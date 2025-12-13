„Sok mindent néztek, hogy megtalálják, miért nem gól…” – nemcsak a VAR, a mate tea is befolyásolta a felcsúti végeredményt

„Nem anyátok a k…va gyenge” – beszólt a saját szurkolóinak, kemény büntetést kapott a DVTK csapatkapitánya
A Puskás Akadémia 2–1-re nyert a DVTK ellen az NB I-ben. A VAR elvett egy gólt a diósgyőriektől, miután Lukács Dániel a mate tea miatt duplázott.
A Puskás Akadémia 2–1-es győzelmet aratott szombaton a Diósgyőr ellen az NB I 17. fordulójában. Pedig a vezetést a miskolciak szerezték meg Elton Acolatse menetrendszerű góljával, de a DVTK nagy bánatára a másik csapatban is volt egy bombaformában lévő gólfelelős Lukács Dániel személyében.
A felcsútiak válogatott csatára a második félidő elején Szappanos Péter passzából már a második gólját szerezte, így 11 találatával az élre állt a góllövőlistán. A mérkőzés után az M4 Sport riportere meg is kérdezte Hornyák Zsolt vezetőedzőt, hogy vajon minek köszönhető támadója remek formája.
Hát igen, issza a matéját. Mondtam neki, adjon másoknak is, Nagy Zsolt is szürcsöljön bele, vagy a Palkó is, lehet akkor ők is rúgnak majd gólt.”
Ez a dupla végül három pontot ért, pedig a 78. percben Holdampf Gergő egyenlített, de Kovács Imre játékvezetőt a VAR kihívta, és les miatt érvénytelenítette is a találatot, miközben sem a gólszerző, sem a passzt adó Aboubakar Keita nem volt lesen.
Az M4 Sport magyarázata szerint „viszont lesen tartózkodott Bárdos Bence, aki első pillantásra passzívnak tűnik a támadás során, ám a felvételeken látszik, hogy mozgásában akadályozza a védekező Markgráf Ákost, aki el is esik mellette, és akinek enélkül lehetett volna esélye Keita beadását blokkolni. Ebből a szempontból tehát mindegy, hogy a DVTK-játékos szabálytalan-e Markgráffal szemben, mivel akadályozta a mozgásában, aktívvá vált a leshelyzete – vagyis jól döntött a videobíró, amikor kihívta a játékvezetőt és Kovács Imre is, amikor végül visszavonta a gólt.”
Azt nem tudjuk biztosan, hogy ezt a magyarázatot Gera Dániel már olvasta-e, a lefújás után rögtön biztosan nem, és igen elégedetlenül nyilatkozott a döntéssel kapcsolatban.
„Elég sok mindent néztek, hogy megtalálják, miért nem gól. Az elején azt hiszem, a párharcot, utána volt az, hogy belógott egy láb, aki egyébként nem ért bele szerint, de az a gól érvényes, amit megadnak, szóval nekünk ezen kívül kellett volna szerezni.
Ott azért volt ez a sok vitatkozás, vagy mi, igazából senki nem értette, hogy mit keresnek, aztán végül találtak valamit.”
A PAFC tehát 2–1-re nyert a Diósgyőr ellen.
