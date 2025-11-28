„Imádom a várost és a szurkolókat, de…” – az isztambuli bravúr után a jövőjéről beszélt a Fradi BL-győztes játékosa

Pokoli körülmények között ért el óriási bravúrt Isztambulban a Ferencváros!
Varga Barnabás fejesével vezetett is a magyar bajnok.
Bravúros eredményt ért el a Ferencváros Isztambulban, melyhez Naby Keita is remek játékkal járult hozzá. A Fenerbahce–FTC után válaszolt az újságírók kérdéseire.
Pokoli hangulatban fantasztikus eredmény. 1–1-es döntetlennel ért véget Isztambulban a Fenerbahce–FTC mérkőzés az Európa-liga 5. fordulójában, így a magyar bajnok 5 mérkőzés után is veretlen a sorozatban, és nagyon jó esélye van a továbbjutásra. A találkozó után elsőként a magyar válogatott védő, Szalai Gábor állt az újságírók rendelkezésére.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga Barnabás fejesével vezetett is a magyar bajnok.
„Aláírtuk volna előre az egy pontot szerintem, de nyilván, amikor vezettünk, szerettünk volna többet kihozni belőle. Viszont azt hiszem, ez így sem rossz eredmény. Óriási élmény volt ebben a hangulatban pályára lépni, ebből tudtunk erőt meríteni, hozzátett ahhoz, hogy pontot tudjunk szerezni. Szerintem ezt a hangulatot nem feldolgozni kell, hanem átélni. Úgy gondolom annak, aki ebben a klubban játszik, ez a környezet motiváló, pozitív energiát ad, szerintem mindenki így volt ezzel. Amikor gyerekként néztük a meccseket, arról álmodoztunk, hogy ilyen találkozókon léphessünk pályára. De azt is elmondanám, hogy többször is hallottam a mi táborunkat is, pedig kevesebben voltak, úgyhogy köszönjük nekik is a szurkolást.”
Elárulta: soha nem lépett még pályára ilyen atmoszférában.
Mindkét kapu mögött voltak hazai ultrák, végig énekelt mindenki, nem nagyon hallottam a pályán a játékostársakat. Óriási élmény volt, szerintem csak felpörgetett mindenkit, amikor hallottuk a szurkolókat.
A védekezésre saját taktikával készültünk, lemodelleztük őket, számítottunk arra, hogy mit fognak játszani. Próbáltunk néha magasan labdát szerezni, sikerült is, ezzel szerintem meg is leptük őket néha. Egységesek voltunk, ebben volt az erőnk.”
Végül arról kérdeztük: mi kell ahhoz, hogy parádés nemzetközi formájukat átmentsék a bajnokságra is, már vasárnap a Puskás Akadémia ellen.
„Ez egy feladat, amit meg kell oldanunk, az elmúlt időszakban nem sikerült. Mindig elmondjuk, hogy tovább kell vinni ezt a lendületet, ezt a pozitív mentalitást. Remélem, sikerülni fog, egyszerűen muszáj. Most már nem férnek bele a hibák. Nehéz mérkőzés vár ránk vasárnap is.”
Naby Keitával is tudtunk váltani néhány szót, ami különleges alkalom, mert nem szokott megállni az interjúfolyosón a mérkőzések után.
„Őszintén szólva azért jöttünk Isztambulba, hogy nyerjünk, de ilyen a futball” – kezdte a Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes középpályás. – „Egy jó csapat otthonában szereztünk pontot, úgyhogy boldogok lehetünk így is. A hangulat a stadionban tényleg pokoli volt, de nagyon szeretek ilyen mérkőzéseken játszani. Őrület volt tényleg az első perctől az utolsóig.”
A kollégák felvetették neki: az első félidőben gyakorlatilag világklasszis teljesítményt nyújtott.
„Szerintem az egész csapat kiváló teljesítményt nyújtott, és én is próbáltam kihozni magamból a lehető legjobbat. A csapat is rengeteget segített ebben, én meg próbáltam még jobb lenni.
Rendben volt a játékom, de ilyen egy normális teljesítmény tőlem. Mindig próbálok keményen dolgozni, hogy a csapat hasznára lehessek.”
Arról is beszélt: esélyesnek tartja-e a Fradit arra, hogy akár a legjobb nyolcban végezzen az El-ben, vagyis közvetlenül a negyeddöntőbe jusson.
„Meglátjuk, hogy sikerül-e. A következő meccsünket otthon játsszuk, de a futballban bármi megtörténhet. Megpróbáljuk megnyerni azt a meccset is, aztán meglátjuk. Ígérni semmit nem tudok, mert ilyen a futball.”
Végül arról is faggatták: mit hozhat számára a jövő? Hiszen az év végén lejár a kölcsönszerződése, ugyanakkor azt is tudjuk, anyacsapata, a Werder Bremen nem várja vissza, miközben a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor már beszélt korábban arról, örülne, ha maradna.
„Kedvelem az elnök urat és Hajnal Tamást szintén, mert elhoztak engem Brémából.
Szeretem ezt a várost is, nagyon szép, imádom a szurkolókat is, de azt kell, hogy mondjam, ez a futball, sohasem tudhatjuk, mi történik. Hálás vagyok itt mindenkinek, de semmi biztosat nem tudok most mondani, csupán azt, hogy szeretem ezt a csapatot.”
A Ferencváros jelenleg 11 pontjával a hatodik a tabellán, de hátránya csupán egy pont az éllovas Lyon mögött.
Nyitókép: Ahmet Okatali / ANADOLU / Anadolu via AFP