A szlovák bírók már nem állhatják útját a Dunaszerdahely sikerének

Nagyszerű formában van.
Dunaszerdahelyen együtt szurkol újpesti és fradista, miközben a klub mintegy félmillió felvidéki magyart képvisel. Amióta a szlovák bajnokságban is bevezették a VAR-t, a játékvezetők egyre nehezebben hoznak szándékos ítéleteket a DAC ellen – így ebből még bajnoki cím is lehet.
Aki járt már Dunaszerdahelyen a Mol Arénában bajnoki mérkőzésen, főleg egy Slovan elleni szlovákiai rangadón, biztosan soha nem felejti el az élményt. Látni, hallani és átérezni mindazt, amit a felvidékieknek jelent, hogy a DAC meccsein a saját anyanyelvükön, magyarul szurkolhatnak kedvenceiknek, elénekelhetik a Himnuszt és a Nélküledet – libabőrös élmény.
Egyértelmű, hogy a DAC mint futballklub a felvidéki magyaroknak az identitásuk megélésének a lehetősége – erről beszélt többek között a Groupama Arénában a Sport Forum Hungary 2025 konferencia második napján Németh Krisztián, a DAC akadémiai igazgatója.
Az FC DAC 1904-et – mint a neve is mutatja – a 20. század elején alapították, eddigi legnagyobb sikere pedig, hogy 1987-ben megnyerte a Csehszlovák Kupát. Ezután – ahogy Németh fogalmazott – szürkébb időszak következett az egyesület életében, ami az új tulajdonos, Világi Oszkár érkezésével ért véget 11 évvel ezelőtt.
„Robbanásszerű fejlődésnek indult vele a DAC. Megépült a gyönyörű arénánk, az edzőközpontunk, az akadémiánk. Az első csapatunk az utóbbi hét évben kilépett a nemzetközi porondra, bátran mondhatom, most már ott vagyunk Szlovákia top három együttese között. Az akadémiánk többszörös bajnok, tavaly harmincöt játékost adtunk a különböző korosztályos válogatottakba.
Harcolunk az álmunkért, hogy történetünk során először bajnokok lehessünk Szlovákiában!”
Világi Oszkár több mint három évvel ezelőtt az akkor még NB II-es, azóta már a magyar NB I topcsapatai közé tartozó győri ETO FC tulajdonosa is lett, ami Németh szerint új távlatokat nyitott mindkét egylet életében.
„Óriási lehetőség ez a szinergia a két fél között, fokozatosan egy közép-európai edzőközponttá válhatunk. Régen riválisok voltunk, elvittük egymás játékosait az utánpótlásból is, most már egy csónakban evezünk, úgyhogy ez megszűnt. Csak akkor vannak játékosmozgás a két klub között, amikor valakinek játékpercekre van szüksége – említhetném a Győrben futballozó, és már válogatott Vitális Milánt vagy Csinger Márkot. Viszont akadémiai szinten már egyáltalán nincs ilyen, sőt együtt járunk Európa legjobb utánpótlástornáira, közös csapatokat indítunk.
Egykoron ellenfelek voltunk, most pedig a srácok együtt veszik fel a harcot belga, német és angol riválisok ellen.”
Az akadémiai igazgató szerint az anyaországi magyar labdarúgóknak óriási lehetőség lehet, ha Dunaszerdahelyen kezdik meg a légiós életet.
„Az adatok alapján a szlovák élvonal az egyik legintenzívebb Európában – gondolok itt
Ez rányomja a bélyegét a játékra: gyorsabban kell dönteni a pályán, gyorsabban kell végrehajtani a feladatokat. Ezért is egy jó ugródeszka ez a liga, előszeretettel vesznek innen játékosokat a nyugati klubok.
A szlovák bajnokság egyértelműen felkészít az európai szintre. Említhetném példaként Schäfer Andrást, Vitális Milánt vagy éppen a magyar válogatottban vasárnap debütáló Redzic Damirt is. A magyaroknak különösen jó köztes lépcsőfok, hiszen légiósnak állnak, szlovák csapatok ellen játszanak, mégis magyar környezetben, magyar szurkolókkal a hátuk mögött.”
Merthogy a DAC fanatikusai mindig magyarul szurkolnak, Németh elmondása szerint ők képviselik a 456 ezer magyart Szlovákiában.
„Mi vagyunk a zászlóshajó. Magyarul szurkolnak nekünk, a Himnuszt és a Nélküledet elénekeljük minden egyes mérkőzés előtt. Mindenki tisztában van vele, hogy mi adtuk Magyarországnak a Nélküledet, és nagyon boldogok vagyunk, hogy már otthon is éneklik a válogatott meccseket megelőzően. A szocializmusban nem nagyon beszéltek arról, hogy vannak külhoni magyarok, mi nem is léteztünk, de hála istennek már újra tudják, hogy vagyunk és összekapcsolódunk.
Rengetegen érkeznek hozzánk az anyaországból is a meccseinkre, beállnak mögénk a fradisták és az újpestiek is, és együtt szurkolnak. Amiatt, hogy ne tudjunk magyar zászlóval szurkolni, a nemzeti lobogókat természetesen kitiltották Szlovákiában a stadionokból. De én nem is tudnám elképzelni máshogy a DAC-ot. Ahogy a nevünk is mutatja: dacolunk mindennel, ez klubunk mozgatórugója.”
Ahogy Németh korábban is említette: a csallóközi klub már évek óta a bajnoki címért küzd, ugyanakkor még nem sikerült a tabella élén végeznie. Most viszont úgy tűnik, ennek is nő az esélye – legalábbis csökken az az ellenszél, ami eddig ezt megakadályozta…
„Sajnos a bajnoki címet többször is a nekünk nem kedvező játékvezetői döntések miatt buktuk el, de a VAR-nak hála, már van előrelépés.
Amióta bevezették a videóbírót, már Pozsonyban is tudtunk büntetőt rúgni a Slovan ellen, meg vontak is vissza ellenünk tizenegyest. Mindenképpen segít, hogy objektívabb legyen a bíráskodás. Reméljük, így már a bírók sem tudnak az utunkba állni, és bajnok lesz a DAC!”
A sárga-kék klub jelenleg a 3. helyen áll a bajnokságban, hátránya 3 pont a Zilina, és 2 az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Slovan mögött.
Nyitókép: DAC/ Cséfalvay Á.András