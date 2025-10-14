Portugália–Magyarország: vad dolgok jelentek meg a portugál sajtóban, figyelmeztették a magyar szurkolókat

Portugália–Magyarország: a Mandineren keresztül üzent Marco Rossi a magyar újságíróknak
A szerencse forgandó.
A magyar válogatott kedd este Lisszabonban lép pályára világbajnoki selejtezőn. Portugália – és Cristiano Ronaldo – sikeréért svájci és kínai turisták is szorítanak.
Túlzás lenne azt állítani, hogy a portugál lapok kiemelten foglalkoznának a közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődő Portugália–Magyarország labdarúgó selejtezőmérkőzéssel. Olyannyira igaz ez, hogy a meccset felvezető hétfői sajtótájékoztató előtt az A Bola újságírója magyar kollégái segítségével próbálta megjósolni a vendégek keretét. A sok Tóth, Alex, Balázs és Barna mellett ugyanakkor a Szalai vezetéknév is kifogott rajta, hiszen külföldön a legtöbb embernek még mindig Ádám, az egykori kiváló csatárból lett Rossi-segéd neve ugrik be elsőként. Így járt az observador.pt is, amely nemes egyszerűséggel a kezdő tizenegybe jelölte a több mint két évvel ezelőtt visszavonult 86-szoros válogatott támadót. Bár az eltiltásukat letöltő Sallai Rolanddal és Varga Barnabással kapcsolatban is érkezett kérdés az említett médiaeseményen, a legtöbb helyi portál mégis az örmények elleni összeállításunkat vette alapul, amelynek Marco Rossi győztes csapaton ne változtass-kijelentése szolgáltatta a muníciót.
Dél környékén aztán fókuszba került végre az esti találkozó, legalábbis a portugál sportcsatornákon: Lisszabonban tartózkodó svájci és kínai szurkolókat kérdeztek, akik elsősorban Cristiano Ronaldo miatt utaztak több ezer kilométert.
Több góllal megverjük a magyarokat, Ronaldo gólt szerez, simán kijutunk a világbajnokságra, megnyerjük a vb-t
– mondták már-már olyan büszkén, mintha ők is portugálok lennének.
A Portugália–Magyarország összecsapásnak a José Alvalade stadion ad otthont, kapunyitás két órával a kezdés előtt, hely idő szerint 17.45-kor lesz. A Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ) arról tájékoztatták a rendezők, hogy
csakis előre vásárolt jeggyel lehet majd belépni a létesítmény területére,
a helyszínen nincs lehetőség belépő vásárlásra.
A helyi hatóságok kérik a magyar szimpatizánsokat, hogy a Telheiras megállónál szálljanak le, ez az állomás szolgál ugyanis érkezési helyszínként a vendégszektorok megközelítésére, egyúttal szervezett szurkolói gyülekezési pontként!
Figyelmeztettek mindenkit arra, hogy:
Ennek ellenére nagy készültségről nem tudunk beszámolni, a városban csak elvétve, a turisztikai csomópontoknál, és ott is a gyalogosátkelőknél lehet rendőröket látni.
A Portugáliába utazók azzal szembesülhetnek, hogy visszatért a nyár, a harminc fok körüli hőmérséklet azonban errefelé sem megszokott az év ezen szakaszában. Az időjárásra tehát nem lehet panasz...
Világbajnoki selejtezők, 4. forduló
Október 14., kedd
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben a Mandineren!
A csoport állása:
1. Portugália 3 3 – – 9–2 9 pont
2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6–5 4
3. Örményország 3 1 – 2 2–8 3
4. Írország 3 – 1 2 3–5 1
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
