Trumppal egyeztet Németország vezetője: Zelenszkijt akarja pozícióba helyezni

Kibújt a szög a zsákból? Medvegyev komoly vádat fogalmazott meg az európai vezető politikusokkal szemben
Szerinte szándékosan próbálják akadályozni az USA béketörekvéseit.
Merz szerint Európa Amerikával közösen készül a közelgő Trump-Putyin találkozóra.
Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, szeretné, ha a közelgő orosz-amerikai tárgyaláson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vehetne – számolt be a Reuters.
A német ARD szolgáltatónak nyilatkozva Merz azt is elmondta, hogy még vasárnap beszélni fog Trump elnökkel telefonon, és az EU is aktívan részt vesz a közelgő tárgyalás előkészítésében, együttműködve az amerikai kormánnyal.
Hangsúlyozta,
„nem fogadhatjuk el, hogy az oroszok és az amerikaiak Európa és Ukrajna feje fölött döntsön a területi kérdésekről”
– majd megismételte, Zelenszkijnek mindenképp jelen kell lennie a találkozón.
