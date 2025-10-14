Portugália–Magyarország: Marco Rossi győztes csapaton változtatott, nagy visszatérőkkel rohamozunk Lisszabonban, 0–0 – élő közvetítés

„Mögöttetek minden magyar!” – Orbán Viktor felkészült az esti mérkőzésre
A magyar válogatott Lisszabonban lép pályára a portugálok ellen.
Sallai Roland és Varga Barnabás ismét a kezdőcsapatban. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a szombatihoz képest két helyen változtatott a Portugália elleni vb-selejtező előtt. Cikkünk frissül.
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este, közép-európai idő szerint 20.45-től Portugália vendégeként lép pályára világbajnoki selejtezőn. Ez lesz a két nemzeti csapat 16. összecsapása, és az eddigi mérleg 11 portugál siker mellett 4 döntetlen. A mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni, a döntetlen ezúttal is bravúr lenne. Mégpedig azért is, mert az utolsó három Portugáliában rendezett meccs egyaránt 3–0-s hazai győzelemmel zárult.
Ennek megfelelően ezzel a kezdő tizeneggyel rohamozunk Lisszabonban:
Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B.
Ezzel tehát eldőlt, hogy a két, korábban eltiltott – és egyben legeredményesebb – játékosunk, Sallai Roland és Varga Barnabás a kezdő sípszótól a pályán lesz, míg az örmények elleni 2–0-s siker alkalmával egyaránt eredményes
Portugália pedig így állt fel: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto.
Egy biztos, az időjárásra nem lehet panasz, a két együttes ugyanis 26 fokos melegben végezte a bemelegítést.
Kifejezetten jó iramban kezdődött a találkozó, és ahogy arra számítani lehetett, a portugálok birtokolták többet a labdát. Az első valamire való hazai akció végén ki más, mint Cristiano Ronaldo lőhetett, de 18 méterről jócskán célt tévesztett. Nem úgy Sallai Roland, aki szépen játszotta tisztára magát az ellenfél tizenhatosa előtt, majd ballal a jobb alsó irányába tekert, de Costa leért a sarokra.
Világbajnoki selejtezők, 4. forduló
Október 14., kedd
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben a Mandineren!
A csoport állása:
1. Portugália 3 3 – – 9–2 9 pont
2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6–5 4
3. Örményország 3 1 – 2 2–8 3
4. Írország 3 – 1 2 3–5 1
Cikkünk frissül.
Fotók: MTI/Illyés Tibor (archív)