Ki az a Redzic Damir, akit Marco Rossi behívott a magyar válogatottba?

Redzic Damir a visszatérése után jobbára a Fradi második számú csapatában szerepelt, majd 2023 nyarán kölcsönbe Dunaszerdahelyre szerződött, ahol az első idénye után olyannyira elégedettek voltak a teljesítményével, hogy egy évvel később végleg meg is vásárolták a Ferencvárostól.

Redzic nagyszerű formában kezdte a jelenleg is zajló, 2025–2026-os kiírást a szlovák élvonalban, 12 találkozón hat gólt szerzett, emellett van egy gólpassza is. Csapata legutóbbi két, Michalovce és Kosice elleni bajnokiján egyaránt betalált – jegyezte meg az m4sport.hu.

Noha a játékos édesapja révén bosnyák állampolgársággal is rendelkezik, az elmúlt években rendre a magyar utánpótlás-válogatottat képviselte, pályára lépett az U17-es, U18-as és U19-es korosztályos csapatban is.

Redzic technikai minősége az elsődleges, ami mellette szólt. Olyan szélső, aki jobb oldalon játszik, bal lábas, nagyon könnyen meg tud érkezni az ellenfél tizenhatosához, keresi a lövéshelyzeteket és be is talál. A szlovák bajnokságban második a góllövőlistán, elérkezett a pillanat, hogy meghívjuk”

– mondta el Marco Rossi a kerethirdetésen, majd az M4 Sportnak adott interjújában azt is elárulta, hogy Redzicet a hétvégén Sergej Barbarez, a bosnyákok kapitánya személyesen nézte meg a dunaszerdahelyiek Kosice elleni mérkőzésén.