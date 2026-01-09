Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Reza Pahlavi tüntetés Irán

„Éljen a sah!" – Irán forrong, tüntetők haltak meg, leállt az internet

2026. január 09. 09:26

Két hete zajlanak az egyre fokozódó rendszerellenes tüntetések Iránban, a nem állami források szerint több tucat tüntető halt meg eddig az összecsapásokban.

2026. január 09. 09:26
null

Hatalmas tömegek vonultak végig Irán fővárosán és más városain, ami a klerikális vezetés ellenzőinek legnagyobb erődemonstrációja az évek során – közölte a BBC.

A csütörtök esti tüntetések Teheránban és Meshedben, melyeket a biztonsági erők nem oszlattak fel, a BBC Persian által ellenőrzött felvételeken láthatók. Később országos internetkimaradásról számoltak be Iránból.

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!"

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A tüntetők Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Khamenei ajatollahnak a megbuktatását és Reza Pahlavi, a volt sah száműzetésben élő fiának visszatérését követelik, 

aki támogatóit az utcára buzdította. Emberi jogi csoportok szerint ez volt a 12. egymást követő nap, amelyet az iráni valuta összeomlása miatti harag váltott ki, és amely Irán mind a 31 tartományában több mint 100 városra terjedt át.

Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivista Hírügynökség (HRANA) közölte, hogy legalább 34 tüntetőt – köztük öt gyermeket – és nyolc biztonsági személyt öltek meg, és további 2270 tüntetőt tartóztattak le. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) megfigyelő szerint legalább 45 tüntetőt, köztük nyolc gyermeket öltek meg a biztonsági erők. A BBC Persian megerősítette 22 ember halálát és személyazonosságát, míg az iráni hatóságok hat biztonsági személyzet haláláról számoltak be.

Csütörtök este a közösségi médiában közzétett és a BBC Persian által ellenőrzött videók nagyszámú tüntetőt mutattak, amint egy főúton haladtak végig az ország északkeleti részén található Meshedben.

„Éljen a sah!” és „Ez az utolsó csata! Pahlavi visszatér!” 

– skandálások hallatszottak. Egy ponton több férfi is látható, amint felmásznak egy felüljáróra, és eltávolítják a hozzá rögzített térfigyelő kamerákat. Egy másik, online közzétett videón nagy számú tüntető látható, akik Teherán egyik főútján sétáltak.

A főváros északi részéről a BBC Persiannak küldött felvételen egy másik nagy tömeg is hallható, amint azt skandálja: „Ez az utolsó csata! Pahlavi visszatér”. Északon máshol a tüntetőket filmre vették, amint „becstelen” és „ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk” skandálják a biztonsági erőkkel való összecsapást követően. Más videókon a tüntetők Iszfahán központi városában „Halál a diktátorra” – utalás Khameneire – skandálják; Babol északi városában „Éljen a sah”, az északnyugati Tabriz városában pedig „Ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk”. A nyugati Dezful városában a BBC Persiannak küldött felvételeken egy nagy tüntető tömeg és biztonságiak láthatók, akik tüzet nyitottak egy központi térről.

Az esti tüntetések nem sokkal azután történtek, hogy Reza Pahlavi, az 1979-es iszlám forradalom által elmozdított sah Washingtonban élő fia 

felszólította az irániakat, hogy „menjenek az utcára, és egységes frontként hangoztassák követeléseiket”.

Egy X-bejegyzésben Pahlavi azt írta, hogy „ma este több millió iráni követelte a szabadságát”, a tüntetőket pedig „bátor honfitársainak” nevezte.

Reza Pahlavi megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek, hogy felelősségre vonta a „rezsimet”, és felszólította az európai vezetőket, hogy tegyenek ugyanígy. Pahlavi azt is kérte, hogy a tüntetések péntek este folytatódjanak.

Az iráni állami média lekicsinyelte a csütörtöki zavargások mértékét. Egyes esetekben teljesen tagadták a tüntetések megtörténtét, üres utcákról készült videókat tettek közzé.

Eközben a NetBlocks internetes megfigyelőközpont közölte, hogy a mérései azt mutatják, Iránt „országos internetkimaradás” sújtja. „A kimaradás az országszerte a tüntetéseket célzó, egyre fokozódó digitális cenzúraintézkedések egyike, és akadályozza a nyilvánosság kommunikációját egy kritikus pillanatban” – figyelmeztetettek.

Nyitókép: videórészlet egy iráni tüntetésről

 

