európa-liga Fradi Fenerbahce Törökország Galatasaray Ferencváros szurkolók FTC

Korrupciót és negyvenmillió szurkolót emlegetnek a Fradi bejegyzése alatt

2025. november 25. 09:15

A Ferencváros számára csütörtökön jön az újabb nagy mérkőzés. A Fradi a Fenerbache vendége lesz az Európa-ligában – egy Galatasaray-szurkoló üzent az összecsapás előtt.

2025. november 25. 09:15
null

Ezen a héten ismét európai kupamérkőzéseket rendeznek: a Ferencváros csütörtökön a török Fenerbahce vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában. A Fradi közösségi oldala alatt egy török futballrajongó magyar nyelven üzent.

Újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Fradira
Újabb Európa-liga-mérkőzés vár a Fradira (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Több mint 40 millió Galatasaray-szurkoló áll mögöttetek. Győzzetek a korrupt Fenerbahce ellen!”


A Fradi után a Galata jön

A Galatasarayban játszik a magyar válogatott Sallai Roland, akit a szombati bajnokin az utolsó pillanatokban kiállítottak. Ez azt jelenti, hogy biztosan ki kell hagynia a hétvégi Fenerbahce–Galatasaray török szuperrangadót – előbbi együttes még veretlen, a legutóbbi öt bajnokiját megnyerte, és úgy áll Sallaiék mögött egy ponttal lemaradva a második helyen, hogy ha nyer, az élre lép.

A Fener tehát a hétvégén nagy meccset játszik, de előtte még a Fradit is fogadja a második számú európai kupasorozatban. Azt az FTC-t, amely a hétvégén meglepetésre hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nyíregyházától.

A Ferencváros az Európa-ligában az alapszakasz felénél tíz ponttal a harmadik helyen áll, míg a Fenerbahce héttel a 15. A mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik.

Fotó: Yasin Akgul/AFP

