Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Puskás Akadémia Ferencváros NB I

PAFC–FTC: Varga Barnabás nem akart játszani, de így is nyert Felcsúton a Fradi

2025. november 30. 21:31

Dibusz Dénes és Szappanos Péter parádéját hozta az első félidő, a második pedig gólokat, a Fradi 2–1-re nyert meg Felcsúton az NB I 15. fordulójának rangadóját. PAFC–FTC: ez történt a mérkőzésen.

2025. november 30. 21:31
null

Átmenteni a nemzetközi formát a bajnokságra: ez volt a Fradi jelszava a PAFC–FTC előtt, miután a hét közben remek játékkal értek el döntetlent az Európa-ligában a jóval magasabban jegyzett török Fenerbahce vendégeként – és miután a legutóbbi bajnokin sima, 3–0-s vereséget szenvedtek hazai pályán a Nyíregyháza ellen.

PAFC–FTC
PAFC–FTC: Szappanos parádézott az első félidőben. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

Már a mérkőzés előtt jött az első komoly meglepetés: Varga Barnabás nem került be a meccskeretbe, Robbie Keane vezetőedző pedig elárulta, hogy a bombaformában lévő csatár fáradtságra hivatkozva nem akart pályára lépni Felcsúton.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A kapusokról szólt az első 45 perc: először Dibusz Dénesnek kellett bravúrt bemutatnia Lamin Colley emelésénél, fél óra múlva pedig Szappanos Péter hárította nagy mozdulattal Toon Raemaekers fejesét. A felcsúti kapust aztán Tóth Alex, majd Gruber Zsombor is alaposan megdolgoztatta, a szünet előtt pedig a Ferencváros hálóőre földöntúli mozdulattal ütötte ki a gólvonalról a labdát.

PAFC–FTC: a szünet után jött a góleső

Az 54. percben már megszerezte a vezetést a Fradi: Cebrail Makreckis passza után Gavi Kanikovszki 17 méterről tekerte a kapuba a labdát, 0–1.

Pár perccel később Wojciech Golla buktatta Grubert, a megítélt büntetőt pedig a sértett a jobb alsó sarokba lőtte, 0–2.

A 67. percben aztán szépített a Puskás: Dárdai Palkó lépett ki egy remek indítással, majd Dibusz mellett a hálóba lőtt. A játékvezető először les miatt érvénytelenítette a találatot, de hosszas videózás után végül megadták, 1–2.

Ezzel ki is alakult a végeredmény, a Fradi újra nyerni tudott, és a Debrecen mögött a második helyen áll a tabellán, míg a Puskás csupán a 6. helyen tanyázik.

NB I, 15. forduló
Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)
Gól: Dárdai P. (67.) ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. - büntető)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!