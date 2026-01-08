Ft
Robbie Keane Fradi Ferencváros NB I FTC

Robbie Keane a Fradi NB I-es szerepléséről beszélt az első edzésen: ultimátumot kaptak a játékosok

2026. január 08. 14:27

Az ír szakember mindenkitől még többet vár a folytatásban. A Fradi vezetőedzője szerint a bajnokságban és az EL-ben is tovább kell növelni az intenzitást.

2026. január 08. 14:27
null

A karácsonyi szünetet követően ismét edzésbe álltak a Ferencváros labdarúgói. A tréningeket természetesen már az a Robbie Keane vezényli, aki az újévet még Dubajban ünnepelte, meglehetősen illusztris társaságban. A Fradi ír vezetőedzője – aki decemberi szerződéshosszabbításával pontot tett a jövőjét firtató kérdésekre – újra egybegyűlt játékosainak kezdésként megtartotta szokásos motivációs beszédét, a maga megszokott stílusában...

KEANE, Robbie Fradi
Robbie Keane még nagyobb intenzitást szeretne látni a Fradi játékosaitól (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt is ajánljuk a témában

El kell szakadnia a Fradinak

A FradiMédia feltévelén az ír szakember kijelentette, hogy bár jók a játékosok számai, az idény hátralévő részében nem lesz elég az eddigi intenzitás, még tovább kell növelniük a tempót. „Mostantól fogva az első meccsig mindenkitől 100 százalék kell. Készen kell állnunk! Az eddig mutatott intenzitást és mentalitást kell folytatnunk! 

A következő hónapokat nagyon meg kell nyomnunk! Nagy meccsek várnak ránk, jön a Panathinaikosz és ott vannak a bajnoki meccsek is. A mostani 90 százalékos fittséget fel kell vinni 100 százalékra!”

 – szögezte le Keane, hozzátéve, a nemzetközi porond után a bajnokságban is többet kell beletenniük, és el kell szakadniuk a riválisoktól a címvédésért folytatott küzdelemben.  „Képesek vagyunk rá, nem lesz probléma!” – zárta szavait. Mint ismert, az FTC az Európa Ligában parádés őszi menetelés után veretlenül, a főtábla 6. helyéről várja a folytatást, míg az NB I-ben a második helyről fut neki a szezon második felének, egypontos hátrányban az éllovas Győri ETO-hoz képest. 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

