„Éljen a sah!” – Irán forrong, tüntetők haltak meg, leállt az internet

A főváros északi részéről a BBC Persiannak küldött felvételen egy másik nagy tömeg is hallható, amint azt skandálja: „Ez az utolsó csata! Pahlavi visszatér”. Északon máshol a tüntetőket filmre vették, amint „becstelen” és „ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk” skandálják a biztonsági erőkkel való összecsapást követően. Más videókon a tüntetők Iszfahán központi városában „Halál a diktátorra” – utalás Khameneire – skandálják; Babol északi városában „Éljen a sah”, az északnyugati Tabriz városában pedig „Ne féljetek, mindannyian együtt vagyunk”. A nyugati Dezful városában a BBC Persiannak küldött felvételeken egy nagy tüntető tömeg és biztonságiak láthatók, akik tüzet nyitottak egy központi térről.

Az esti tüntetések nem sokkal azután történtek, hogy Reza Pahlavi, az 1979-es iszlám forradalom által elmozdított sah Washingtonban élő fia

felszólította az irániakat, hogy „menjenek az utcára, és egységes frontként hangoztassák követeléseiket”.

Egy X-bejegyzésben Pahlavi azt írta, hogy „ma este több millió iráni követelte a szabadságát”, a tüntetőket pedig „bátor honfitársainak” nevezte.

Reza Pahlavi megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek, hogy felelősségre vonta a „rezsimet”, és felszólította az európai vezetőket, hogy tegyenek ugyanígy. Pahlavi azt is kérte, hogy a tüntetések péntek este folytatódjanak.