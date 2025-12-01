Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Juhász Tünde Mészáros Lőrinc miniszter

„Mindenkit elszámoltatunk, mindenkit előveszünk!” – Lázár János kőkemény fellépést ígért (VIDEÓ)

2025. december 01. 16:14

A miniszter szerint a vizsgálat „kemény és szigorú” lesz.

2025. december 01. 16:14
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői Facebook-videójában határozott üzenetet küldött a magyar építőiparnak: meg kell védeni az alvállalkozókat, és véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy hosszú hónapokig nem jutnak hozzá a munkájukért járó pénzhez.

A minisztert a hétvégén több érintett is felkereste azzal, hogy állami beruházásokon dolgoznak alvállalkozóként, mégsem kapják meg a nekik járó összegeket. Lázár erre reagálva soron kívüli, általános vizsgálatot rendelt el minden állami beruházásnál, különös tekintettel arra, hogy a kifizetések hogyan és milyen ütemben történnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk” 

– fogalmazott. Hangsúlyozta: aki tisztességesen, jó minőségben és jó áron elvégezte a feladatát, annak akár soron kívül is meg kell kapnia a jogos járandóságát. A következő hetekben minden fővállalkozónak kötelessége kifizetni az alvállalkozóit – tette hozzá.

Lázár szerint a vizsgálat „kemény és szigorú” lesz, és egyértelmű: „az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak.” Arra kérte az érintetteket, hogy panaszaikat mielőbb jelezzék Juhász Tünde közigazgatási államtitkárnál.

A helyzet apropóját adta, hogy a sajtóban korábban megjelent: a V-Híd Z több alvállalkozóját nem fizette ki, majd a cég vezérigazgatóját menesztették. Az Index rákérdezett Mészáros Lőrinc tulajdonosnál, volt-e köze Lázárnak a döntéshez. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az üzletember azonban visszautasította ezt:

Példátlan lenne, ha egy miniszter hatására bocsátanám el a vezetőmet – ilyen nem történt.”

Mészáros hangsúlyozta: a csoportja mindig tisztességesen járt el az együttműködő vállalatokkal, a mostani ügyet pedig inkább politikai támadásnak nevezte. Mint mondta, nincs folyamatban feljelentés egyetlen cégük ellen sem, és személyes tapasztalatból tudja, milyen hátrány érheti az alvállalkozókat.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 01. 16:58
A szokásos fizetési lánc az építőiparban.....az alsókat nem fizetikki! Remélem a Lázár most megfingatja őket!
Válasz erre
0
0
khomeini
2025. december 01. 16:50
nagyon helyes engem Demján Sándor cége nem fizetett ki anno, nem is szeretem, hogy Demjánról nevezték el a kkv-ket segítő programot
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 01. 16:49
nuevoreynuevaley 2025. december 01. 16:19 15 ev utan ez is fontos lett Janosomnak - Anyádnak 15 év után sem vagy fontos, zabigyerek! Kotródj vissza a Blahára tarhálni...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 01. 16:47
karcos-2 2025. december 01. 16:25 Köcsög jellemtelen Mandiner tudatosan nehezíti az adott kommentekre való válaszadást. Igazi kisganyé tempó. - Hogyne köcsög! Direktbe csak neked, mert te vagy itt az istenfasza. Cserélj telefont, szolgáltatót, ha már anyád fizeti a nyomorult kis takony életed...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!