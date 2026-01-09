Bajnai Gordon körei beismerték, külföldről támogatják a Tisza Párt mögött felsorakozó baloldali szereplőket

A beszélgetés során Gansperger – akit Bajnai Gordon egy másik felvételen csak mint régi harcostársát emlegetett – úgy fogalmazott:

K…rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak (...) Tehát vannak ilyen ernyőszervezetek, amik így bejönnek. És akkor ezek tartják az ilyen Kéri László-féle politológusokat

– fogalmazott Bajnai harcostársa a kiszivárgott hangfelvételen. Emlékezetes, hogy Gansperger a négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi barátjáról, Bajnai Gordonról is említést tett, méghozzá a nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom emberének nevezte. Az pedig a napokban derült ki, hogy