Portugália–Magyarország: Szoboszlaival büszkélkedik a Liverpool, magyar nevekkel van tele az angol sztárcsapat oldala

Portugália–Magyarország: teljes csend és döbbenet Lisszabonban, a magyar válogatott hatalmas bravúrt vitt véghez!
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Egy gólpassz az elején és egy gól a végén. Szoboszlai Dominikkal büszkélkedik a Liverpool a portugál–magyar vb-selejtező után.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott bravúros 2–2-es döntetlent ért el a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozatban. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a Szoboszlai Dominikra és a nemzeti együttesünkre érkező reakciókat, valamint csokorba szedtük a portugál drukkerek megnyilvánulásait is.
A magyar válogatott csapatkapitánya Portugália vendégeként gólt és gólpasszt jegyzett, és teljesítménye mellett nem is ment el szó nélkül az angol klubja, a Liverpool. Szoboszlai egyenlítését rögtön kiposztolta, aztán a válogatott játékosairól szóló összegző cikket is rá húzta fel.
Válogatottak: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett a magyar válogatottban”
– áll a címben.
A Vörösök a cikkben beszámoltak az eredményről, és hogy Szoboszlai csapatkapitány volt.
„Az első félidőben a szögletét Szalai Attila váltotta gólra, amivel előnybe kerültek, de a hazaiak fordítottak. Szoboszlai azonban a hosszabbítás első percében közelről betalált, a tizenhatoson belül Lukács Dániel lapos passzát értékesítette. A csapat ezzel egy értékes pontra tett szert” – írták és hozzátették, hogy Kerkez Milos is pályára lépett, ő 79 percet játszott.
Lentebb Pécsi Árminról is lehetett olvasni, hiszen ő védte a magyar U21-es válogatott kapuját a törökök elleni 1–1-re végződő Európai-bajnoki selejtezőn.
A Liverpool két posztja alatt sokan méltatták Szoboszlait a teljesítménye miatt.
„Mint a portugáloknak szurkoló, szomorú vagyok, de mint Liverpool-drukker, örülök annak, hogy Szoboszlai lőtte a gólt a végén.”
„Szép munka, magyarok, de a portugálok nyilvánvalóan megnyerik a csoportot.”
„A legjobb játékosunk… hagyjuk folyamatosan játszani a posztján!”
„Egyre halálosabb lesz.”
„Tudnánk egyszerűen az eredeti posztján játszatni? Slot, tedd be őt a helyére a hétvégén!”
A magyar futballrajongók így értékelték a mérkőzést:
„Egy óriási felfedezettje van ezeknek a vb-selejtezőknek, akit úgy hívnak, hogy: Tóth Balázs! Remélem, ezentúl ő lesz az első számú kapus. Hihetetlen éretten és stabilan áll a csapat mögött a kapuban. Egyébként le a kalappal a válogatott mai teljesítménye előtt, abszolút megérdemelt a döntetlent. A vb-selejtezők legjobb meccsét játszották.”
„Ezzel a mai klasszis teljesítménnyel valószínű, Tóth Balázs kiszorította Dibuszt az első számú kapus poszton. Fantasztikus volt látni. Remélem, felkerült valamelyik jóval magasabban jegyzett klub radarjára, mint a Blackburn.”
„Ez a csapat nagyon megérdemelte ezt a sikert! Ez az egy pont nagyon jól fog jönni a végén. Tóth Balázs kibérelte nálam az első számú kapusságot. Nem szeretnék mást ott meglátni.”
„De jó is magyarnak lenni!”
„Ez bőven vb-színvonal volt! Megmutattuk megint, hogy bombacsapatunk van.”
„Fenomenális teljesítmény! És hiába a fanyalgók, ilyen meccs nem kevés volt az utóbbi időkben. Ez a pontszerzés pedig (de a teljesítmény is) óriási szenzáció. És nem is mázli: megérdemelt.”
A portugál válogatott Facebook-oldaláról válogattunk a kommentekből!
„És még mindig vannak olyanok, aki védik Roberto Martínezt, csak mert megnyertük vele a Nemzetek Ligáját. Remélem, nem lesz igazam, de szerintem sajnos vele nem fogunk messzire jutni a világbajnokságon.”
„Nem látják, hogy Martínez nem tudja, hogyan kell irányítani egy csapatot?”
„A két meccs (az ír és a magyar – a szerk.) kijózaníthatta azokat, akik azt gondolták, hogy vb-címre esélyesek vagyunk. Martínezzel és ezzel a lassú játékstílussal csak a nyolcaddöntőre vagyunk esélyesek, efelé haladunk.”
„Annyi klasszisunk van, és szégyen, hogy a végén védekeznünk kellett Magyarország ellen. Semmit sem tanultunk a magyarok elleni idegenbeli meccsen elkövetett hibáinkból.”
Többen elővették Bernardo Silvát is, amiért mindkét októberi mérkőzésen gyenge teljesítményt nyújtott. Sokan nem értik, miért nem más játszik a helyén.
Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
F-csoport, 4. forduló, keddi játéknap
Írország–Örményország 1–0
Portugália–Magyarország 2–2
A csoport állása
A következő fordulóban, a novemberi válogatott szünetben Magyarország Örményországba utazik, míg Portugália Írország vendége lesz. Aztán az utolsóban a mieink az íreket, míg a portugálok az örményeket fogadják. Az első helyezett automatikusan kijut a vb-re, míg a második a pótselejtezőbe kerül, ahol két ellenfelet kell felülmúlnia.
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP