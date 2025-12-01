Ft
12. 01.
hétfő
moszkvai Orbán Lázár János

Lázár elárulta: erre kérte Orbán Putyint a moszkvai csúcstalálkozón

2025. december 01. 09:20

Régen volt olyan vezetője Magyarországnak, akinek nagyhatalmak veszik számba a véleményét – mondta a miniszter.

2025. december 01. 09:20
null

„Magyarország érdekeit képviseltük” – mondta Lázár János az Orbán–Putyin-találkozóról a Rádió7-nek adott gyorsinterjúban. Mint az építési és közlekedési miniszter fogalmazott: 

nem mindegy, hogy a magyarok „mennyiből tudnak boldogulni, mennyi az energia ára”. 

Az Orbán–Trump-találkozó célja Lázár elmondása szerint az volt, hogy hazánk olcsón jusson a gázhoz és az olajhoz, a moszkvai találkozó célja pedig, hogy ezek el is jussanak hozzánk „a vonalakon”.

Az eredmény pedig magáért beszél: 25-30 százalékkal olcsóbban jutnak a magyarok az energiához, ami azt jelenti, hogy egy átlagos 100 négyzetméteres háztartás teljes rezsije 200-300 ezer forint marad. Ha nem lenne olcsó orosz gáz, akkor akár ez a három-négyszeres is volna. „Ez volt a tétje a látogatásnak” – emelte ki Lázár János.

A miniszter azt is elárulta, hogy Paks II.-ről is tárgyaltak Moszkvában. Mint kifejtette, elkezdték építeni a következő kapacitást, de egy ilyen projekt „nagyon hosszú folyamat” – mondta. Ám hazánk februárban új fázishoz ér ebben. Amennyiben az oroszok segítségével meg tudja építeni Magyarország Paks II.-t, hazánk energiaellátásának 70-80 százalékát tudjuk majd innen biztosítani. Ami azt jelenti, hogy Magyarország független lesz. Lázár a moszkvai látogatás kapcsán személyes szerepéről azt mondta: ő hozta tető alá a paksi szerződést, másrészt, ami hazánk szuverenitását jelenti, ő maga „erős álláspontot képvisel”.

Szólt arról is, hogy Moszkva teljesen más képet mutat, mint ahogy a nyugati média lefesti: az utcák tiszták, sokat fejlődött a város az elmúlt években. Mint mondta, Putyin húsz éve irányít, nagyon erős vezető, komoly tapasztalata van, „képben volt mindennel”, Mint fogalmazott: „Trump és Putyin másként erősek”, „óriási iskolának” nevezte őket, és a washingtoni valamint moszkvai találkozót.

Az energetikai kapcsolatokon túl a találkozók célja a béke volt. Lázár szerint Budapestnek nagy esélye van arra, hogy itt kössék meg a békét. Elmondta, hogy mind Trump, mind Putyin kíváncsiak voltak Orbán Viktor véleményére, tanácsot is kértek tőle, és azt meg is fontolták. 

„Régen volt olyan vezetője Magyarországnak, akinek számba veszik a véleményét”

 – szögezte le. Hozzátette: „Orbán Viktor az egyik legtapasztaltabb politikus a világon”, aki ráadásul a békét hirdeti. Mint mondta Lázár, Orbán Putyint is arra kérte, hogy legyen béke.

A riporter kérdésére Lázár kifejtette: december 23-ig dolgozik minden nap, most épp Tiszavasvári felé tart a Lázárinfóra. Mint fogalmazott: „a tanulás és tapasztalatok megszerzése a fontos, nem a pihenés”.

Nyitókép: Facebook

 

