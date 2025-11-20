A szlovák bírók már nem állhatják útját a Dunaszerdahely sikerének

Aki járt már Dunaszerdahelyen a Mol Arénában bajnoki mérkőzésen, főleg egy Slovan elleni szlovákiai rangadón, biztosan soha nem felejti el az élményt. Látni, hallani és átérezni mindazt, amit a felvidékieknek jelent, hogy a DAC meccsein a saját anyanyelvükön, magyarul szurkolhatnak kedvenceiknek, elénekelhetik a Himnuszt és a Nélküledet – libabőrös élmény.

A DAC akadémiai igazgatója, Németh Krisztián / Fotó: DAC/Cséfalvay Á.András

Egyértelmű, hogy a DAC mint futballklub a felvidéki magyaroknak az identitásuk megélésének a lehetősége – erről beszélt többek között a Groupama Arénában a Sport Forum Hungary 2025 konferencia második napján Németh Krisztián, a DAC akadémiai igazgatója.