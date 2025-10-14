Ft
10. 14.
kedd
labdarúgás Lisszabon Magyarország vb-selejtező Portugália világbajnoki selejtező

Portugália–Magyarország: Marco Rossi győztes csapaton változtatott, nagy visszatérőkkel rohamozunk Lisszabonban, 0–0 – élő közvetítés

2025. október 14. 19:20

Sallai Roland és Varga Barnabás ismét a kezdőcsapatban. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a szombatihoz képest két helyen változtatott a Portugália elleni vb-selejtező előtt. Cikkünk frissül.

2025. október 14. 19:20
null
Nagy Péter

A magyar labdarúgó-válogatott kedd este, közép-európai idő szerint 20.45-től Portugália vendégeként lép pályára világbajnoki selejtezőn. Ez lesz a két nemzeti csapat 16. összecsapása, és az eddigi mérleg 11 portugál siker mellett 4 döntetlen. A mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni, a döntetlen ezúttal is bravúr lenne. Mégpedig azért is, mert az utolsó három Portugáliában rendezett meccs egyaránt 3–0-s hazai győzelemmel zárult.

Portugália, Magyarország, Lisszabon, Szoboszlai Dominik, Cristiano Ronaldo
Portugália–Magyarország: a kép csalóka, Szoboszlai Dominik (balra) ismét szembekerül példaképével, Cristiano Ronaldóval

Portugália–Magyarország: győztes csapaton változtatott Marco Rossi

Ennek megfelelően ezzel a kezdő tizeneggyel rohamozunk Lisszabonban:

Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. 

Ezzel tehát eldőlt, hogy a két, korábban eltiltott – és egyben legeredményesebb – játékosunk, Sallai Roland és Varga Barnabás a kezdő sípszótól a pályán lesz, míg az örmények elleni 2–0-s siker alkalmával egyaránt eredményes 

  • Lukács Dániel, illetve 
  • Gruber Zsombor a cserepadon kapott helyet, ahogy 
  • a ferencvárosi Tóth Alex is.

Portugália pedig így állt fel: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto.

Portugália, Magyarország, kezdő tizenegy, magyar válogatott
Forrás: M4 Sport

Egy biztos, az időjárásra nem lehet panasz, a két együttes ugyanis 26 fokos melegben végezte a bemelegítést. 

Portugália–Magyarország: a mérkőzés

Kifejezetten jó iramban kezdődött a találkozó, és ahogy arra számítani lehetett, a portugálok birtokolták többet a labdát. Az első valamire való hazai akció végén ki más, mint Cristiano Ronaldo lőhetett, de 18 méterről jócskán célt tévesztett. Nem úgy Sallai Roland, aki szépen játszotta tisztára magát az ellenfél tizenhatosa előtt, majd ballal a jobb alsó irányába tekert, de Costa leért a sarokra. 

Világbajnoki selejtezők, 4. forduló
Október 14., kedd
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben a Mandineren!

A csoport állása:

1. Portugália 3 3 – – 9–2 9 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6–5 4

3. Örményország 3 1 – 2 2–8 3

4. Írország 3 – 1 2 3–5 1

Cikkünk frissül.

s

Fotók: MTI/Illyés Tibor (archív)

 

llnnhegyi
2025. október 14. 20:42
Meglepetés lesz. 3 pont! Nekünk!-:)))
1
0
llnnhegyi
2025. október 14. 20:40
Kerkez-ben óriási lehetőséget látok. Tehetséges, támadószellemű, akció dús, jól védekezik... Kicsi türelem még..
0
0
cutcopy
2025. október 14. 20:02
Bollának és Kerkeznek marhára nem ment az elmúlt meccseken, ha nincs változás a játékukban a szünetnél tovább nem érdemes húzni a cseréjüket..
1
0
nogradi
2025. október 14. 19:46
Egy X-re jók vagyunk.
1
0
