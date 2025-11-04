Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott Redzic Damir DAC Magyarország videó

Ki az a Redzic Damir, akit Marco Rossi behívott a magyar válogatottba?

2025. november 04. 18:50

Marco Rossi két újoncnak is bizalmat szavazott a kerethirdetésnél. Az egyikük Redzic Damir, a DAC játékosa.

2025. november 04. 18:50
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett az örmények és az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőkre. A 61 éves szakember ezúttal a debreceni Bárány Donátnak és a dunaszerdahelyi Redzic Damirnak is bizalmat szavazott.

Redzic Damir is meghívót kapott a magyar válogatottba
Redzic Damir is meghívót kapott a magyar válogatottba (Fotó: dac1904.sk)

Ezt is ajánljuk a témában

Redzic Damir a DAC támadójaként érkezik a válogatottba

A 22 esztendős, pécsi születésű futballista Harkányban kezdte a pályafutását, s megjárta a Kozármisleny, a Pécsi MFC és a Ferencváros utánpótlását is – a mindkét szélen, valamint középcsatérként is bevethető támadó 2021. január 23-án, a Puskás Akadémia ellen bemutatkozhatott az NB I-ben. Később aztán a Fraditól a Soroksárhoz került a folyamatos játéklehetőség miatt, a másodosztályban 36 tétmérkőzésen tíz gólt szerzett és kiosztott öt gólpasszt – írja róla az M4 Sport.

Redzic Damir a visszatérése után jobbára a Fradi második számú csapatában szerepelt, majd 2023 nyarán kölcsönbe Dunaszerdahelyre szerződött, ahol az első idénye után olyannyira elégedettek voltak a teljesítményével, hogy egy évvel később végleg meg is vásárolták a Ferencvárostól.

Redzic nagyszerű formában kezdte a jelenleg is zajló, 2025–2026-os kiírást a szlovák élvonalban, 12 találkozón hat gólt szerzett, emellett van egy gólpassza is. Csapata legutóbbi két, Michalovce és Kosice elleni bajnokiján egyaránt betalált – jegyezte meg az m4sport.hu.

Noha a játékos édesapja révén bosnyák állampolgársággal is rendelkezik, az elmúlt években rendre a magyar utánpótlás-válogatottat képviselte, pályára lépett az U17-es, U18-as és U19-es korosztályos csapatban is.

Redzic technikai minősége az elsődleges, ami mellette szólt. Olyan szélső, aki jobb oldalon játszik, bal lábas, nagyon könnyen meg tud érkezni az ellenfél tizenhatosához, keresi a lövéshelyzeteket és be is talál. A szlovák bajnokságban második a góllövőlistán, elérkezett a pillanat, hogy meghívjuk”

– mondta el Marco Rossi a kerethirdetésen, majd az M4 Sportnak adott interjújában azt is elárulta, hogy Redzicet a hétvégén Sergej Barbarez, a bosnyákok kapitánya személyesen nézte meg a dunaszerdahelyiek Kosice elleni mérkőzésén.

Redzic az M4 Sportnak úgy fogalmazott, hogy szerinte élete legjobb formájában van.


„A médiából tudtam meg, hogy Marco Rossi szeptemberben a helyszínen nézte meg Pozsonyban a Slovan elleni mérkőzésünket” – mondta az M1 aktuális csatornának adott interjújában Redzic, amelyet a Magyar Távirati Iroda szemlézett. Hozzátette, hogy a válogatott edzésein szeretné bizonyítani, hogy mire képes.

A magyar válogatott november 13-án 18 órakor lép pályára Örményországban, aztán 16-án 15 órakor fogadja az ír együttest.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: dac1904.sk

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Atti bá
2025. november 04. 19:43
No comment. Inkább.
Válasz erre
1
1
rugbista
2025. november 04. 19:38
Nevelnek a magyar fociakadémiák jó focistákat délszláv származásúakon kívül is (Kerkez, Redzic-Redžić)?
Válasz erre
0
1
machet
2025. november 04. 19:17
Gyerünk gyerekek.Hajrá.
Válasz erre
5
0
paater-gregor
2025. november 04. 19:10
Redžić [redzsity]
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!