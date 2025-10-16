Karnyújtásnyira a magyar válogatott a pótselejtezőtől – hihetetlen, de San Marino is közel hozzá

Portugália–Magyarország: „Szoboszlai megleckéztetett minket” – ezt írják a portugálok a magyarok bravúrjáról
Nagyon csalódottak Szoboszlai gólja miatt.
A világbajnokság európai selejtezősorozatának csoportküzdelmeiből már csak két forduló van hátra. A magyar válogatott a playoff szélére került, és Örményországban elérheti a célját.
Véget ért az októberi válogatott szünet, és a mögöttünk hagyott napokban több nemzet is kijutott a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. A magyar válogatottnak ehhez még dolgoznia kell, de fontos lépeseket tett a célja felé. Az örmények és a portugálok ellen begyűjtött négy ponttal sokat javított a helyzetén, miközben a többi csoportban is tisztul a kép.
Először is kezdjük azzal, hogy kik azok, akik már kijutottak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett jövő nyári, 48 csapatos tornára. A korábbi selejtezős eredmények úgy hozták, hogy kedden Euróbából Angliának és Portugáliának is megvolt az esélye arra, hogy kijusson a vb-re – ez előbbinek sikerült is, míg utóbbinak a magyar válogatott utolsó pillanatos egyenlítése miatt nem, és novemberig várnia kell.
A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG BIZTOS RÉSZTVEVŐI
Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál
Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
Európa (16+0): Anglia
Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)
Óceánia (1+1): Új-Zéland
A 48-ból tehát 28 kvóta már gazdára talált.
Nemzeti együttesünk csoportjából már csak két forduló maradt hátra. Noha a portugálok hivatalosan még nem nyerték meg a csoportot, csodaszámba menne, ha nem végeznének élen. Jelenleg öt ponttal előzik meg Marco Rossi együttesét, és nagyon nehéz azt elképzelni, hogy az írek és az örmények ellen ne tudjanak két pontot összekaparni.
Az utolsó két forduló párosítása
5. forduló (november 13.)
18.00: Örményország–Magyarország
20.45: Írország–Portugália
6. forduló (november 16.)
Magyarország–Írország
Portugália–Örményország
Összesen 12 selejtezőcsoport van Európában, és mindegyikben a csoportelső automatikusan kijut. A csoportmásodikok a pótselejtezőbe kerülnek, ahol hozzájuk csatlakozik négy olyan csoportelső a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírásából, amelyek a vb-selejtezőben a harmadik vagy annál rosszabb helyen végeztek a csoportjukban. Amennyiben négynél is több ilyen csapat lesz, akkor közöttük az előző Nemzetek Ligája csoportkörös szakasz végső sorrendje (2024. november) rangsorol, tehát a négy legjobb helyezéssel záró szerepelhet.
Mivel a magyar válogatott az NL-ben nem tudott az élen végezni, így csak akkor van esélye a pótselejtezőbe kerülni, ha a második helyen végez. Erre pedig minden esélye megvan, hiszen így áll a kvartett:
Nézzük is azt a matekot! Ha a magyar válogatott nyer a következő fordulóban Örményországban és Portugália – amely még nem biztos vb-résztvevő – is győz Írországban, akkor az utolsó fordulótól függetlenül biztossá válik a magyarok második helye. Ez egyébként a legvalószínűbb forgatókönyv.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon csalódottak Szoboszlai gólja miatt.
Ha viszont az írek óriási meglepetésre döntetlent érnének el a portugálokkal, és mi nyernénk, akkor még az írek előzni tudnának, de csak akkor, ha nagyobb különbséggel nyernek a Puskás Arénában. Azonos pontszámnál először a gólkülönbség rangsorol, és ebben jelenleg a magyar válogatott kettővel jobb a riválisánál. Egy Örményországban aratott egygólos győzelemmel is három gól lenne a két csapat között, tehát az íreknek Magyarországon egy egygólos győzelem biztosan nem lenne elég az előzésre.
Nemzeti együttesünk szinte biztosan másodiknak számít, ha a két mérkőzéséből csak egyet nyerne meg, de nagy valószínűséggel két döntetlen is elég lenne, hiszen az írek és az örmények is játszanak még Portugáliával. Előbbi 1–0-ra kapott ki Cristiano Ronaldóék vendégeként, utóbbi pedig még az első fordulóban egy 5–0-s vereségbe szaladt bele odahaza.
Ezt is ajánljuk a témában
Összegyűjtöttük a reakciókat!
Két fordulóval a vége előtt ezek a csapatok állnak a pótselejtezőt érő második helyen a csoportjukban:
Szlovákia, Koszovó, Skócia, Ukrajna, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Észak-Macedónia, Albánia, Csehország
A második helyre (a saját csoportunkat nem nézve) a realitások talaján maradva még olyan csapatok pályáznak vagy éppen eshetnek le, mint Németország, Észak-Írország, Dánia, Ausztria, Románia, Belgium, Wales, Szerbia és Feröer-szigetek.
Érdemes rápillantani arra is, hogy jelen állás szerint melyik négy válogatott juthat be a pótselejtezőbe (playoffba, második körbe) a Nemzetek Ligájában elért helyezése alapján.
A Nemzetek Ligája csoportgyőztesei (zárójelben az NL-helyezésük a csoportkörös szakasz végén)
A-liga: Portugália (3.), Franciaország (4.), Németország (2.), Spanyolország (1.)
B-liga: Csehország (20.), Anglia (17.), Norvégia (18.), Wales (19.)
C-liga: Svédország (34.), Románia (33.), Észak-Írország (36.), Észak-Macedónia (35.)
D-liga: San Marino (50.), Moldova (49.)
Közülük Wales, Svédország, Románia, Észak-Írország, San Marino és Moldova áll a másodiknál rosszabb helyen, így eszerint előbbi négy csatlakozna a 12 csoportmásodikhoz a playoffba. Itt majd a 16 együttest négy ágra osztják, és mindegyik ágon két elődöntőt (2026. március 26.), valamint egy döntőt rendeznek (2026. március 31.). A fináléját megnyerő négy együttes jut még ki a világbajnokságra. A párosítások kisorsolásánál számítani fog a világranglistás helyezés, márpedig a magyar válogatott az örmények legyőzésével és a portugálok elleni döntetlennel minden bizonnyal a 41. helyről előrébb kerül. Jelenleg második kalaposnak számít, így egy harmadik kalapos ellenfelet fogadna az első párharcban.
Bármilyen hihetetlennek is tűnik, akár a világranglista utolsó helyezettje, a 210. San Marino – amely múlt héten Ausztriában 10–0-ra kapott ki, és a csoportjában hét meccsen nulla ponttal, mínusz 31-es gólkülönbséggel áll – is bejuthat a pótselejtezőbe. Mivel a Nemzetek Ligája előző kiírásában Gibraltárt és Liechtensteint megelőzve megnyerte a három fős D-ligás csoportját, így ha a fenti NL-rangsorban az előttük lévő csapatok közül maximum három végez a másodiknál rosszabb helyen a vb-selejtezőben, akkor a playoffba kerülne. Jelenleg ezen a tabellán az ötödik és az egyik előtte lévő az a Románia, amely azonos csoportban szerepel vele. Ebből fakadóan nem akármilyen ötlettel/csellel rukkolt elő az egyik San Marinó-i közösségi oldal.
Miután a bejegyzésükben felvázolták a helyzetet, azt írták:
Ha San Marino nagyon sokkal kikapna Romániától, akkor talán a csoport második helyén végezne, és így a megüresedő pótselejtezős helyet automatikusan San Marino kapná meg.”
Ez a csoport most úgy áll, hogy Bosznia-Hercegovina 13 ponttal a második és Románia tízzel a harmadik. A következő fordulóban éppen egymás ellen játszanak, és ha a románok nyernek, akkor pontszámban beérnék a bosnyákokat, akiknek per pillanat hárommal jobb a gólkülönbségük. Az utolsó körben Bosznia-Hercegovina a jelenlegi éllovas Ausztria vendégeként lép pályára, míg Románia San Marinót fogadja. Ha ide valóban ugyanannyi ponttal érkeznek meg, nehéz elképzelni, hogy a románok ne tudjanak annyit javítani a gólkülönbségükön, hogy ne szereznék meg a második helyet.
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP