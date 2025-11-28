„Imádom a várost és a szurkolókat, de…” – az isztambuli bravúr után a jövőjéről beszélt a Fradi BL-győztes játékosa

Elárulta: soha nem lépett még pályára ilyen atmoszférában.

Mindkét kapu mögött voltak hazai ultrák, végig énekelt mindenki, nem nagyon hallottam a pályán a játékostársakat. Óriási élmény volt, szerintem csak felpörgetett mindenkit, amikor hallottuk a szurkolókat.

A védekezésre saját taktikával készültünk, lemodelleztük őket, számítottunk arra, hogy mit fognak játszani. Próbáltunk néha magasan labdát szerezni, sikerült is, ezzel szerintem meg is leptük őket néha. Egységesek voltunk, ebben volt az erőnk.”

Végül arról kérdeztük: mi kell ahhoz, hogy parádés nemzetközi formájukat átmentsék a bajnokságra is, már vasárnap a Puskás Akadémia ellen.

„Ez egy feladat, amit meg kell oldanunk, az elmúlt időszakban nem sikerült. Mindig elmondjuk, hogy tovább kell vinni ezt a lendületet, ezt a pozitív mentalitást. Remélem, sikerülni fog, egyszerűen muszáj. Most már nem férnek bele a hibák. Nehéz mérkőzés vár ránk vasárnap is.”