Bajnai Gordon körei beismerték, külföldről támogatják a Tisza Párt mögött felsorakozó baloldali szereplőket

Magyar Péter hiába keneget: a Tisza központjába jár „ukázért” az adóemelést óhajtó Kéri, íme az exkluzív fotó
Fotók bizonyítják, hogy a megszorításpárti Kéri László Magyar Péterékhez jár „eligazításra”.
A nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom által létrehozott ernyőszervezetek tartják el a Kéri László-féle politológusokat?
Már évekkel ezelőtt világossá vált, hogy a Tisza Párt állandó embereivé váló egykori baloldali politikusokat és szakértőket külföldről, egyebek mellett a Soros-hálózaton keresztül finanszírozzák.
A baloldal kulcsszereplőinek külföldi finanszírozásáról Bajnai Gordon korábbi kormányfő harcostársa rántotta le a leplet még 2021-ben
– írja a Magyar Nemzet.
Felidézték, egy évekkel ezelőtt napvilágot látott hangfelvétel azonban arra is rávilágít, hogy milyen finanszírozási háttérrel rendelkezik a Tisza mögé beállt régi baloldali szakértő, Kéri László. Még 2021 decemberében látott napvilágot egy felvétel, amin Gansperger Gyula baloldali üzletember beszélt az ellenzék szereplőinek és médiájának külföldi finanszírozási hátteréről.
A beszélgetés során Gansperger – akit Bajnai Gordon egy másik felvételen csak mint régi harcostársát emlegetett – úgy fogalmazott:
K…rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak (...) Tehát vannak ilyen ernyőszervezetek, amik így bejönnek. És akkor ezek tartják az ilyen Kéri László-féle politológusokat
– fogalmazott Bajnai harcostársa a kiszivárgott hangfelvételen. Emlékezetes, hogy Gansperger a négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi barátjáról, Bajnai Gordonról is említést tett, méghozzá a nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom emberének nevezte. Az pedig a napokban derült ki, hogy
a volt baloldali kormányfő ismét színre lépett és beszállt a Tisza kampányába
– emlékeztetett a Magyar Nemzet cikke.
Az alapítvány arcai mind jól ismertek baloldali körökben, és már bő egy éve kapcsolatban állnak a Tisza Párttal is.
