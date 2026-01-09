Ft
bajnai gordon tisza párt kéri lászló soros

Bajnai Gordon körei beismerték, külföldről támogatják a Tisza Párt mögött felsorakozó baloldali szereplőket

2026. január 09. 09:03

A nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom által létrehozott ernyőszervezetek tartják el a Kéri László-féle politológusokat?

2026. január 09. 09:03
Kéri László és Petschnig Mária Zita

Már évekkel ezelőtt világossá vált, hogy a Tisza Párt állandó embereivé váló egykori baloldali politikusokat és szakértőket külföldről, egyebek mellett a Soros-hálózaton keresztül finanszírozzák. 

A baloldal kulcsszereplőinek külföldi finanszírozásáról Bajnai Gordon korábbi kormányfő harcostársa rántotta le a leplet még 2021-ben 

– írja a Magyar Nemzet

Felidézték, egy évekkel ezelőtt napvilágot látott hangfelvétel azonban arra is rávilágít, hogy milyen finanszírozási háttérrel rendelkezik a Tisza mögé beállt régi baloldali szakértő, Kéri László. Még 2021 decemberében látott napvilágot egy felvétel, amin Gansperger Gyula baloldali üzletember beszélt az ellenzék szereplőinek és médiájának külföldi finanszírozási hátteréről. 

A beszélgetés során Gansperger – akit Bajnai Gordon egy másik felvételen csak mint régi harcostársát emlegetett – úgy fogalmazott: 

K…rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak (...) Tehát vannak ilyen ernyőszervezetek, amik így bejönnek. És akkor ezek tartják az ilyen Kéri László-féle politológusokat 

– fogalmazott Bajnai harcostársa a kiszivárgott hangfelvételen. Emlékezetes, hogy Gansperger a négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi barátjáról, Bajnai Gordonról is említést tett, méghozzá a nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom emberének nevezte. Az pedig a napokban derült ki, hogy 

a volt baloldali kormányfő ismét színre lépett és beszállt a Tisza kampányába 

– emlékeztetett a Magyar Nemzet cikke.

Nyitókép: Facebook

