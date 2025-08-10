Trumppal egyeztet Németország vezetője: Zelenszkijt akarja pozícióba helyezni

Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, szeretné, ha a közelgő orosz-amerikai tárgyaláson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vehetne – számolt be a Reuters.

A német ARD szolgáltatónak nyilatkozva Merz azt is elmondta, hogy még vasárnap beszélni fog Trump elnökkel telefonon, és az EU is aktívan részt vesz a közelgő tárgyalás előkészítésében, együttműködve az amerikai kormánnyal.

Hangsúlyozta,

„nem fogadhatjuk el, hogy az oroszok és az amerikaiak Európa és Ukrajna feje fölött döntsön a területi kérdésekről”

– majd megismételte, Zelenszkijnek mindenképp jelen kell lennie a találkozón.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP



