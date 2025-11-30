PAFC–FTC: Varga Barnabás nem akart játszani, de így is nyert Felcsúton a Fradi

„Imádom a várost és a szurkolókat, de…” – az isztambuli bravúr után a jövőjéről beszélt a Fradi BL-győztes játékosa
Naby Keita szereti Budapestet és hálás az FTC-nek.
Dibusz Dénes és Szappanos Péter parádéját hozta az első félidő, a második pedig gólokat, a Fradi 2–1-re nyert meg Felcsúton az NB I 15. fordulójának rangadóját. PAFC–FTC: ez történt a mérkőzésen.
Átmenteni a nemzetközi formát a bajnokságra: ez volt a Fradi jelszava a PAFC–FTC előtt, miután a hét közben remek játékkal értek el döntetlent az Európa-ligában a jóval magasabban jegyzett török Fenerbahce vendégeként – és miután a legutóbbi bajnokin sima, 3–0-s vereséget szenvedtek hazai pályán a Nyíregyháza ellen.
Már a mérkőzés előtt jött az első komoly meglepetés: Varga Barnabás nem került be a meccskeretbe, Robbie Keane vezetőedző pedig elárulta, hogy a bombaformában lévő csatár fáradtságra hivatkozva nem akart pályára lépni Felcsúton.
Ezzel indokolta Robbie Keane-nek a távolmaradását.
A kapusokról szólt az első 45 perc: először Dibusz Dénesnek kellett bravúrt bemutatnia Lamin Colley emelésénél, fél óra múlva pedig Szappanos Péter hárította nagy mozdulattal Toon Raemaekers fejesét. A felcsúti kapust aztán Tóth Alex, majd Gruber Zsombor is alaposan megdolgoztatta, a szünet előtt pedig a Ferencváros hálóőre földöntúli mozdulattal ütötte ki a gólvonalról a labdát.
Az 54. percben már megszerezte a vezetést a Fradi: Cebrail Makreckis passza után Gavi Kanikovszki 17 méterről tekerte a kapuba a labdát, 0–1.
Pár perccel később Wojciech Golla buktatta Grubert, a megítélt büntetőt pedig a sértett a jobb alsó sarokba lőtte, 0–2.
A 67. percben aztán szépített a Puskás: Dárdai Palkó lépett ki egy remek indítással, majd Dibusz mellett a hálóba lőtt. A játékvezető először les miatt érvénytelenítette a találatot, de hosszas videózás után végül megadták, 1–2.
Ezzel ki is alakult a végeredmény, a Fradi újra nyerni tudott, és a Debrecen mögött a második helyen áll a tabellán, míg a Puskás csupán a 6. helyen tanyázik.
NB I, 15. forduló
Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)
Gól: Dárdai P. (67.) ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. - büntető)
