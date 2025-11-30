PAFC–FTC: Varga Barnabás nem akart játszani, de így is nyert Felcsúton a Fradi

A 67. percben aztán szépített a Puskás: Dárdai Palkó lépett ki egy remek indítással, majd Dibusz mellett a hálóba lőtt. A játékvezető először les miatt érvénytelenítette a találatot, de hosszas videózás után végül megadták, 1–2.

Ezzel ki is alakult a végeredmény, a Fradi újra nyerni tudott, és a Debrecen mögött a második helyen áll a tabellán, míg a Puskás csupán a 6. helyen tanyázik.

NB I, 15. forduló

Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)

Gól: Dárdai P. (67.) ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. - büntető)