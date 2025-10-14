Portugália–Magyarország: vad dolgok jelentek meg a portugál sajtóban, figyelmeztették a magyar szurkolókat

A helyi hatóságok kérik a magyar szimpatizánsokat, hogy a Telheiras megállónál szálljanak le, ez az állomás szolgál ugyanis érkezési helyszínként a vendégszektorok megközelítésére, egyúttal szervezett szurkolói gyülekezési pontként!

Figyelmeztettek mindenkit arra, hogy:

a stadionban kizárólag kis méretű, kompakt, cserélhető objektív nélküli, 100 mm-es zoommal rendelkező eszközökkel lehet képfelvételt készíteni,

tilos az alkoholos italok, kábítószer(gyanús) anyagok behozatala,

továbbá azon zászlókat és jelképeket sem lehet majd bevinni, amely nem legális szervezetek rövidítéseit vagy szimbólumait tartalmazzák.

Ennek ellenére nagy készültségről nem tudunk beszámolni, a városban csak elvétve, a turisztikai csomópontoknál, és ott is a gyalogosátkelőknél lehet rendőröket látni.

A Portugáliába utazók azzal szembesülhetnek, hogy visszatért a nyár, a harminc fok körüli hőmérséklet azonban errefelé sem megszokott az év ezen szakaszában. Az időjárásra tehát nem lehet panasz...