Megszólalt a menedzser: ezért hagyta ki a felcsúti meccset Varga Barnabás

Az természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban. Az őszi harminc meccs és az ezzel járó médiafigyelem még egy olyan játékost is meg tud viselni, aki ebben edződött a pályafutása során. Barnabás számára pedig – hiába múlt el harmincéves – ez a mostani egy új helyzet. Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni.”

Ahogy azt lapunk is megírta, Varga a mostani idényben 29 tétmeccsen 24 gólnál jár. Fejjel 14-szer volt eredményes eddig, vagyis a találatainak több mint 58 százalékát így szerezte, ami világszinten is kiemelkedő teljesítmény.

A nemzetközi porondon parádézó Ferencváros egyébként feljött a tabella második helyére, és ha csütörtökön megveri a Kisvárdát is, akkor utoléri a listavezető Debrecent a Fizz Ligában.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd