Tizenkét évesen pici volt és pufókás, most meg már a Liverpool világklasszisához hasonlítják a magyar tehetséget

László – aki egyébként festő-mázoló – arról is beszélt, hogy Alex éjjel-nappal labdázott.

„Hazahoztuk az iskolából négy órakor, de ő este hétig még a szobájában rugdosta a falat. Folyamatosan a kedvenc focistáiról nézett videókat, majd az azokban látott cseleket gyakorolta. Volt, hogy este tizenegykor szóltunk rá, mert még akkor is dekázgatott. Ebből állt az egész estéje.”

Az FTC játékosa így emlékszik vissza arra az időszakra:

„Volt mit kompenzálni. Kisebb voltam, lassabb is. Sok munkát kellett beletennem a saját szorgalmamból. Utólag viszont azt mondom: kellett ez az időszak. Talán pont emiatt tudom ma jobban felvállalni a test-test elleni párbajokat. A szüleimnek is új volt ez az egész. Sokszor ők sem tudták, mit kell csinálni. De mindig próbálták a maximumot kihozni az adott helyzetből, és ez a mai napig így van. Nyilván, csak ahogy felnőttem fogtam fel, hogy ez mennyi munkájukba és idejükbe került. Ma ezt már tisztábban látom, és így értékelni is jobban tudom.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor