Magyar válogatott: lehűtötte a kedélyeket a szövetségi kapitány, szerinte még nincs értelme erről beszélni

Marco Rossi szerint maximális koncentrációra van most szükség. A szövetségi kapitány üzent a magyaroknak.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak. A Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!
„Én vagyok az, aki a legjobban hisz a rájátszásban, és keményen dolgozunk azon, hogy ezt a célt valóra váltsuk.
Amikor viszont azt mondom, hogy még nincs értelme erről beszélni, az azért van, mert előbb novemberben meg kell vernünk Örményországot és Írországot – két masszív csapatot, amelyek már eddig is mutattak jó dolgokat.
Maximális koncentrációra van szükségünk. Ahogy tudjátok, az én feladatom, hogy a játékosokból kihozzam a maximumot, és mindent megtegyek azért, hogy elérjük a célunkat. Mindig a nagyobb képet tartjuk szem előtt, de meccsről meccsre kell haladunk.
Összpontosítsunk a célunkra felemelt fejjel!”
Két forduló maradt a világbajnoki selejtezősorozat első köréből Európában. A következőben, a novemberi válogatott szünetben Magyarország Örményországba utazik, míg Portugália Írország vendége lesz. Aztán az utolsóban a mieink az íreket, míg a portugálok az örményeket fogadják. Az első helyezett automatikusan kijut a vb-re, míg a második a pótselejtezőbe kerül, ahol két ellenfelet kell felülmúlnia.
A csoport állása
