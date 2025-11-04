Ki az a Redzic Damir, akit Marco Rossi behívott a magyar válogatottba?

Meglepetésújoncokkal vívhatja ki a világbajnoki pótselejtezőt a magyar válogatott: ismét keretet hirdetett Marco Rossi!
Nem várt nevek is felbukkantak a névsorban.
Marco Rossi két újoncnak is bizalmat szavazott a kerethirdetésnél. Az egyikük Redzic Damir, a DAC játékosa.
Ahogyan arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett az örmények és az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőkre. A 61 éves szakember ezúttal a debreceni Bárány Donátnak és a dunaszerdahelyi Redzic Damirnak is bizalmat szavazott.
A 22 esztendős, pécsi születésű futballista Harkányban kezdte a pályafutását, s megjárta a Kozármisleny, a Pécsi MFC és a Ferencváros utánpótlását is – a mindkét szélen, valamint középcsatérként is bevethető támadó 2021. január 23-án, a Puskás Akadémia ellen bemutatkozhatott az NB I-ben. Később aztán a Fraditól a Soroksárhoz került a folyamatos játéklehetőség miatt, a másodosztályban 36 tétmérkőzésen tíz gólt szerzett és kiosztott öt gólpasszt – írja róla az M4 Sport.
Redzic Damir a visszatérése után jobbára a Fradi második számú csapatában szerepelt, majd 2023 nyarán kölcsönbe Dunaszerdahelyre szerződött, ahol az első idénye után olyannyira elégedettek voltak a teljesítményével, hogy egy évvel később végleg meg is vásárolták a Ferencvárostól.
Redzic nagyszerű formában kezdte a jelenleg is zajló, 2025–2026-os kiírást a szlovák élvonalban, 12 találkozón hat gólt szerzett, emellett van egy gólpassza is. Csapata legutóbbi két, Michalovce és Kosice elleni bajnokiján egyaránt betalált – jegyezte meg az m4sport.hu.
Noha a játékos édesapja révén bosnyák állampolgársággal is rendelkezik, az elmúlt években rendre a magyar utánpótlás-válogatottat képviselte, pályára lépett az U17-es, U18-as és U19-es korosztályos csapatban is.
Redzic technikai minősége az elsődleges, ami mellette szólt. Olyan szélső, aki jobb oldalon játszik, bal lábas, nagyon könnyen meg tud érkezni az ellenfél tizenhatosához, keresi a lövéshelyzeteket és be is talál. A szlovák bajnokságban második a góllövőlistán, elérkezett a pillanat, hogy meghívjuk”
– mondta el Marco Rossi a kerethirdetésen, majd az M4 Sportnak adott interjújában azt is elárulta, hogy Redzicet a hétvégén Sergej Barbarez, a bosnyákok kapitánya személyesen nézte meg a dunaszerdahelyiek Kosice elleni mérkőzésén.
Redzic az M4 Sportnak úgy fogalmazott, hogy szerinte élete legjobb formájában van.
„A médiából tudtam meg, hogy Marco Rossi szeptemberben a helyszínen nézte meg Pozsonyban a Slovan elleni mérkőzésünket” – mondta az M1 aktuális csatornának adott interjújában Redzic, amelyet a Magyar Távirati Iroda szemlézett. Hozzátette, hogy a válogatott edzésein szeretné bizonyítani, hogy mire képes.
A magyar válogatott november 13-án 18 órakor lép pályára Örményországban, aztán 16-án 15 órakor fogadja az ír együttest.
Fotó: dac1904.sk