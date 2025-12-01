„Mindenkit elszámoltatunk, mindenkit előveszünk!” – Lázár János kőkemény fellépést ígért (VIDEÓ)

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői Facebook-videójában határozott üzenetet küldött a magyar építőiparnak: meg kell védeni az alvállalkozókat, és véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy hosszú hónapokig nem jutnak hozzá a munkájukért járó pénzhez.

A minisztert a hétvégén több érintett is felkereste azzal, hogy állami beruházásokon dolgoznak alvállalkozóként, mégsem kapják meg a nekik járó összegeket. Lázár erre reagálva soron kívüli, általános vizsgálatot rendelt el minden állami beruházásnál, különös tekintettel arra, hogy a kifizetések hogyan és milyen ütemben történnek.