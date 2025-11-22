Bombameglepetés: otthon kapott ki a Fradi, hármat kapott a kiesőjelölttől

Tizenkét évesen pici volt és pufókás, most meg már a Liverpool világklasszisához hasonlítják a magyar tehetséget
Erre nem sokan számítottak. A Nyíregyháza idegenben győzte le a Fradit.
Nagy meglepetést hozott a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati utolsó meccse: a Ferencváros hazai pályán 3–1-re kikapott a találkozó előtt kiesőzónában lévő Nyíregyházától. A Fradi így nem tudott az élre állni.
A vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést, az a Manner Balázs lőtt nagy gólt, aki Ferencváros-nevelés, és korábban a felnőtt csapatban is bemutatkozott. 0–1
A 30. percben az FTC-legenda Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk duplázta meg az előnyt. Ő is Fradi-nevelés, de ő nem játszott a zöld-fehérek első csapatában. 0–2
A félidő vége előtt aztán majdnem a harmadik gólt is megszerezték a vendégek, de Manner lövését kitornázta Dibusz Dénes.
A szünetben hármat is cserélt Robbie Keane vezetőedző, a 61. percben pedig még két új embert behozott. Az egyikük az a Varga Barnabás volt, aki kisebb betegséggel küzd. A magyar válogatott csatár a hajrában így is kiharcolt egy tizenegyest, amit a másik cserember, Gruber Zsombor értékesített. 1–2
A zöld-fehérek sokáig nem örülhettek a gólnak, mert a középkezdés után a Nyíregyháza szinte azonnal meglőtte a harmadik gólt is, Jurij Toma volt eredményes. 1–3
Mivel újabb gól már nem született, nagy győzelmet arattak a vendégek.
Amikor az FTC volt a házigazda az NB I-ben, mostanáig nem tudott győzni a Nyíregyháza, sőt, 13-ból is csak egyszer, 2010 márciusában tudott elvinni egy pontot (0–0).
A Fradi legközelebb jövő csütörtökön, a török Fenerbahce vendégeként lép pályára az Európa-ligában.
Labdarúgó NB I
14. forduló
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–3
Korábban
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1
Pénteken játszották
ETO FC–Zalaegerszegi TE 0–1
Vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
