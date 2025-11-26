Robbie Keane: Ez lesz a legnagyobb meccsem a Fradival, újra játékos szeretnék lenni!

Korrupciót és negyvenmillió szurkolót emlegetnek a Fradi bejegyzése alatt
Csütörtökön jön az újabb nagy mérkőzés.
Robbie Keane vezetőedző és Cadu tartott sajtótájékoztatót Törökországban. Ezt várják a Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-mérkőzéstől.
Délelőtt még edzés a Népligetben, kora délután pedig felszállás a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről, a kétórás időeltolódás miatt érkezés Isztambulba helyi idő szerint délután 5 óra után – így nézett ki Dibusz Dénesék programja a Fenerbahce–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés előtti napon. Az Istanbul Airportról a csapat és a stáb nagy része azonnal a hotel felé vette az irányt a kellemes, közel 20 fokos időben, kivéve Robbie Keane vezetőedző és Cadu, akiknek sajtótájékoztatón volt jelenésük a Fenerbahce stadionjában.
Az egyórás út a reptértől a stadionig bőven szolgált látnivalóval: nem mintha a már több mint 15 milliós város őrült csúcsforgalma nem szolgálna már önmagában érdekességekkel az európai szemnek, de a történelmi városrészeket megközelítve és az Európát és Ázsiát elválasztó Boszporuszon átkelve érdekes épületekből sem volt hiány. Merthogy a Fradi csütörtöki ellenfelének stadionja már a város ázsiai részén található, néhány kilométerre a már említett szorostól, alig 1 kilométerre a Márvány-tenger partjától.
Ennyit a turistáskodásból, ennyinél több nem is jut a küldöttségnek egy ilyen túra során. Mondhatni, kényelmes helyzetből várhatja az FTC a mérkőzést, hiszen 4 forduló után veretlenül, harmadik helyen áll az El tabelláján, és már nem az a legnagyobb kérdés, hogy továbbjut-e a magyar bajnok (persze még matematikailag nem dőlt el), hanem, hogy befér-e majd a legjobb 8 közé, ami automatikus negyeddöntőt ér. A helyzet nem rossz, ugyanakkor Keane ferencvárosi pályafutása alatt az egyik, ha nem a legnagyobb kihívása előtt áll, hiszen a Fenerbahce különleges hangulatú, 50 ezres stadionjába nem győzni járnak a csapatok – legutóbb a Besiktasnak sikerült itt nyernie még egy májusi török bajnoki mérkőzésen.
A isztambuli klub keretének összértéke közel 300 millió euró, ennél ebben a szezonban egy Fradi-ellenfél sem ért többet, és a leendők közül is csak a Nottingham Forest előzi meg ezen a listán a csütörtöki ellenfelet. Ezzel szemben a zöld-fehérek keretértéke 46 millió, úgyhogy finoman szólva sem a magyar csapat számít a találkozó esélyesének. Az sem volt túl jó előjel, hogy az FTC a hétvégén 3–1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza vendégeként a bajnokságban.
„Tudjuk, hogy a saját hibáink miatt veszítettünk szombaton, mindent megteszünk, hogy ezeket a kielemezett hibákat kiküszöböljük” – mondta el ezzel kapcsolatban Cadu. – „A Fenerbahce egy nagy klub Európában, remek labdarúgókkal minden poszton. Viszont felkészültünk, és játékosként éppen ilyen mérkőzéseken szeretnénk részt venni.”
„Egyáltalán nem számít, hogy néhány kulcsjátékosa hiányzik a török csapatnak” – vette át a szót Robbie Keane. „A Fenerbahce teljes kerete kiváló, a helyettesek is kiemelkdő futballisták, úgyhogy ugyanazzal a mentalitással kell készülnünk, mintha a legerősebb csapatuk ellen játszanánk. Jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek főleg támadásban.
Ez az eddigi legnagyobb mérkőzésünk a nemzetközi porondon. Tegnap a fiúknak is elmondtam: ilyenkor sajnálom igazán, hogy már nem vagyok focista, mert ezekért a meccsekért érdemes játszani.
Tudom, hogy milyen szokott lenni Törökországban a hangulat, játszottam már itt, ezek a találkozók motiválnak mindenkit."
Az ír szakember hozzátette: kemény találkozóra számít.
„Gondolom, a hazai szurkolók mindenképp győzelmet várnak már csak a két csapat költségvetésbeli különbsége miatt is. A pályán viszont tizenegy játékos küzd tizenegy ellen, és én tudom, vannak olyan labdarúgóim, akik mindenképpen nyerni akarnak. Az elmúlt nemzetközi meccseinkből önbizalmat meríthettünk, mert talán túl is teljesítettünk kicsit.”
A vasárnapi, Nyíregyháza elleni vereségre visszatérve elmondta: nem ismételhei meg azt, mit mondott a játékosainak az öltözőben, de a lényeg, hogy ki lehet kapni, viszont soha többet nem szeretné látni a csapatát így vereséget szenvedni.
Végül megtudtuk: Stefan Gartenmann a keret egyetlen nagy hiányzója – akinek visszatérését megjósolni sem tudja –, rajta kívül mindenki bevethető. A Fradi csütörtök este 18.45-től lesz a Fenerbahce vendége az Európa-ligában.
