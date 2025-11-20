Ft
11. 21.
péntek
Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábia Donald Trump koronaherceg

Ronaldo újabb álmát valósította meg: találkozott Trumppal a Fehér Házban

2025. november 20. 09:17

A portugál focista a szaúdi koronaherceggel érkezett Washingtonba. Ronaldo korábban arról beszélt, nagyon szeretne találkozni Trump elnökkel.

2025. november 20. 09:17
null
Ungvári Ildikó

Cristiano Ronaldo november 18-án a szaúdi miniszterelnök és koronaherceg, Mohamed bin Szalmán kísérőjeként a Fehér Házban részt vett az amerikai elnök díszvacsoráján. A portugál világsztár részvételét sokan meglepődéssel fogadták, csakúgy, mint a milliárdos Elon Muskét, aki szintén jelen volt a rendezvényen, és most először látogatott a Fehér Házba, hogy a Trumppal való konfliktusuk után lemondott a kormányban betöltött hivataláról.

ronaldo
Ronaldo mellett Elon Musk is részt vett a vacsorán, aki most először látogatott el újra a Fehér Házba azóta, hogy lemondott a kormányzatban betöltött tisztségéről
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

A nemzetközi lapok és szakértők szerint Cristiano Ronaldót, aki 2022-es érkezése óta a szaúdi labdarúgás arca, egyfajta ütőkártyaként vihette magával bin Szalmán a Trumppal való tárgyalásokra, a többszörös aranylabdás játékost használva az amerikai elnök lekenyerezésére. A portugál SIC szakértője szerint bin Szalmán egyik fő célja a látogatással, hogy F-35-ös vadászgépeket alkudjon ki az amerikai elnöktől, amelyben nagy szerepe lehet a szaúdi labdarúgás felvirágoztatásához hozzájáruló Ronaldónak.

Ha az ember kicsit jobban megvizsgálja Cristiano Ronaldo pályán kívüli megnyilvánulásait – rögtön elsőként ott vannak a közelmúltbeli kijelentései Donald Trumpról –, hamar egyértelmű lesz, hogy a társadalmi kérdésekben gyakran állást foglaló portugál focista nem csupán egy értékes kiegészítő volt Washingtonban a nemzetközi kapcsolatait rendezni kívánó szaúdi miniszterelnök oldalán.

Ronaldo Trump tisztelője

Cristiano Ronaldo júliusban az Európai Tanács portugál származású elnökével küldött egy mezt Trumpnak, aki a G7-ek kanadai csúcstalálkozóján találkozott az amerikai elnökkel. A portugál világsztár nemcsak dedikált egy felsőt az amerikai elnöknek, de egy üzenetet is írt mellé: 

„Donald Trump elnöknek, aki a béke csapatában játszik.”

Az amerikai elnök mosolyogva fogadta az üzenetet, és hangosan is tetszését fejezte ki a focis hasonlattal kapcsolatban.

November 7-én, egy közel két és fél órás nagyinterjúban Piers Morgan brit újságíró a focimez történetéről és Trumpról kérdezte Ronaldót, aki lelkesen dicsérni kezdte az elnököt.

„Az a célunk, hogy a világban béke legyen. Trump egyike azoknak az embereknek, akik megváltoztathatják a világot, vagy tehetnek a változásért” – mondta el a portugál labdarúgó, aki azt is hozzátette, tiszteli Trumpot, amiért nagy befolyással bír a világ történéseinek alakulására.

„Fő célom, hogy találkozzak vele, és beszéljünk a békéről” – árulta el Morgannek, majd hozzátette, hálás lenne, ha valaki ezt el tudná intézni. Hozzátette – „ő egyike azoknak az embereknek, akiket nagyon kedvelek”.

Ronaldo arról is beszélt, hogy Trumppal van bennük valami közös, amit szeretne megosztani az elnökkel, de hogy mi, azt nem árulta el.

Ronaldo kiállása a konzervatív értékek mellett

Bár a pártpolitikába ritkán folyik bele, Cristiano Ronaldo többször is nyíltan beszélt már arról, hogy számára mennyire fontos a hit és a család. Amikor arról kérdezték, hány gyereket szeretne, többször is viccelődött azzal – az ő esetében ez feltehetően ez nem is vicc –, hogy egy egész focicsapatnyit szeretne. Szintén fontos számára a jótékonykodás, és elsősorban a gyerekek megsegítésére szokott adományozni.

Néhány hete pedig nagy visszhangot keltett, amikor Piers Morgan közös képet osztott meg a focistával, amelyen Ronaldo az újságíró Woke is Dead (A woke halála)  című könyvét tartja, másik kezével egy like jelet mutatva, ami egyértelműen kifejezi, hogy egyetért a könyvben leírtakkal.

Bár az LMBTQ-ideológiával kapcsolatban eddig sosem szólalt meg nyilvánosan, emlékezetes, hogy a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon, amelyen a legtöbb válogatott csapatkapitánya – élükön az LMBTQ-aktivistaként viselkedő Manuel Neuerrel – szivárványszínű karszalagot húzott, 

Ronaldo ezt visszautasította, és fekete karszalagban játszott. 

Az Európa bajnokságot követően voltak hírek arról, hogy Ronaldo ezzel szabályt szegett, mert kötelezően viselnie kellett volna a szivárványos szalagot, ezt később megcáfolták, de az biztos, hogy ez a kiállás egyértelmű üzenet volt Ronaldo részéről az ideológiai nyomásgyakorlással szemben.

Ronaldo egyébként többször is bizonyította, hogy számára a személyes meggyőződés és az elvek mindig megelőzik a szponzori érdekeket, vagyis Ronaldónak nem lehet megmondani, hogy mit kell gondolnia. Ezt bizonyítja az is, amikor a 2021-es világbajnokság egyik sajtótájékoztatóján levette az asztalról az elé kihelyezett Coca-Colás üvegeket, és vizes palackokra cserélve felszólította az embereket, hogy inkább vizet igyanak, mert az egészségesebb.

Ronaldo utolsó világbajnoksága Amerikában lesz

A keddi vacsorán nem Ronaldo volt az egyedüli képviselő a labdarúgás világából a Fehér Házban. Jelen volt még a FIFA elnöke, Gianni Infantino is, aki a jövő évi amerikai labdarúgó világbajnokság miatt az elmúlt évben már visszatérő vendégnek számít a Fehér Házban.

Cristiano Ronaldo a napokban megerősítette, hogy ez lesz az utolsó világbajnokság, amelyen részt vesz a portugál válogatott játékosaként.

„Hogy ez lesz-e az utolsó világbajnokságom? Nyilván. Lassan 41 évesleszek, és azt hiszem, eljött az idő” 

jelentkezett be mosolyogva a portugál válogatott edzőtáborából.

Ez persze nem jelenti azt, hogy már a visszavonuláson gondolkodik, a jelenleg Szaúd-Arábiában focizó világsztár még évekig tervezi folytatni a karrierjét.

Az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban a demokrata nagyvárosokban történő zavargások és összetűzések miatt több biztonsági kockázat is felmerült, és Trump kijelentette, hogy „azokban a városokban, amelyek nem tudják garantálni az emberek biztonságát, nem lehet majd meccseket rendezni”.

Álhír terjedt róla a gázai háború kapcsán

Cristiano Ronaldo már azelőtt is nagy népszerűségnek örvendett az arab világban, hogy 2022-ben az Al-Nassrhöz igazolt. 2016-ban kampányt indított a szíriai gyerekek megsegítésére, és több más alkalommal is adományozott – elsősorban gyerekek támogatására.

Ezért is kezdhetett terjedni idén tavasszal egy AI-jal meghamisított interjú, amelyben Ronaldo azt mondja:

„Szeretem Palesztinát. Cristiano Ronaldo vagyok. Azt kérdezi, támogatom-e a palesztinokat? Igen, kérdés nélkül” – mondja a hamisított felvételben, majd beszél arról, hogy imádkozik az elnyomott palesztinokért.

A videó azonban meg lett hamisítva: az eredeti felvétel egy, a katari Alkass Sports Channels-nek adott interjúból származik. A vágatlan eredeti videót február 13-án osztották meg a csatorna közösségi média-felületein. Ezen az látható, hogy Ronaldo egy riporter kérdéseire válaszol egy győztes meccs után, és arról kérdezik, mit gondol a szíriai helyzetről. Ronaldo azt válaszolta, örül a győzelemnek, és hogy a csapat jól játszott. A Szíriára vonatkozó kérdésre pedig azt felelte: „Szeretem az országot”, majd elsétált.

A portugál újságíró szerint Ronaldót a szaúdi herceg trófeaként vitte magával Trumphoz

Ronaldo amerikai látogatásával a portugál média kiemelten foglalkozott. Az ország egyik legnépszerűbb kereskedelmi csatornájának, a SIC külpolitikai rovatának a szerkesztője, João Nuno Assunção úgy értékelte a találkozót, hogy Cristiano Ronaldo egy értékes trófea volt a szaúdi koronaherceg számára, akivel Trump előtt dicsekedhetett. Hozzátette, szerinte a többszörös aranylabdás focistának semmi szüksége nem volt arra, hogy kapcsolatba hozzák a szaúdi miniszterelnökkel és az amerikai elnökkel.

„Cristiano Ronaldo egy hihetetlenül eredményes játékos, az egész világon ismert, világszintű ikon, ötszörös FIFA-év játékosa. Semmi szüksége nem lett volna erre, nem kellett volna kapcsolatba kerülnie egy kormánnyal, amelyet azzal vádolnak, hogy megsérti az emberi jogokat; és nem kellett volna bemocskolnia a nevét egy olyan koronaherceggel, akit azzal gyanúsítanak, hogy parancsot adott egy ellenzéki – jelen esetben a szaúdi újságíró, Jamal Khashoggi – meggyilkolására 2018-ban, a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán” – írja az újságíró.

Nyitókép: Fehér Ház hivatalos oldala

 

KK75
2025. november 20. 11:56
Láthatjuk, hogy a bohócsipka bohócozik, pedig a kis előd bohócának még az is nehéz lett volna, hogy a kijáratot megtalálja.
Nasi12
2025. november 20. 11:43
Mindenkinek minden összejött. Kellemest a hasznossal. De a számokról keveset tudunk. Pedig ahol Trump, Musk, Ronaldo meg a Koronaherceg ott van ott sok nulla szokott fennforogni :)
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 20. 09:53
ergo07-2 2025. november 20. 09:50 Minden több annál, mint aminek látszik, ez erősíti Trumpot, és ha Musk visszatért, akkor megerősödnek. Erős támadások várhatók. Szóval azért tweetelte az apartheid bohóc, hogy Trump azért nem akarta nyilvánosságra hozni az Epstein-listákat, mert vastagon rajta van. Micsoda szövetség, micsoda barátság. 🤣🤣🤣
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 20. 09:52
Hogyne. Az volt az álma, hogy a bohóccal találkozzon. A vb-cím meg smafu. 🤣🤣🤣🤣🤣
