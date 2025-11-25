Korrupciót és negyvenmillió szurkolót emlegetnek a Fradi bejegyzése alatt

A Galatasarayban játszik a magyar válogatott Sallai Roland, akit a szombati bajnokin az utolsó pillanatokban kiállítottak. Ez azt jelenti, hogy biztosan ki kell hagynia a hétvégi Fenerbahce–Galatasaray török szuperrangadót – előbbi együttes még veretlen, a legutóbbi öt bajnokiját megnyerte, és úgy áll Sallaiék mögött egy ponttal lemaradva a második helyen, hogy ha nyer, az élre lép.