Fenerbahce–Ferencváros: 50 ezer őrjöngő török előtt próbál meg bravúrt elérni a Fradi – ÉLŐ

Veretlenül a tabella harmadik helyén állt az Európa-ligában a Fradi, az 5. fordulóban viszont az eddigi legnagyobb kihívás várt rá, hiszen a papíron jóval erősebb Fenerbahce vendége volt Isztambulban a telt házas arénában. Bár a hazai csapat szurkolóit elsősorban nem a Fenerbahce–Ferencváros, hanem a hétfői, Galatasaray elleni bajnoki szuperrangadó tartotta lázban, túlzás lett volna azt állítani, hogy nem foglalkoztak a magyar bajnok elleni meccsel: nem kevesebb mint 10(!) órával a kezdő sípszó előtt a stadion körül már sálba és mezbe öltözött szurkolók flangáltak, az utcai árusok már kínáltak a konkrétan erre a találkozóra készített sáljaikat, és a hivatalos fanshop is tele volt már helyiekkel. Mindez egy átlagos csütörtök délelőtt...

Fenerbahce–Ferencváros: már délelőtt árulták a meccssálat. Fotó: Mandiner