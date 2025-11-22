Sallai Rolandot ismét kiállították, kihagyja a szuperrangadót (VIDEÓ)

Bombameglepetés: otthon kapott ki a Fradi, hármat kapott a kiesőjelölttől
A Nyíregyháza az NB I-ben először győzte le idegenben a Ferencvárost.
A hosszabbításban kapta a piros lapot. Sallai Roland így nem játszhat a Fenerbahce ellen.
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 3–2-re legyőzte a Genclerbirligit. A mérkőzés hosszabbításában a magyar válogatott támadót – aki a bal szélen játszott – kiállították.
Mint a videón is látható, a játékvezető a VAR jelzése után visszanézte az esetet, és utána állította ki. Sallaira – aki a 88. percben már kapott egy sárga lapot, tehát a 94. percben nem két sárgával szállt ki – eltiltás vár, de ez nem vonatkozik a Bajnokok Ligájára, ahol a gárda jövő kedden a belga Royale Union Saint-Gilloise-t fogadja.
Sallai a bajnokságban biztosan kihagyja a jövő hétvégi Fenerbache elleni idegenbeli rangadót. A Fener egyébként a hétközben a Ferencvárost fogadja az Európa-ligában, de előtte, vasárnap még játszik a bajnokságban, a Rizespor vendége lesz. Az éllovas Galatasaray jelenleg négy ponttal előzi meg a még egyedüli veretlen és második helyen álló Fenerbachét, de a különbség holnap akár egy pontra is csökkenhet.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nyíregyháza az NB I-ben először győzte le idegenben a Ferencvárost.
Emlékezhetünk arra, hogy szeptemberben, a magyar válogatott írországi világbajnoki selejtezőjén Sallai Rolandot szintén kiállították.
Fotó: Ozan Kose/AFP, archív