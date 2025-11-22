Ft
piros lap Fenerbahce videó Galatasaray kiállítás Sallai Roland

Sallai Rolandot ismét kiállították, kihagyja a szuperrangadót (VIDEÓ)

2025. november 22. 22:23

A hosszabbításban kapta a piros lapot. Sallai Roland így nem játszhat a Fenerbahce ellen.

2025. november 22. 22:23
null

A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 3–2-re legyőzte a Genclerbirligit. A mérkőzés hosszabbításában a magyar válogatott támadót – aki a bal szélen játszott – kiállították.

Sallai ezt megelőzően Írországban kapott piros lapot
Sallai ezt megelőzően Írországban kapott piros lapot (Fotó: Paul Faith/AFP, archív)

Sallai kihagyja a rangadót


Mint a videón is látható, a játékvezető a VAR jelzése után visszanézte az esetet, és utána állította ki. Sallaira – aki a 88. percben már kapott egy sárga lapot, tehát a 94. percben nem két sárgával szállt ki – eltiltás vár, de ez nem vonatkozik a Bajnokok Ligájára, ahol a gárda jövő kedden a belga Royale Union Saint-Gilloise-t fogadja.

Sallai a bajnokságban biztosan kihagyja a jövő hétvégi Fenerbache elleni idegenbeli rangadót. A Fener egyébként a hétközben a Ferencvárost fogadja az Európa-ligában, de előtte, vasárnap még játszik a bajnokságban, a Rizespor vendége lesz. Az éllovas Galatasaray jelenleg négy ponttal előzi meg a még egyedüli veretlen és második helyen álló Fenerbachét, de a különbség holnap akár egy pontra is csökkenhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékezhetünk arra, hogy szeptemberben, a magyar válogatott írországi világbajnoki selejtezőjén Sallai Rolandot szintén kiállították.

Fotó: Ozan Kose/AFP, archív

 

