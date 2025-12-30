Itt a mondat Donald Trumptól, amit nem akart hallani a világ

Most hallom, hogy Irán újra próbálja kiépíteni. És ha így van, akkor le fogjuk őket győzni. Szét fogjuk verni őket, de remélhetőleg ez nem fog megtörténni.”

Az elnök hozzátette, hogy hallotta, Irán megállapodást akar kötni, de kijelentette, hogy támogatja Izrael támadását, ha a ballisztikus rakéták vagy a nukleáris fegyverek programja folytatódik.

Trump júniusban amerikai katonai csapást rendelt el az iráni nukleáris létesítmények ellen, amely után azt mondta, hogy az ország képességei „teljesen megsemmisültek”.