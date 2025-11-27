Fenerbahce–Ferencváros: 50 ezer őrjöngő török előtt próbál meg bravúrt elérni a Fradi – ÉLŐ

Robbie Keane: Ez lesz a legnagyobb meccsem a Fradival, újra játékos szeretnék lenni!
Az ilyen találkozókért érdemes labdarúgónak lenni.
Az FTC a török Fenerbahce vendége az Európa-liga főtáblájának 5. fordulójában. Fenerbahce–Ferencváros: kövesse a mérkőzést élő, szöveges tudósításunk segítségével.
Veretlenül a tabella harmadik helyén állt az Európa-ligában a Fradi, az 5. fordulóban viszont az eddigi legnagyobb kihívás várt rá, hiszen a papíron jóval erősebb Fenerbahce vendége volt Isztambulban a telt házas arénában. Bár a hazai csapat szurkolóit elsősorban nem a Fenerbahce–Ferencváros, hanem a hétfői, Galatasaray elleni bajnoki szuperrangadó tartotta lázban, túlzás lett volna azt állítani, hogy nem foglalkoztak a magyar bajnok elleni meccsel: nem kevesebb mint 10(!) órával a kezdő sípszó előtt a stadion körül már sálba és mezbe öltözött szurkolók flangáltak, az utcai árusok már kínáltak a konkrétan erre a találkozóra készített sáljaikat, és a hivatalos fanshop is tele volt már helyiekkel. Mindez egy átlagos csütörtök délelőtt...
Már ha átlagosnak lehet nevezni egy olyan napot, amikor a kedvenc csapatuk nemzetközi mérkőzést játszik a telt házas arénában. Rövid stadion körüli közvéleménykutatásunk alapján kiderült: a helyi szurkolók az FTC-ről nem sokat tudnak, de a magyar bajnok eredményei alapján kemény meccset várnak. Azt viszont pontosan tudták, ki Szalai Attila, hiszen korábban nemcsak játszott a Fenerben, de közönségkedvencnek is számított, illetve Sallai Roland neve sem mondott nekik újat – csöppet sem bánják, hogy a magyar válogatott játékos piros lapot kapott a Galatasaray legutóbbi bajnokikán, így nem tud pályára lépni a hétfői rangadón.
Na de vissza a csütörtökre: Robbie Keane a mérkőzés előtt másfél órával kihirdette a Ferencváros kezdőcsapatát, melyben az egyetlen meglepetés talán Tóth Alex hiánya volt. A törököknél nem hiányzott természetesen a legnagyobb sztár, Marcos Asensio. Egy órával a találkozó előtt érkezett ki melegíteni a magyar csapat három kapusa – mégcsak félházas volt a stadion, de a szurkolók füttyszavától már gyakorlatilag ekkor halláskárosodást szenvedtünk, a folytatásba bele sem mertünk gondolni.
Természetesen a Fradi-tábor is kitett magáért, a stadionban beálló rövid csendszüneteket azonnal kihasználva buzdították a magyar csapatot – igaz, ilyenkor gyorsan jött a füttyszó válaszként.
A zöld-fehér csíkos mezben játszó magyar csapat kezdte el a mérkőzést.
Európa-liga, főtábla, 5. forduló
Fenerbahce (török)–Ferencváros 0–0
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion. Vezeti: Ricardo de Burgos (spanyol)
Fenerbahce: Ederson – Semedo, Efe Demir, Skriniar, Brown – Talisca, Asensio, E. Álvarez – Aktürkoglu, en-Nesziri, Aydin. Vezetőedző: Domenico Tedesco
FTC: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
