Sallai Rolandot ismét kiállították, kihagyja a szuperrangadót (VIDEÓ)



Mint a videón is látható, a játékvezető a VAR jelzése után visszanézte az esetet, és utána állította ki. Sallaira – aki a 88. percben már kapott egy sárga lapot, tehát a 94. percben nem két sárgával szállt ki – eltiltás vár, de ez nem vonatkozik a Bajnokok Ligájára, ahol a gárda jövő kedden a belga Royale Union Saint-Gilloise-t fogadja.