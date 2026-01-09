Magyar Péter nevetséges vagy inkább veszélyes ember? – tényfeltáró elemző válaszol a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Szalai Szilárddal, az Ellenpont portál vezető elemzőjével, a Hír TV műsorvezetőjével beszélgetett a Négyszemközt legújabb kiadásában Andor Éva. Az Ellenpont küldetése, módszertana, de Magyar Péter botrányai és hazugságai is az interjú fókuszába kerültek.
A magyar politikai-gazdasági helyzetről, azon belül is a Tisza Pártról és Magyar Péterről beszélgetett Andor Éva Szalai Szilárd újságíró-elemzővel a Mandiner Kontextus-csatornáján.
A Négyszemköztben szóba kerültek
nem csak Magyar Péter botrányai és hazugságai, nevetséges ügyei, hanem a személyével foglalkozó paródiák és paródiaszerű rajongások, de az ügyetlenkedő Tisza Párt is.
Az interjúban előkerültek a Magyarországot fenyegető veszélyek is, és Szalai Szilárd őszintén beszélt saját jobboldali elkötelezettségéről, politikai gondolkodásáról, családi hátteréről is.
A Négyszemköztben az alábbi témákról is beszélgetnek:
A teljes beszélgetés a Kontextus-csatornán itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner/Kontextus