Korrupciót és negyvenmillió szurkolót emlegetnek a Fradi bejegyzése alatt

Sallai Rolandot ismét kiállították, kihagyja a szuperrangadót (VIDEÓ)
A hosszabbításban kapta a piros lapot. Sallai Roland így nem játszhat a Fenerbahce ellen.
A Ferencváros számára csütörtökön jön az újabb nagy mérkőzés. A Fradi a Fenerbache vendége lesz az Európa-ligában – egy Galatasaray-szurkoló üzent az összecsapás előtt.
Ezen a héten ismét európai kupamérkőzéseket rendeznek: a Ferencváros csütörtökön a török Fenerbahce vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában. A Fradi közösségi oldala alatt egy török futballrajongó magyar nyelven üzent.
Több mint 40 millió Galatasaray-szurkoló áll mögöttetek. Győzzetek a korrupt Fenerbahce ellen!”
A Galatasarayban játszik a magyar válogatott Sallai Roland, akit a szombati bajnokin az utolsó pillanatokban kiállítottak. Ez azt jelenti, hogy biztosan ki kell hagynia a hétvégi Fenerbahce–Galatasaray török szuperrangadót – előbbi együttes még veretlen, a legutóbbi öt bajnokiját megnyerte, és úgy áll Sallaiék mögött egy ponttal lemaradva a második helyen, hogy ha nyer, az élre lép.
A török sajtó nem érti, miért kapott egyből piros lapot a Galatasaray magyar légiósa. Sallai Roland biztosan lemarad a Fenerbahce elleni szuperrangadóról.
A Fener tehát a hétvégén nagy meccset játszik, de előtte még a Fradit is fogadja a második számú európai kupasorozatban. Azt az FTC-t, amely a hétvégén meglepetésre hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett a kiesőjelölt Nyíregyházától.
A Ferencváros az Európa-ligában az alapszakasz felénél tíz ponttal a harmadik helyen áll, míg a Fenerbahce héttel a 15. A mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik.
