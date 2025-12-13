Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Puskás Akadémia diósgyőr Gera Dániel

„Sok mindent néztek, hogy megtalálják, miért nem gól…” – nemcsak a VAR, a mate tea is befolyásolta a felcsúti végeredményt

2025. december 13. 21:01

A Puskás Akadémia 2–1-re nyert a DVTK ellen az NB I-ben. A VAR elvett egy gólt a diósgyőriektől, miután Lukács Dániel a mate tea miatt duplázott.

2025. december 13. 21:01
null

A Puskás Akadémia 2–1-es győzelmet aratott szombaton a Diósgyőr ellen az NB I 17. fordulójában. Pedig a vezetést a miskolciak szerezték meg Elton Acolatse menetrendszerű góljával, de a DVTK nagy bánatára a másik csapatban is volt egy bombaformában lévő gólfelelős Lukács Dániel személyében.

Diósgyőr
Végül nem adta meg a VAR a Diósgyőr gólját. Fotó: dvtk.hu

A felcsútiak válogatott csatára a második félidő elején Szappanos Péter passzából már a második gólját szerezte, így 11 találatával az élre állt a góllövőlistán. A mérkőzés után az M4 Sport riportere meg is kérdezte Hornyák Zsolt vezetőedzőt, hogy vajon minek köszönhető támadója remek formája. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Hát igen, issza a matéját. Mondtam neki, adjon másoknak is, Nagy Zsolt is szürcsöljön bele, vagy a Palkó is, lehet akkor ők is rúgnak majd gólt.”

A VAR miatt elvették a diósgyőri gólt

Ez a dupla végül három pontot ért, pedig a 78. percben Holdampf Gergő egyenlített, de Kovács Imre játékvezetőt a VAR kihívta, és les miatt érvénytelenítette is a találatot, miközben sem a gólszerző, sem a passzt adó Aboubakar Keita nem volt lesen.

Az M4 Sport magyarázata szerint „viszont lesen tartózkodott Bárdos Bence, aki első pillantásra passzívnak tűnik a támadás során, ám a felvételeken látszik, hogy mozgásában akadályozza a védekező Markgráf Ákost, aki el is esik mellette, és akinek enélkül lehetett volna esélye Keita beadását blokkolni. Ebből a szempontból tehát mindegy, hogy a DVTK-játékos szabálytalan-e Markgráffal szemben, mivel akadályozta a mozgásában, aktívvá vált a leshelyzete – vagyis jól döntött a videobíró, amikor kihívta a játékvezetőt és Kovács Imre is, amikor végül visszavonta a gólt.”

Azt nem tudjuk biztosan, hogy ezt a magyarázatot Gera Dániel már olvasta-e, a lefújás után rögtön biztosan nem, és igen elégedetlenül nyilatkozott a döntéssel kapcsolatban. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Elég sok mindent néztek, hogy megtalálják, miért nem gól. Az elején azt hiszem, a párharcot, utána volt az, hogy belógott egy láb, aki egyébként nem ért bele szerint, de az a gól érvényes, amit megadnak, szóval nekünk ezen kívül kellett volna szerezni. 

Ott azért volt ez a sok vitatkozás, vagy mi, igazából senki nem értette, hogy mit keresnek, aztán végül találtak valamit.”

A PAFC tehát 2–1-re nyert a Diósgyőr ellen.

Nyitókép: dvtk.hu

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. december 13. 21:41
Új szabály:A bírókat nem lehet kiállítani?
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. december 13. 21:37
Hajrá Diósgyőr! Még több szemüveget a bíróknak.
Válasz erre
1
0
Töki
•••
2025. december 13. 21:30 Szerkesztve
Lehet ítt magyarázgatni, de ez szabályos gól volt!!!!
Válasz erre
3
0
bagoly-29
2025. december 13. 21:21
A VAR bírók megint leszerepeltek! Tönkreteszik a focit, a nézők élvezetét, belegázolnak a sportszerűségbe.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!