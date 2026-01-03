Egy darázs okozta a legnagyobb izgalmakat – nagyon sima meccset hozott a dartsvilágbajnokság döntője

A világelső angol Luke Littler a Londonban rendezett dartsvilágbajnokság döntőjében is ellenállhatatlan volt: 7:1-re győzte le az első fináléját játszó holland Gian van Veent, és ezzel megvédte a címét.

Ismét Littler a dartsvilágbajnok (Fotó: Ben Stansall/AFP, archív)

A mindössze 18 éves játékos – aki a legendás Phil Taylor és a skót Gary Anderson után harmadikként tudott sorozatban háromszor színpadra lépni a végső győztesnek járó Sid Waddell-trófeáért – ugyan az első szettet elveszítette, utána viszont ellenállhatatlanul játszott, 23 esztendős ellenfelének jószerével esélye sem volt újabb szettet nyerni – írja a Magyar Távirati Iroda. Littler több mint 106 pontos körátlaggal zárta az aranycsatát, de Van Veen is közel volt a bűvös száz ponthoz.