Felcsúton tudják, mi történt a Fradi ellen, Robbie Keane nem foglalkozik a pletykákkal

Puskás Akadémia–Ferencváros: ezért nem akart pályára lépni a Fradiban Varga Barnabás!
Ezzel indokolta Robbie Keane-nek a távolmaradását.
Az FTC vezetőedzője elbeszélgetett a játékosaival a szünetben, de sem az interneten keringő vad pletyka, sem a tabella nem érdekli. A PAFC mestere, Hornyák Zsolt közben úgy gondolja, annyira domináltak az első félidőben, hogy ahhoz semmi kétség nem férhet.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a címvédő Ferencváros 2–1-re nyert a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az FTC története során harmadszor győzött a PAFC otthonában, sikerének köszönhetően feljött a tabella második helyére, és ha csütörtökön megveri a Kisvárdát is, akkor utoléri a listavezető Debrecent.
Azt már lapunk is megírta, hogy a Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane miért nem nevezte csapata gólvágóját, Varga Barnabást a felcsúti rangadóra. A lefújást követő újságírói kérdések középpontjában is az állt, vajon tényleg csak a fáradtságra hivatkozva mondta le a meccset a zöld-fehérek magyar válogatott támadója. „A szünetben beszélni kellett a srácokkal, nem voltam elégedett az első félidővel, de ez valahol várható egy ilyen csütörtöki mérkőzés után. A második játékrészben 20-30 százalékot javult az intenzitás, és ez meg is mutatkozott az eredményben.
A táblázat csak az idény végén számít. Jó lenne az első helyen lenni, de nem nézem a tabellát, csak a következő találkozóval foglalkozom”
– közölte Keane, aki többször elmondta, Varga kimerültség miatt nem volt keretben, az interneten keringő, a távozásáról szóló pletykákkal pedig nem tud mit kezdeni.
A hazaiak mestere, Hornyák Zsolt úgy érezte, hogy az első negyvenöt percben ők irányítottak, maradt is benne hiányérzet a helyzetkihasználás miatt. A fordulás után viszont hat perc alatt kétgólos hátrányba került a Puskás.
„Az első félidőben a kezünkben volt a mérkőzés. De egy kicsit hiányozott a jó helyzetkihasználás, Laminak is volt két helyzete az első percben, a másik meg azt hiszem a 10. percben – volt, hogy nem találta el az üres kaput, pedig ebből a kettőből biztos, hogy egyet be kellett volna rúgnia. Azt gondolom, hogy
az első félidőben domináltunk, kétség nem volt afelől, hogy kezünkben van a mérkőzés,
de a másodikban ez valahogy megváltozott. Mélyen kezdtünk védekezni a középpályán, és ezután is alakult ki az első gól: Kanikovszki lövésénél abszolút nem volt blokkolás. Sajnos öt-hat percen belül rárúgott egy 11-est a Ferencváros, úgyhogy kétgólos hátrányba kerültünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy csalódott vagyok az eredmény miatt, de egy jó meccs volt szerintem, végig próbáltunk küzdeni és visszajönni a mérkőzésbe. Ez részben sikerült is, de 2–0-nál már nehéz volt három gólt rúgni, ezzel tisztában voltunk, de próbálkoztunk vele végig.
Az első félidő alapján megérdemeltünk volna minimum egy pontot, de persze nem rúgtunk gólt, úgyhogy így nem is volt esélyünk a győzelemre”
– fogalmazott Hornyák.
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert