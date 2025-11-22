Bombameglepetés: otthon kapott ki a Fradi, hármat kapott a kiesőjelölttől



A 30. percben az FTC-legenda Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk duplázta meg az előnyt. Ő is Fradi-nevelés, de ő nem játszott a zöld-fehérek első csapatában. 0–2



A félidő vége előtt aztán majdnem a harmadik gólt is megszerezték a vendégek, de Manner lövését kitornázta Dibusz Dénes.

A szünetben hármat is cserélt Robbie Keane vezetőedző, a 61. percben pedig még két új embert behozott. Az egyikük az a Varga Barnabás volt, aki kisebb betegséggel küzd. A magyar válogatott csatár a hajrában így is kiharcolt egy tizenegyest, amit a másik cserember, Gruber Zsombor értékesített. 1–2

A zöld-fehérek sokáig nem örülhettek a gólnak, mert a középkezdés után a Nyíregyháza szinte azonnal meglőtte a harmadik gólt is, Jurij Toma volt eredményes. 1–3