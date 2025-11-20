Ronaldo újabb álmát valósította meg: találkozott Trumppal a Fehér Házban

Ezt mondta Donald Trump, amikor meglátta Cristiano Ronaldót a Fehér Házban (VIDEÓ)
A fia nagy rajongója a portugálnak.
A portugál focista a szaúdi koronaherceggel érkezett Washingtonba. Ronaldo korábban arról beszélt, nagyon szeretne találkozni Trump elnökkel.
Cristiano Ronaldo november 18-án a szaúdi miniszterelnök és koronaherceg, Mohamed bin Szalmán kísérőjeként a Fehér Házban részt vett az amerikai elnök díszvacsoráján. A portugál világsztár részvételét sokan meglepődéssel fogadták, csakúgy, mint a milliárdos Elon Muskét, aki szintén jelen volt a rendezvényen, és most először látogatott a Fehér Házba, hogy a Trumppal való konfliktusuk után lemondott a kormányban betöltött hivataláról.
A nemzetközi lapok és szakértők szerint Cristiano Ronaldót, aki 2022-es érkezése óta a szaúdi labdarúgás arca, egyfajta ütőkártyaként vihette magával bin Szalmán a Trumppal való tárgyalásokra, a többszörös aranylabdás játékost használva az amerikai elnök lekenyerezésére. A portugál SIC szakértője szerint bin Szalmán egyik fő célja a látogatással, hogy F-35-ös vadászgépeket alkudjon ki az amerikai elnöktől, amelyben nagy szerepe lehet a szaúdi labdarúgás felvirágoztatásához hozzájáruló Ronaldónak.
Ha az ember kicsit jobban megvizsgálja Cristiano Ronaldo pályán kívüli megnyilvánulásait – rögtön elsőként ott vannak a közelmúltbeli kijelentései Donald Trumpról –, hamar egyértelmű lesz, hogy a társadalmi kérdésekben gyakran állást foglaló portugál focista nem csupán egy értékes kiegészítő volt Washingtonban a nemzetközi kapcsolatait rendezni kívánó szaúdi miniszterelnök oldalán.
Cristiano Ronaldo júliusban az Európai Tanács portugál származású elnökével küldött egy mezt Trumpnak, aki a G7-ek kanadai csúcstalálkozóján találkozott az amerikai elnökkel. A portugál világsztár nemcsak dedikált egy felsőt az amerikai elnöknek, de egy üzenetet is írt mellé:
Az Egyesült Államok elnökének tetszett az üzenet.
„Donald Trump elnöknek, aki a béke csapatában játszik.”
Az amerikai elnök mosolyogva fogadta az üzenetet, és hangosan is tetszését fejezte ki a focis hasonlattal kapcsolatban.
November 7-én, egy közel két és fél órás nagyinterjúban Piers Morgan brit újságíró a focimez történetéről és Trumpról kérdezte Ronaldót, aki lelkesen dicsérni kezdte az elnököt.
„Az a célunk, hogy a világban béke legyen. Trump egyike azoknak az embereknek, akik megváltoztathatják a világot, vagy tehetnek a változásért” – mondta el a portugál labdarúgó, aki azt is hozzátette, tiszteli Trumpot, amiért nagy befolyással bír a világ történéseinek alakulására.
„Fő célom, hogy találkozzak vele, és beszéljünk a békéről” – árulta el Morgannek, majd hozzátette, hálás lenne, ha valaki ezt el tudná intézni. Hozzátette – „ő egyike azoknak az embereknek, akiket nagyon kedvelek”.
Ronaldo arról is beszélt, hogy Trumppal van bennük valami közös, amit szeretne megosztani az elnökkel, de hogy mi, azt nem árulta el.
Bár a pártpolitikába ritkán folyik bele, Cristiano Ronaldo többször is nyíltan beszélt már arról, hogy számára mennyire fontos a hit és a család. Amikor arról kérdezték, hány gyereket szeretne, többször is viccelődött azzal – az ő esetében ez feltehetően ez nem is vicc –, hogy egy egész focicsapatnyit szeretne. Szintén fontos számára a jótékonykodás, és elsősorban a gyerekek megsegítésére szokott adományozni.
Néhány hete pedig nagy visszhangot keltett, amikor Piers Morgan közös képet osztott meg a focistával, amelyen Ronaldo az újságíró Woke is Dead (A woke halála) című könyvét tartja, másik kezével egy like jelet mutatva, ami egyértelműen kifejezi, hogy egyetért a könyvben leírtakkal.
Bár az LMBTQ-ideológiával kapcsolatban eddig sosem szólalt meg nyilvánosan, emlékezetes, hogy a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon, amelyen a legtöbb válogatott csapatkapitánya – élükön az LMBTQ-aktivistaként viselkedő Manuel Neuerrel – szivárványszínű karszalagot húzott,
Ronaldo ezt visszautasította, és fekete karszalagban játszott.
Az Európa bajnokságot követően voltak hírek arról, hogy Ronaldo ezzel szabályt szegett, mert kötelezően viselnie kellett volna a szivárványos szalagot, ezt később megcáfolták, de az biztos, hogy ez a kiállás egyértelmű üzenet volt Ronaldo részéről az ideológiai nyomásgyakorlással szemben.
Ronaldo egyébként többször is bizonyította, hogy számára a személyes meggyőződés és az elvek mindig megelőzik a szponzori érdekeket, vagyis Ronaldónak nem lehet megmondani, hogy mit kell gondolnia. Ezt bizonyítja az is, amikor a 2021-es világbajnokság egyik sajtótájékoztatóján levette az asztalról az elé kihelyezett Coca-Colás üvegeket, és vizes palackokra cserélve felszólította az embereket, hogy inkább vizet igyanak, mert az egészségesebb.
A keddi vacsorán nem Ronaldo volt az egyedüli képviselő a labdarúgás világából a Fehér Házban. Jelen volt még a FIFA elnöke, Gianni Infantino is, aki a jövő évi amerikai labdarúgó világbajnokság miatt az elmúlt évben már visszatérő vendégnek számít a Fehér Házban.
Cristiano Ronaldo a napokban megerősítette, hogy ez lesz az utolsó világbajnokság, amelyen részt vesz a portugál válogatott játékosaként.
„Hogy ez lesz-e az utolsó világbajnokságom? Nyilván. Lassan 41 évesleszek, és azt hiszem, eljött az idő”
– jelentkezett be mosolyogva a portugál válogatott edzőtáborából.
Ez persze nem jelenti azt, hogy már a visszavonuláson gondolkodik, a jelenleg Szaúd-Arábiában focizó világsztár még évekig tervezi folytatni a karrierjét.
Az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban a demokrata nagyvárosokban történő zavargások és összetűzések miatt több biztonsági kockázat is felmerült, és Trump kijelentette, hogy „azokban a városokban, amelyek nem tudják garantálni az emberek biztonságát, nem lehet majd meccseket rendezni”.
Cristiano Ronaldo már azelőtt is nagy népszerűségnek örvendett az arab világban, hogy 2022-ben az Al-Nassrhöz igazolt. 2016-ban kampányt indított a szíriai gyerekek megsegítésére, és több más alkalommal is adományozott – elsősorban gyerekek támogatására.
Ezért is kezdhetett terjedni idén tavasszal egy AI-jal meghamisított interjú, amelyben Ronaldo azt mondja:
„Szeretem Palesztinát. Cristiano Ronaldo vagyok. Azt kérdezi, támogatom-e a palesztinokat? Igen, kérdés nélkül” – mondja a hamisított felvételben, majd beszél arról, hogy imádkozik az elnyomott palesztinokért.
A videó azonban meg lett hamisítva: az eredeti felvétel egy, a katari Alkass Sports Channels-nek adott interjúból származik. A vágatlan eredeti videót február 13-án osztották meg a csatorna közösségi média-felületein. Ezen az látható, hogy Ronaldo egy riporter kérdéseire válaszol egy győztes meccs után, és arról kérdezik, mit gondol a szíriai helyzetről. Ronaldo azt válaszolta, örül a győzelemnek, és hogy a csapat jól játszott. A Szíriára vonatkozó kérdésre pedig azt felelte: „Szeretem az országot”, majd elsétált.
Ronaldo amerikai látogatásával a portugál média kiemelten foglalkozott. Az ország egyik legnépszerűbb kereskedelmi csatornájának, a SIC külpolitikai rovatának a szerkesztője, João Nuno Assunção úgy értékelte a találkozót, hogy Cristiano Ronaldo egy értékes trófea volt a szaúdi koronaherceg számára, akivel Trump előtt dicsekedhetett. Hozzátette, szerinte a többszörös aranylabdás focistának semmi szüksége nem volt arra, hogy kapcsolatba hozzák a szaúdi miniszterelnökkel és az amerikai elnökkel.
„Cristiano Ronaldo egy hihetetlenül eredményes játékos, az egész világon ismert, világszintű ikon, ötszörös FIFA-év játékosa. Semmi szüksége nem lett volna erre, nem kellett volna kapcsolatba kerülnie egy kormánnyal, amelyet azzal vádolnak, hogy megsérti az emberi jogokat; és nem kellett volna bemocskolnia a nevét egy olyan koronaherceggel, akit azzal gyanúsítanak, hogy parancsot adott egy ellenzéki – jelen esetben a szaúdi újságíró, Jamal Khashoggi – meggyilkolására 2018-ban, a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán” – írja az újságíró.
Nyitókép: Fehér Ház hivatalos oldala