Lázár elárulta: erre kérte Orbán Putyint a moszkvai csúcstalálkozón

A miniszter azt is elárulta, hogy Paks II.-ről is tárgyaltak Moszkvában. Mint kifejtette, elkezdték építeni a következő kapacitást, de egy ilyen projekt „nagyon hosszú folyamat” – mondta. Ám hazánk februárban új fázishoz ér ebben. Amennyiben az oroszok segítségével meg tudja építeni Magyarország Paks II.-t, hazánk energiaellátásának 70-80 százalékát tudjuk majd innen biztosítani. Ami azt jelenti, hogy Magyarország független lesz. Lázár a moszkvai látogatás kapcsán személyes szerepéről azt mondta: ő hozta tető alá a paksi szerződést, másrészt, ami hazánk szuverenitását jelenti, ő maga „erős álláspontot képvisel”.

Szólt arról is, hogy Moszkva teljesen más képet mutat, mint ahogy a nyugati média lefesti: az utcák tiszták, sokat fejlődött a város az elmúlt években. Mint mondta, Putyin húsz éve irányít, nagyon erős vezető, komoly tapasztalata van, „képben volt mindennel”, Mint fogalmazott: „Trump és Putyin másként erősek”, „óriási iskolának” nevezte őket, és a washingtoni valamint moszkvai találkozót.

Az energetikai kapcsolatokon túl a találkozók célja a béke volt. Lázár szerint Budapestnek nagy esélye van arra, hogy itt kössék meg a békét. Elmondta, hogy mind Trump, mind Putyin kíváncsiak voltak Orbán Viktor véleményére, tanácsot is kértek tőle, és azt meg is fontolták.

„Régen volt olyan vezetője Magyarországnak, akinek számba veszik a véleményét”

– szögezte le. Hozzátette: „Orbán Viktor az egyik legtapasztaltabb politikus a világon”, aki ráadásul a békét hirdeti. Mint mondta Lázár, Orbán Putyint is arra kérte, hogy legyen béke.