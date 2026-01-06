Ft
Ez mindent megváltoztathat: gyorsan kirúgták a magyar válogatott játékost foglalkoztató angol csapat edzőjét

2026. január 06. 13:24

Kirúgták a West Bromwich edzőjét. A magyar válogatott játékos akár új szerepkörbe is kerülhet.

2026. január 06. 13:24
null

Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő West Bromwich Albion a hivatalos oldalán bejelentette, hogy menesztette a tavaly júliusban, alig fél éve érkező Ryan Mason vezetőedzőt. Ez a klub foglalkoztatja a magyar válogatott Callum Stylest, aki az őszi szezonban 25 bajnokin és egy Angol Ligakupa-találkozón játszott.

Új edzőt kap a magyar válogatott játékosa
Új edzőt kap a magyar válogatott játékosa (Fotó: Lluis Gene/AFP)

Styles alapembernek számított, a 26 tétmeccsből 20-at is végigjátszott (két gólpasszt jegyzett), és csupán egyet hagyott ki. Egy új edző érkezése sok mindent megváltoztathat, például új játékosokat hozhat magával vagy változtathat a felálláson, de bízni lehet abban, hogy a magyar válogatott 25 éves középpályása továbbra is alapembernek számít majd. Mason alatt Styles alapvetően balhátvédet játszott, meglátjuk, hogy az új szakember – akit még keres a klub – milyen poszton számol vele.

A WBA jelenleg a 24 csapatos másodosztály 18. helyén áll, hét pontra van a kiesőhelytől és tízre a rájátszást érő hatodik pozíciótól.

Styles a magyar válogatottban

Légisósunk a világbajnoki selejtezősorozatban mind a hat mérkőzésen játszott, az írek elleni első meccsen egy gólpasszt jegyzett.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

