Robbie Keane: Ez lesz a legnagyobb meccsem a Fradival, újra játékos szeretnék lenni!

A isztambuli klub keretének összértéke közel 300 millió euró, ennél ebben a szezonban egy Fradi-ellenfél sem ért többet, és a leendők közül is csak a Nottingham Forest előzi meg ezen a listán a csütörtöki ellenfelet. Ezzel szemben a zöld-fehérek keretértéke 46 millió, úgyhogy finoman szólva sem a magyar csapat számít a találkozó esélyesének. Az sem volt túl jó előjel, hogy az FTC a hétvégén 3–1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza vendégeként a bajnokságban.

Fenerbahce–Ferencváros: a sajtótájékoztató

„Tudjuk, hogy a saját hibáink miatt veszítettünk szombaton, mindent megteszünk, hogy ezeket a kielemezett hibákat kiküszöböljük” – mondta el ezzel kapcsolatban Cadu. – „A Fenerbahce egy nagy klub Európában, remek labdarúgókkal minden poszton. Viszont felkészültünk, és játékosként éppen ilyen mérkőzéseken szeretnénk részt venni.”

„Egyáltalán nem számít, hogy néhány kulcsjátékosa hiányzik a török csapatnak” – vette át a szót Robbie Keane. „A Fenerbahce teljes kerete kiváló, a helyettesek is kiemelkdő futballisták, úgyhogy ugyanazzal a mentalitással kell készülnünk, mintha a legerősebb csapatuk ellen játszanánk. Jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek főleg támadásban.