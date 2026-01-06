Ez mindent megváltoztathat: gyorsan kirúgták a magyar válogatott játékost foglalkoztató angol csapat edzőjét

Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő West Bromwich Albion a hivatalos oldalán bejelentette, hogy menesztette a tavaly júliusban, alig fél éve érkező Ryan Mason vezetőedzőt. Ez a klub foglalkoztatja a magyar válogatott Callum Stylest, aki az őszi szezonban 25 bajnokin és egy Angol Ligakupa-találkozón játszott.

Új edzőt kap a magyar válogatott játékosa (Fotó: Lluis Gene/AFP)

Styles alapembernek számított, a 26 tétmeccsből 20-at is végigjátszott (két gólpasszt jegyzett), és csupán egyet hagyott ki. Egy új edző érkezése sok mindent megváltoztathat, például új játékosokat hozhat magával vagy változtathat a felálláson, de bízni lehet abban, hogy a magyar válogatott 25 éves középpályása továbbra is alapembernek számít majd. Mason alatt Styles alapvetően balhátvédet játszott, meglátjuk, hogy az új szakember – akit még keres a klub – milyen poszton számol vele.