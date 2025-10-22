Ft
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország vb-selejtező

Magyar válogatott: lehűtötte a kedélyeket a szövetségi kapitány, szerinte még nincs értelme erről beszélni

2025. október 22. 10:11

Marco Rossi szerint maximális koncentrációra van most szükség. A szövetségi kapitány üzent a magyaroknak.

2025. október 22. 10:11
null

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak. A Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük!

Marco Rossi szövetségi kapitány csak a munkára összpontosít
Marco Rossi szövetségi kapitány csak a munkára összpontosít (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

„Én vagyok az, aki a legjobban hisz a rájátszásban, és keményen dolgozunk azon, hogy ezt a célt valóra váltsuk.

Amikor viszont azt mondom, hogy még nincs értelme erről beszélni, az azért van, mert előbb novemberben meg kell vernünk Örményországot és Írországot – két masszív csapatot, amelyek már eddig is mutattak jó dolgokat.

Maximális koncentrációra van szükségünk. Ahogy tudjátok, az én feladatom, hogy a játékosokból kihozzam a maximumot, és mindent megtegyek azért, hogy elérjük a célunkat. Mindig a nagyobb képet tartjuk szem előtt, de meccsről meccsre kell haladunk.

Összpontosítsunk a célunkra felemelt fejjel!”

A szövetségi kapitány legénysége a második helyen áll

Két forduló maradt a világbajnoki selejtezősorozat első köréből Európában. A következőben, a novemberi válogatott szünetben Magyarország Örményországba utazik, míg Portugália Írország vendége lesz. Aztán az utolsóban a mieink az íreket, míg a portugálok az örményeket fogadják. Az első helyezett automatikusan kijut a vb-re, míg a második a pótselejtezőbe kerül, ahol két ellenfelet kell felülmúlnia.

A csoport állása

  1. Portugália: 10 pont
  2. Magyarország: 5 pont
  3. Írország: 4 pont
  4. Örményország: 3 pont

