Meglepetésújoncokkal vívhatja ki a világbajnoki pótselejtezőt a magyar válogatott: ismét keretet hirdetett Marco Rossi!

Magyar válogatott: lehűtötte a kedélyeket a szövetségi kapitány, szerinte még nincs értelme erről beszélni
A szövetségi kapitány ezúttal a debreceni Bárány Donátnak és a dunaszerdahelyi Redzic Damirnak is bizalmat szavazott. Az írek ellen készülő magyar válogatott gerincét a legutóbbi vb-selejtezős játékosok adják.
Kedd kora délután kihirdette az írek elleni világbajnoki selejtezőre készülő magyar válogatott keretét a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ahogy az MLSZ is fogalmaz, a csapat gerincét ugyanazok a játékosok alkotják, mint a szeptemberi és októberi vb-selejtezőkön, ám a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette szakmai stáb ezúttal két újoncnak is bizalmat szavaz, mindkettejük behívása meglepetésnek számít.
Pályafutása során először kapott válogatott meghívót a DVSC támadója, Bárány Donát. A kiváló formában futballozó csatár már hatgólos az NB I-ben, nála többször a magyar játékosok közül csak Varga Barnabás (9) és Lukács Dániel (7) talált be idén, ők ketten természetesen szintén a keret tagjai. Báránynál is váratlanabb a DAC-ban légióskodó 22 éves Redzic Damir meghívója.
A pécsi születésű, korábban a Ferencvárosban és a Soroksárban is játszó sokoldalú bosnyák-magyar támadó a középpályán, jobbszélsőként és csatárként is bevethető, idén 12 bajnokin már hat gólja és egy gólpassza van a dunaszerdahelyiekkel a Niké Ligában.
Az F-csoport második helyén álló Magyarország jövő vasárnap 15 órától fogadja az ír válogatottakat a Puskás Arénában, és egy újabb győzelemmel jelentős lépést tehetne a pótselejtező kivívása felé.
