Újabb kettős mérce FIFA-módra: amit Cristiano Ronaldónak lehet, Sallai Rolandnak nem

Ezt jól elszúrta: lehet, hogy Cristiano Ronaldo eltiltott lesz karrierje utolsó vb-jén
Ez attól függ, hány meccsre meszelik el az írek elleni könyököse miatt.
Csak a szokásos, avagy mindig vannak az egyenlőnél egyenlőbbek. A profit megint felülírta a szabályokat: Cristiano Ronaldo büntetését némi közbenjárásra elsikálták, míg Sallai Rolandnak ugyanazért simán le kellett ülnie két sorsdöntő válogatott meccset.
Nagy kő eshetett le Cristiano Ronaldo szívéről. Noha a FIFA eredetileg három válogatott mérkőzésre tiltotta el a portugálok világsztárját az írek elleni kiállítása nyomán, a szervezet utóbb jelentősen enyhített ítéletén: két felfüggesztett és egy – az utolsó vb-selejtezőn az örmények ellen már letöltött – meccsre módosította a szankciót. Ezzel eldőlt, hogy a futballtörténelem egyik legjobbjának mégsem kell átvinnie eltiltását a jövő évi, amerikai világbajnokságra, vagyis egyetlen mérkőzést sem kell kihagynia pályafutása minden bizonnyal utolsó nagy tornáján.
Mint ismert, a 40 évesen is abszolút világklasszis fenomént karrierje során először állították ki válogatott mérkőzésen, méghozzá az ír Dara O'Shea lekönyökléséért. Ez ráadásul a FIFA szabályzata szerint erőszakos cselekedetnek minősül, ami automatikusan hárommeccses eltiltást von maga után, a szervezet így eredetileg ezt a büntetési tételt léptette életbe. Csakhogy a Blikk felhívja a figyelmet egy több mint gyanús egybeesésre.
Ronaldo a múlt héten tett egy váratlan „baráti” látogatást Donald Trump amerikai elnöknél, a kedélyes találkozón pedig véletlenül a FIFA elnöke, Gianni Infantino is részt vett. S csodák csodája, öt nappal később mérsékelték a felbecsülhetetlen marketingértékkel bíró világsztár súlyos büntetését, így gond nélkül ott lehet a 2026-os amerikai világbajnokságon...
Ebben csak az a bosszantó, hogy jól emlékezhetünk, Sallai Rolandot a szintén az írek ellen elkövetett törlesztő jellegű megmozdulásáért és piros lapjáért két mérkőzésre meszelte el a FIFA, ami végül nagyon sokba is került a magyar válogatottnak.
Meglepődve persze nem vagyunk, a hangzatosan a fairplayt és toleranciát zászlajára tűző profithajhász (bűn)szervezet sokadszorra alkalmaz kettős mércét, álszent kétszínűségének pedig rendre a kisebb országok isszák meg a levét...
(Nyitókép: AFP/Paul Faith)