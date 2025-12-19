Mészáros Lőrinc szerint a Ferencváros továbbra sem legyőzhető itthon – egy felcsúti játékossal tett kivételt eddig

Arról is beszélt, hogy Hornyák Zsolt már 2019 óta a Puskás Akadémia vezetőedzője, vagyis ő a legrégebb óta ugyanannál a csapatnál dolgozó szakvezető a magyar élvonalban.

„Az állandóság a futballban is nagyon fontos érték, hasonlóan a politikához. Nagyon elégedettek vagyunk a mesterrel, rendet tart az öltözőben, és folyamatosan eredményesen szerepel vele a csapat. Hat év alatt egyszer voltunk negyedikek, egyébként mindig dobogón végeztünk: kétszer a második, háromszor a harmadik helyen. Külön öröm, hogy magyar szakemberrel tudunk ilyen sikeresek lenni. Hogy mi a titok? Nem tudom, de az NB I másik felvidéki származású vezetőedzője, Borbély Balázs is nagyon sikeres a Győrrel – a szereplésük az előző bajnokságban engem nagyon meg is lepett.

Talán határon túli magyarként még erősebb bizonyítási vágy dolgozik bennük.”

Mészáros Lőrinc az állami támogatásokról

Az interjúból az is kiderült, hogy az akadémia már sokkal kevesebb állami támogatással tartja fenn magát, mint a korábbi években.