

Február első hétvégéjén rendezi tisztújító kongresszusát a Demokratikus Koalíció, ahol többek közt az elnök, illetve a pártvezető személyéről is dönt a tagság – írta a Magyar Nemzet. Esőként január 28-án, reggel 8 órakor ül össze a kongresszus, határozatképtelenség esetén pedig február 2-án gyűlnek össze a DK-s párttagok.

A tisztújító kongresszuson megválasztják a párt tisztségviselőit, így az elnökség személyeiről is döntenek. A legfontosabb kérdés persze az, hogy marad-e Gyurcsány Ferenc a párt elnöke, az idei kongresszus előtt ugyanis többen is bejelentették, hogy indulnak a tisztségért. Korábbi sajtóhírek négy aspiránsról is beszámoltak, amire a párt történetében korábban nem volt példa.

Ám a Magyar Nemzet információi szerint

végül egyik jelölt sem kapott elegendő számú ajánlást a DK tagságától, így Gyurcsány Ferenc kihívó nélkül maradt

Ahogy mi is beszámoltunk róla, korábban Abd El Rahim Ali, a DK VIII. kerületi elnöke is bejelentkezett a posztra, szerinte ugyanis Magyar Péter megjelentése óta a Demokratikus Koalíció ütemet vesztett, nem jó válaszreakciókat adott, kontraproduktív lett.