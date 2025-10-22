Magyar válogatott: lehűtötte a kedélyeket a szövetségi kapitány, szerinte még nincs értelme erről beszélni

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak. A Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!

Marco Rossi szövetségi kapitány csak a munkára összpontosít (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

„Én vagyok az, aki a legjobban hisz a rájátszásban, és keményen dolgozunk azon, hogy ezt a célt valóra váltsuk.

Amikor viszont azt mondom, hogy még nincs értelme erről beszélni, az azért van, mert előbb novemberben meg kell vernünk Örményországot és Írországot – két masszív csapatot, amelyek már eddig is mutattak jó dolgokat.

Maximális koncentrációra van szükségünk. Ahogy tudjátok, az én feladatom, hogy a játékosokból kihozzam a maximumot, és mindent megtegyek azért, hogy elérjük a célunkat. Mindig a nagyobb képet tartjuk szem előtt, de meccsről meccsre kell haladunk.