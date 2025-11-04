Meglepetésújoncokkal vívhatja ki a világbajnoki pótselejtezőt a magyar válogatott: ismét keretet hirdetett Marco Rossi!

Kedd kora délután kihirdette az írek elleni világbajnoki selejtezőre készülő magyar válogatott keretét a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ahogy az MLSZ is fogalmaz, a csapat gerincét ugyanazok a játékosok alkotják, mint a szeptemberi és októberi vb-selejtezőkön, ám a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette szakmai stáb ezúttal két újoncnak is bizalmat szavaz, mindkettejük behívása meglepetésnek számít.

Redzic Damir korábban az Európa Ligában is pályára lépett a ferencvárosiak játékosaként, most akár a magyar válogatottban is bemutatkozhat (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Abszolút újoncok a magyar válogatottban

Pályafutása során először kapott válogatott meghívót a DVSC támadója, Bárány Donát. A kiváló formában futballozó csatár már hatgólos az NB I-ben, nála többször a magyar játékosok közül csak Varga Barnabás (9) és Lukács Dániel (7) talált be idén, ők ketten természetesen szintén a keret tagjai. Báránynál is váratlanabb a DAC-ban légióskodó 22 éves Redzic Damir meghívója.