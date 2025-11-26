Ft
világbajnokság FIFA Cristiano Ronaldo Donald Trump kiállítás Portugália eltiltás Írország

Újabb kettős mérce FIFA-módra: amit Cristiano Ronaldónak lehet, Sallai Rolandnak nem

2025. november 26. 18:33

Csak a szokásos, avagy mindig vannak az egyenlőnél egyenlőbbek. A profit megint felülírta a szabályokat: Cristiano Ronaldo büntetését némi közbenjárásra elsikálták, míg Sallai Rolandnak ugyanazért simán le kellett ülnie két sorsdöntő válogatott meccset.

2025. november 26. 18:33
Nagy kő eshetett le Cristiano Ronaldo szívéről. Noha a FIFA eredetileg három válogatott mérkőzésre tiltotta el a portugálok világsztárját az írek elleni kiállítása nyomán, a szervezet utóbb jelentősen enyhített ítéletén: két felfüggesztett és egy – az utolsó vb-selejtezőn az örmények ellen már letöltött – meccsre módosította a szankciót. Ezzel eldőlt, hogy a futballtörténelem egyik legjobbjának mégsem kell átvinnie eltiltását a jövő évi, amerikai világbajnokságra, vagyis egyetlen mérkőzést sem kell kihagynia pályafutása minden bizonnyal utolsó nagy tornáján. 

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo előbb még bosszankodhatott, utóbb viszont varázsütésre eltörölték eltiltását... (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Ronaldo kiváló időzítésű baráti látogatása 

Mint ismert, a 40 évesen is abszolút világklasszis fenomént karrierje során először állították ki válogatott mérkőzésen, méghozzá az ír Dara O'Shea lekönyökléséért. Ez ráadásul a FIFA szabályzata szerint erőszakos cselekedetnek minősül, ami automatikusan hárommeccses eltiltást von maga után, a szervezet így eredetileg ezt a büntetési tételt léptette életbe. Csakhogy a Blikk felhívja a figyelmet egy több mint gyanús egybeesésre. 

Ronaldo a múlt héten tett egy váratlan „baráti” látogatást Donald Trump amerikai elnöknél, a kedélyes találkozón pedig véletlenül a FIFA elnöke, Gianni Infantino is részt vett. S csodák csodája, öt nappal később mérsékelték a felbecsülhetetlen marketingértékkel bíró világsztár súlyos büntetését, így gond nélkül ott lehet a 2026-os amerikai világbajnokságon...

Donald Trump a Fehér Házban fogadta Cristiano Ronaldót (Fotó: Fehér Ház hivatalos oldala)

Bezzeg Sallai...

Ebben csak az a bosszantó, hogy jól emlékezhetünk, Sallai Rolandot a szintén az írek ellen elkövetett törlesztő jellegű megmozdulásáért és piros lapjáért két mérkőzésre meszelte el a FIFA, ami végül nagyon sokba is került a magyar válogatottnak. 

Meglepődve persze nem vagyunk, a hangzatosan a fairplayt és toleranciát zászlajára tűző profithajhász (bűn)szervezet sokadszorra alkalmaz kettős mércét, álszent kétszínűségének pedig rendre a kisebb országok isszák meg a levét...

(Nyitókép: AFP/Paul Faith)

rugbista
2025. november 26. 18:52
Mindig rühelltem ezt a palit, ha el is ismertem a tudását.
Reszelő Aladár
2025. november 26. 18:51
Mondjuk az érthető, hogy nem akarják, hogy hiányozzon. Amúgy meg a kijuttotak eseténben törlik a sárgalapokat is, így valószínű megtalálták azt a paragrafust. Csak találnák meg gyakrabban. Illetve precedensként simán lehet erre hivatkozni. De ha meg túl nagy a jogi szarakodás, akkor hoznak egy szabályt, hogy a barátságos meccsen is le lehet tölteni. Abból meg lesz még 4 a VB kezdetéig. Majd kiülné ott.
Takagi
2025. november 26. 18:40
Korrupt g..ik.
