Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza tisza párt mandiner magyar péter andor éva

Magyar Péter nevetséges vagy inkább veszélyes ember? – tényfeltáró elemző válaszol a Négyszemköztben (VIDEÓ)

2026. január 09. 09:09

Szalai Szilárddal, az Ellenpont portál vezető elemzőjével, a Hír TV műsorvezetőjével beszélgetett a Négyszemközt legújabb kiadásában Andor Éva. Az Ellenpont küldetése, módszertana, de Magyar Péter botrányai és hazugságai is az interjú fókuszába kerültek.

2026. január 09. 09:09
null

A magyar politikai-gazdasági helyzetről, azon belül is a Tisza Pártról és Magyar Péterről beszélgetett Andor Éva Szalai Szilárd újságíró-elemzővel a Mandiner Kontextus-csatornáján.

A Négyszemköztben szóba kerültek 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

nem csak Magyar Péter botrányai és hazugságai, nevetséges ügyei, hanem a személyével foglalkozó paródiák és paródiaszerű rajongások, de az ügyetlenkedő Tisza Párt is.

Az interjúban előkerültek a Magyarországot fenyegető veszélyek is, és Szalai Szilárd őszintén beszélt saját jobboldali elkötelezettségéről, politikai gondolkodásáról, családi hátteréről is.

A Négyszemköztben az alábbi témákról is beszélgetnek:

  • Az Ellenpont tényfeltáró portál célja és módszertana
  • A Tisza Párt gazdasági programjának elemzése, Magyar Péterék megszorító csomagja – miért hallgat róla a mainstream balliberális média?
  • A Tisza Párt gazdasági javaslatainak szinte minden pontja megtalálható valamilyen brüsszeli dokumentumban, például az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaiban 
  • Magyar Péter politikai háttere és hálózata; tanácsadói, külföldi támogatói
  • Magyar „szociopátiába hajló" jellemvonásai
  • Hazai médiahelyzet és politikai diskurzus
  • A 2026-os választás tétje: háború vagy béke

A teljes beszélgetés a Kontextus-csatornán itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Kontextus

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cserresznye
2026. január 09. 09:50
nevetségessé teszik, de mérhetetlenül veszélyes ő is a mögötte állók.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 09. 09:47
A kis zsebpiszoknak nem küldött Trump levelet, most mi lesz? Zselitől kér dicséretet?
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. január 09. 09:37
Mindez tulajdonképpen nem érdekes..! Önmagában a méltatlan és alkalmatlan Magyar Péter léte, és a neki szánt szerep az ami életveszélyes Magyarországra! A szándék, a törekvés a magyarságot, és kimondottan a magyarságot célozza, a magyarságellenes média meghatározó közreműködésével! Magyar Péter helyzetbe hozása, úgymond sikere, a magyarság olyan fokú megosztásával járhatna, melyet Magyarország nem tudna elviselni, a káosz, a gazdasági csőd reális fenyegetettséget jelent... -ugyan már, a törekvő magyar fiatalok, vagy éppen Magyar Péter, de akár Andor Éva, vagy Szalai Szilárd tud valamit is a tragikus argentin krízisről, válságról, a lehúzott banki redőnyökkel, melyhez hasonló várható Magyarország esetében is... -javukra válna, ha megismernék, hogy mi fenyegethetné, fenyegeti az országot... Az az elfajult hisztéria, támadás, melyet a magyarellenes média rendez a kormányzat ellenében, nem a magyarság érdekét szolgálja!
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 09. 09:35
nevetségesen veszélyes .... :-((
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!