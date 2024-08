A Gyurcsány-párt egyik alapítója szólt be Gyurcsánynak

„Innen is üzenem Gyurcsány Ferencnek, hogyha egyetlen egy mondatot vagy szót talál, ami nem igaz abból, amit én elmondtam, akkor máris veszem a kalapomat és itt sem vagyok” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Leel-Őssy. A politikus kijelentette, a vállalhatatlan gyulai választási eredmény miatt állt a nyilvánosság elé. Mint mondta, ennek a szereplésnek több oka van, de a DK szervezeti problémáira hívja fel a figyelmet, tehát meglátása szerint ez nem egy gyulai ügy.

Leel-Őssy úgy véli, ha Gyurcsány Ferenc visszavonulna, az neki, a pártnak és az országnak is jó lenne. Azt is hangsúlyozta, sokan meglepődnének, hogy hány aktív, jelentős pozícióban lévő DK-s kereste meg azzal, hogy egyetértenek vele. Ugyanakkor azt is megérti, hogy Gyurcsány jelenleg a politikai túlélésért küzd, de nem jó irányba mennek a dolgot, gyökeres változtatásokra lenne szükség.