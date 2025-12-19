Ft
Puskás Akadémia Felcsút Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc szerint a Ferencváros továbbra sem legyőzhető itthon – egy felcsúti játékossal tett kivételt eddig

2025. december 19. 11:10

Felcsúton nagy büszkék Pécsi Árminra és Nagy Zsoltra is. Mészáros Lőrinc egy interjúban elárulta, miért a Puskás Akadémia a legdrágább utánpótlásműhely Magyarországon.

2025. december 19. 11:10
null

Interjút adott a Nemzeti Sportnak a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnöke, Mészáros Lőrinc. A beszélgetés során több témát is érintettek a futballklub és a felcsúti akadémia működésével kapcsolatban, melynek talán legnagyobb sikere, hogy a nyáron Pécsi Ármint megvásárolta a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol Liverpool.

Mészáros Lőrinc
Mészáros Lőrinc beszélt Hornyák Zsoltról is / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ez is hatalmas siker az akadémiánknak, hogy ilyen elitcsapat vásárol tőlünk játékost”

– mondta Mészáros. – Olyan bajnokság után egyébként, amelyben a története során a legtöbb pontot gyűjtötte a Puskás Akadémia, és 

az utolsó fordulóban is versenyben voltunk még a bajnoki címért a Ferencvárossal, amely amúgy szerintem itthon továbbra sem legyőzhető,

ám persze boldogok vagyunk, ha egy-egy meccsen sikerül elkapnunk. A bajnokság legjobbjának saját nevelésű játékosunkat, Nagy Zsoltot választotta az MLSZ.

A magyar válogatott védőről elmondta, nehéz Felcsúton tartani.

„Nem volt könnyű, sokfelé csábították. 

Nagyon ritkán tárgyalok közvetlenül a játékosokkal, de Joe esetében – aki 14 éves kora óta játszik nálunk – úgy éreztem, kivételt kell tennem, és sikerült olyan ajánlatot tennünk, amely garantálja, hogy a mi játékosunk marad. Számunkra ő igazi ikon, példakép az akadémistáinknak, a válogatott keret alapembere.”

Arról is beszélt, hogy Hornyák Zsolt már 2019 óta a Puskás Akadémia vezetőedzője, vagyis ő a legrégebb óta ugyanannál a csapatnál dolgozó szakvezető a magyar élvonalban.

„Az állandóság a futballban is nagyon fontos érték, hasonlóan a politikához. Nagyon elégedettek vagyunk a mesterrel, rendet tart az öltözőben, és folyamatosan eredményesen szerepel vele a csapat. Hat év alatt egyszer voltunk negyedikek, egyébként mindig dobogón végeztünk: kétszer a második, háromszor a harmadik helyen. Külön öröm, hogy magyar szakemberrel tudunk ilyen sikeresek lenni. Hogy mi a titok? Nem tudom, de az NB I másik felvidéki származású vezetőedzője, Borbély Balázs is nagyon sikeres a Győrrel – a szereplésük az előző bajnokságban engem nagyon meg is lepett. 

Talán határon túli magyarként még erősebb bizonyítási vágy dolgozik bennük.”

Mészáros Lőrinc az állami támogatásokról

Az interjúból az is kiderült, hogy az akadémia már sokkal kevesebb állami támogatással tartja fenn magát, mint a korábbi években.

A sportért felelős államtitkárság jelentősen átalakította a támogatási rendszert, körülbelül a felére csökkent a Puskás Akadémiának juttatott állami pénz, s ez a mi esetünkben milliárdos nagyságrendű kiesést jelent.

Hatékonyabbá kellett tennünk az intézményt, több szponzori pénzre van szükségünk, és át is kellett szerveznünk az akadémia működését. Ezt az új, Tima János vezette menedzsment végre is hajtotta úgy, hogy a szakmai munka színvonala a szűkebb büdzsé ellenére se csökkenjen és hosszú távon rendben legyen az intézmény működése. Most egyébként az első csapat és az utánpótlás szakmai irányítása is egy kézben van, Tóth Balázs felelős mindkét területért. Látni kell azt is, hogy a Puskás Akadémia azért kerül a legtöbb pénzbe a hazai akadémiák közül, mert mi működtetjük a legnagyobb, legköltségesebb rendszert. Nem egyszerűen futballakadémia vagyunk, ez egy komplett sportfalu, tizenegy pályával, sportcsarnokkal, konferencia-központtal, saját középiskolával, szállodával, kollégiumokkal és így tovább.”

A Puskás Akadémia éppen a már korábban említett, egyébként listavezető győri ETO FC vendégeként zárja a 2025-ös esztendőt szombaton az NB I 18. fordulójában.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

