Ronaldo újabb álmát valósította meg: találkozott Trumppal a Fehér Házban

Álhír terjedt róla a gázai háború kapcsán

Cristiano Ronaldo már azelőtt is nagy népszerűségnek örvendett az arab világban, hogy 2022-ben az Al-Nassrhöz igazolt. 2016-ban kampányt indított a szíriai gyerekek megsegítésére, és több más alkalommal is adományozott – elsősorban gyerekek támogatására.

Ezért is kezdhetett terjedni idén tavasszal egy AI-jal meghamisított interjú, amelyben Ronaldo azt mondja:

„Szeretem Palesztinát. Cristiano Ronaldo vagyok. Azt kérdezi, támogatom-e a palesztinokat? Igen, kérdés nélkül” – mondja a hamisított felvételben, majd beszél arról, hogy imádkozik az elnyomott palesztinokért.

A videó azonban meg lett hamisítva: az eredeti felvétel egy, a katari Alkass Sports Channels-nek adott interjúból származik. A vágatlan eredeti videót február 13-án osztották meg a csatorna közösségi média-felületein. Ezen az látható, hogy Ronaldo egy riporter kérdéseire válaszol egy győztes meccs után, és arról kérdezik, mit gondol a szíriai helyzetről. Ronaldo azt válaszolta, örül a győzelemnek, és hogy a csapat jól játszott. A Szíriára vonatkozó kérdésre pedig azt felelte: „Szeretem az országot”, majd elsétált.

A portugál újságíró szerint Ronaldót a szaúdi herceg trófeaként vitte magával Trumphoz

Ronaldo amerikai látogatásával a portugál média kiemelten foglalkozott. Az ország egyik legnépszerűbb kereskedelmi csatornájának, a SIC külpolitikai rovatának a szerkesztője, João Nuno Assunção úgy értékelte a találkozót, hogy Cristiano Ronaldo egy értékes trófea volt a szaúdi koronaherceg számára, akivel Trump előtt dicsekedhetett. Hozzátette, szerinte a többszörös aranylabdás focistának semmi szüksége nem volt arra, hogy kapcsolatba hozzák a szaúdi miniszterelnökkel és az amerikai elnökkel.

„Cristiano Ronaldo egy hihetetlenül eredményes játékos, az egész világon ismert, világszintű ikon, ötszörös FIFA-év játékosa. Semmi szüksége nem lett volna erre, nem kellett volna kapcsolatba kerülnie egy kormánnyal, amelyet azzal vádolnak, hogy megsérti az emberi jogokat; és nem kellett volna bemocskolnia a nevét egy olyan koronaherceggel, akit azzal gyanúsítanak, hogy parancsot adott egy ellenzéki – jelen esetben a szaúdi újságíró, Jamal Khashoggi – meggyilkolására 2018-ban, a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán” – írja az újságíró.

Nyitókép: Fehér Ház hivatalos oldala