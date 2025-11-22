Ft
11. 23.
vasárnap
Fradi videó Nyíregyháza Ferencváros NB I

Bombameglepetés: otthon kapott ki a Fradi, hármat kapott a kiesőjelölttől

2025. november 22. 21:33

Erre nem sokan számítottak. A Nyíregyháza idegenben győzte le a Fradit.

2025. november 22. 21:33
null

Nagy meglepetést hozott a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati utolsó meccse: a Ferencváros hazai pályán 3–1-re kikapott a találkozó előtt kiesőzónában lévő Nyíregyházától. A Fradi így nem tudott az élre állni.

Hazai pályán kapott ki a Fradi
Hazai pályán kapott ki a Fradi (Fotó: Ferencvárosi Torna Club/Facebook)

A vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést, az a Manner Balázs lőtt nagy gólt, aki Ferencváros-nevelés, és korábban a felnőtt csapatban is bemutatkozott. 0–1

A 30. percben az FTC-legenda Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk duplázta meg az előnyt. Ő is Fradi-nevelés, de ő nem játszott a zöld-fehérek első csapatában. 0–2


A félidő vége előtt aztán majdnem a harmadik gólt is megszerezték a vendégek, de Manner lövését kitornázta Dibusz Dénes.

A szünetben hármat is cserélt Robbie Keane vezetőedző, a 61. percben pedig még két új embert behozott. Az egyikük az a Varga Barnabás volt, aki kisebb betegséggel küzd. A magyar válogatott csatár a hajrában így is kiharcolt egy tizenegyest, amit a másik cserember, Gruber Zsombor értékesített. 1–2

A zöld-fehérek sokáig nem örülhettek a gólnak, mert a középkezdés után a Nyíregyháza szinte azonnal meglőtte a harmadik gólt is, Jurij Toma volt eredményes. 1–3

Mivel újabb gól már nem született, nagy győzelmet arattak a vendégek.

Történelem a Fradi otthonában

Amikor az FTC volt a házigazda az NB I-ben, mostanáig nem tudott győzni a Nyíregyháza, sőt, 13-ból is csak egyszer, 2010 márciusában tudott elvinni egy pontot (0–0).

A Fradi legközelebb jövő csütörtökön, a török Fenerbahce vendégeként lép pályára az Európa-ligában.

Labdarúgó NB I
14. forduló
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3

Korábban
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

Pénteken játszották
ETO FC–Zalaegerszegi TE 0–1

Vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook

jump-ing
2025. november 23. 04:29
Sima bunda...
Válasz erre
1
0
gyozike26
2025. november 23. 00:14
balfasz kubatov.Mi kell még?!
Válasz erre
1
2
Toma78
2025. november 22. 23:51
Még jó, hogy ő meg volt elégedve a játékosok edzésmunkájával... Én a nai csapatból kb 3 játékost tartanék meg (Gruber,Varga,Dibusz) a többi mehet a picsába az edzővel együtt ez már szégyen!!! 👎
Válasz erre
1
0
dave
2025. november 22. 23:37
Ez Bódog Tamás munkája pár hét alatt, ennyi. A krumpli zabáló, köpködő munkája meg ennyi...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!