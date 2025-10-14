Portugália–Magyarország: Marco Rossi győztes csapaton változtatott, nagy visszatérőkkel rohamozunk Lisszabonban, 0–0 – élő közvetítés

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este, közép-európai idő szerint 20.45-től Portugália vendégeként lép pályára világbajnoki selejtezőn. Ez lesz a két nemzeti csapat 16. összecsapása, és az eddigi mérleg 11 portugál siker mellett 4 döntetlen. A mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni, a döntetlen ezúttal is bravúr lenne. Mégpedig azért is, mert az utolsó három Portugáliában rendezett meccs egyaránt 3–0-s hazai győzelemmel zárult.

Portugália–Magyarország: a kép csalóka, Szoboszlai Dominik (balra) ismét szembekerül példaképével, Cristiano Ronaldóval

Portugália–Magyarország: győztes csapaton változtatott Marco Rossi

Ennek megfelelően ezzel a kezdő tizeneggyel rohamozunk Lisszabonban: