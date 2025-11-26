Újabb kettős mérce FIFA-módra: amit Cristiano Ronaldónak lehet, Sallai Rolandnak nem

Nagy kő eshetett le Cristiano Ronaldo szívéről. Noha a FIFA eredetileg három válogatott mérkőzésre tiltotta el a portugálok világsztárját az írek elleni kiállítása nyomán, a szervezet utóbb jelentősen enyhített ítéletén: két felfüggesztett és egy – az utolsó vb-selejtezőn az örmények ellen már letöltött – meccsre módosította a szankciót. Ezzel eldőlt, hogy a futballtörténelem egyik legjobbjának mégsem kell átvinnie eltiltását a jövő évi, amerikai világbajnokságra, vagyis egyetlen mérkőzést sem kell kihagynia pályafutása minden bizonnyal utolsó nagy tornáján.

Cristiano Ronaldo előbb még bosszankodhatott, utóbb viszont varázsütésre eltörölték eltiltását... (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)