Felcsúton tudják, mi történt a Fradi ellen, Robbie Keane nem foglalkozik a pletykákkal

Azt már lapunk is megírta, hogy a Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane miért nem nevezte csapata gólvágóját, Varga Barnabást a felcsúti rangadóra. A lefújást követő újságírói kérdések középpontjában is az állt, vajon tényleg csak a fáradtságra hivatkozva mondta le a meccset a zöld-fehérek magyar válogatott támadója. „A szünetben beszélni kellett a srácokkal, nem voltam elégedett az első félidővel, de ez valahol várható egy ilyen csütörtöki mérkőzés után. A második játékrészben 20-30 százalékot javult az intenzitás, és ez meg is mutatkozott az eredményben.

A táblázat csak az idény végén számít. Jó lenne az első helyen lenni, de nem nézem a tabellát, csak a következő találkozóval foglalkozom”

– közölte Keane, aki többször elmondta, Varga kimerültség miatt nem volt keretben, az interneten keringő, a távozásáról szóló pletykákkal pedig nem tud mit kezdeni.

A hazaiak mestere, Hornyák Zsolt úgy érezte, hogy az első negyvenöt percben ők irányítottak, maradt is benne hiányérzet a helyzetkihasználás miatt. A fordulás után viszont hat perc alatt kétgólos hátrányba került a Puskás.

„Az első félidőben a kezünkben volt a mérkőzés. De egy kicsit hiányozott a jó helyzetkihasználás, Laminak is volt két helyzete az első percben, a másik meg azt hiszem a 10. percben – volt, hogy nem találta el az üres kaput, pedig ebből a kettőből biztos, hogy egyet be kellett volna rúgnia. Azt gondolom, hogy