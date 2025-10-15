Portugália–Magyarország: Szoboszlaival büszkélkedik a Liverpool, magyar nevekkel van tele az angol sztárcsapat oldala

Lentebb Pécsi Árminról is lehetett olvasni, hiszen ő védte a magyar U21-es válogatott kapuját a törökök elleni 1–1-re végződő Európai-bajnoki selejtezőn.

A Liverpool két posztja alatt sokan méltatták Szoboszlait a teljesítménye miatt.

„Mint a portugáloknak szurkoló, szomorú vagyok, de mint Liverpool-drukker, örülök annak, hogy Szoboszlai lőtte a gólt a végén.”

„Szép munka, magyarok, de a portugálok nyilvánvalóan megnyerik a csoportot.”

„A legjobb játékosunk… hagyjuk folyamatosan játszani a posztján!”