Egy darázs okozta a legnagyobb izgalmakat – nagyon sima meccset hozott a dartsvilágbajnokság döntője

2026. január 03. 23:01

Luke Littler megvédte címét. Sima döntőt láthattunk a dartsvilágbajnokságon.

2026. január 03. 23:01
A világelső angol Luke Littler a Londonban rendezett dartsvilágbajnokság döntőjében is ellenállhatatlan volt: 7:1-re győzte le az első fináléját játszó holland Gian van Veent, és ezzel megvédte a címét.

Ismét Littler a dartsvilágbajnok
Ismét Littler a dartsvilágbajnok (Fotó: Ben Stansall/AFP, archív)

A mindössze 18 éves játékos – aki a legendás Phil Taylor és a skót Gary Anderson után harmadikként tudott sorozatban háromszor színpadra lépni a végső győztesnek járó Sid Waddell-trófeáért – ugyan az első szettet elveszítette, utána viszont ellenállhatatlanul játszott, 23 esztendős ellenfelének jószerével esélye sem volt újabb szettet nyerni – írja a Magyar Távirati Iroda. Littler több mint 106 pontos körátlaggal zárta az aranycsatát, de Van Veen is közel volt a bűvös száz ponthoz.

Littler másodszor lett dartsvilágbajnok

A finálét egyszer egy darázs megjelenése zavarta meg, illetve 5:1-nél táblát kellett cserélni, mert Van Veen megsértette a kezét, ezáltal véres lett az 5-ös mező.

Ezt megelőzően éppen tíz éve Gary Anderson tudta megismételni egy esztendővel korábbi sikerét, rajta kívül még Phil Taylornak és Adrian Lewisnak jött össze a címvédés. Ennyire sima finálé pedig 2009-ben volt legutóbb, amikor Phil Taylor verte 7:1-re a holland Raymond van Barneveldet.

A győztes Littler egymillió, míg a vesztes Van Veen 400 ezer angol fonttal gazdagodott.

PDC-dartsvilágbajnokság
Döntő
Luke Littler (angol, 1.)–Gian van Veen (holland, 10.) 7:1 (2–3, 3–2, 3–1, 3–0, 3–1, 3–0, 3–0, 3–1)

Fotó: Ben Stansall/AFP, archív

 

 

