Trumppal egyeztet Németország vezetője: Zelenszkijt akarja pozícióba helyezni

2025. augusztus 10. 22:57

Merz szerint Európa Amerikával közösen készül a közelgő Trump-Putyin találkozóra.

2025. augusztus 10. 22:57
Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, szeretné, ha a közelgő orosz-amerikai tárgyaláson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vehetne – számolt be a Reuters.

A német ARD szolgáltatónak nyilatkozva Merz azt is elmondta, hogy még vasárnap beszélni fog Trump elnökkel telefonon, és az EU is aktívan részt vesz a közelgő tárgyalás előkészítésében, együttműködve az amerikai kormánnyal.

Hangsúlyozta,

 „nem fogadhatjuk el, hogy az oroszok és az amerikaiak Európa és Ukrajna feje fölött döntsön a területi kérdésekről”

 – majd megismételte, Zelenszkijnek mindenképp jelen kell lennie a találkozón.

Ehetős Odó
2025. augusztus 10. 23:19
Érdekes, érdekes… Az elmúlt negyedfél év arról szólt, hogy mindenkivel tárgyaltok, csak a ruszkikkal nem, semmi szín alatt. Csak nem fejreállni készül Hoholisztán, hogy hirtelen fontos lett nektek a muszkákkal szóbaelegyedni?
neszteklipschik
2025. augusztus 10. 23:11
„nem fogadhatjuk el, hogy az oroszok és az amerikaiak Európa és Ukrajna feje fölött döntsön a területi kérdésekről” Az a helyzet, hogy nem lesz más választásotok és "az elszigetelt GeciOrbán" már lassan két éve ezt pofázta nektek, ütődötteknek!
tetx
2025. augusztus 10. 23:03
No de ti eddig mégis mi a faszt csináltatok, hogy bárki is megkérdezze ti mi a faszt akartok?
