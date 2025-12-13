„Sok mindent néztek, hogy megtalálják, miért nem gól…” – nemcsak a VAR, a mate tea is befolyásolta a felcsúti végeredményt

A Puskás Akadémia 2–1-es győzelmet aratott szombaton a Diósgyőr ellen az NB I 17. fordulójában. Pedig a vezetést a miskolciak szerezték meg Elton Acolatse menetrendszerű góljával, de a DVTK nagy bánatára a másik csapatban is volt egy bombaformában lévő gólfelelős Lukács Dániel személyében.

Végül nem adta meg a VAR a Diósgyőr gólját. Fotó: dvtk.hu

A felcsútiak válogatott csatára a második félidő elején Szappanos Péter passzából már a második gólját szerezte, így 11 találatával az élre állt a góllövőlistán. A mérkőzés után az M4 Sport riportere meg is kérdezte Hornyák Zsolt vezetőedzőt, hogy vajon minek köszönhető támadója remek formája.