Karnyújtásnyira a magyar válogatott a pótselejtezőtől – hihetetlen, de San Marino is közel hozzá

Véget ért az októberi válogatott szünet, és a mögöttünk hagyott napokban több nemzet is kijutott a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságra. A magyar válogatottnak ehhez még dolgoznia kell, de fontos lépeseket tett a célja felé. Az örmények és a portugálok ellen begyűjtött négy ponttal sokat javított a helyzetén, miközben a többi csoportban is tisztul a kép.

A magyar válogatott nagyszerű októberen van túl (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Először is kezdjük azzal, hogy kik azok, akik már kijutottak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett jövő nyári, 48 csapatos tornára. A korábbi selejtezős eredmények úgy hozták, hogy kedden Euróbából Angliának és Portugáliának is megvolt az esélye arra, hogy kijusson a vb-re – ez előbbinek sikerült is, míg utóbbinak a magyar válogatott utolsó pillanatos egyenlítése miatt nem, és novemberig várnia kell.

A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG BIZTOS RÉSZTVEVŐI

Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál

Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia

Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia

Európa (16+0): Anglia

Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)

Óceánia (1+1): Új-Zéland

A 48-ból tehát 28 kvóta már gazdára talált.