Robbie Keane a Fradi NB I-es szerepléséről beszélt az első edzésen: ultimátumot kaptak a játékosok

A következő hónapokat nagyon meg kell nyomnunk! Nagy meccsek várnak ránk, jön a Panathinaikosz és ott vannak a bajnoki meccsek is. A mostani 90 százalékos fittséget fel kell vinni 100 százalékra!”

– szögezte le Keane, hozzátéve, a nemzetközi porond után a bajnokságban is többet kell beletenniük, és el kell szakadniuk a riválisoktól a címvédésért folytatott küzdelemben. „Képesek vagyunk rá, nem lesz probléma!” – zárta szavait. Mint ismert, az FTC az Európa Ligában parádés őszi menetelés után veretlenül, a főtábla 6. helyéről várja a folytatást, míg az NB I-ben a második helyről fut neki a szezon második felének, egypontos hátrányban az éllovas Győri ETO-hoz képest.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd