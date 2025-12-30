Ft
háború Donald Trump Irán Izrael

Itt a mondat Donald Trumptól, amit nem akart hallani a világ

2025. december 30. 09:40

A figyelmeztetés elsősorban Iránnak szólt.

2025. december 30. 09:40
null

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy támogatná Izrael csapását Irán ellen, ha az újraépíti nukleáris képességeit – írta a Politico. 

Hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellátogatott az elnök floridai magánbirtokára, ahol a karácsonyi ünnepeket tölti. A találkozó előtt tartott sajtótájékoztatón Trump elmondta, hogy hallotta, Irán megpróbálja bővíteni ballisztikus rakétaprogramját:

Most hallom, hogy Irán újra próbálja kiépíteni. És ha így van, akkor le fogjuk őket győzni. Szét fogjuk verni őket, de remélhetőleg ez nem fog megtörténni."

Az elnök hozzátette, hogy hallotta, Irán megállapodást akar kötni, de kijelentette, hogy támogatja Izrael támadását, ha a ballisztikus rakéták vagy a nukleáris fegyverek programja folytatódik.

Trump júniusban amerikai katonai csapást rendelt el az iráni nukleáris létesítmények ellen, amely után azt mondta, hogy az ország képességei „teljesen megsemmisültek".

Az izraeli miniszterelnök hétfőn találkozott Trump-pal, hogy megbeszéljék az iráni fenyegetést, valamint a gázai tűzszünet második fázisát, amely egyelőre nem kezdődött meg.

Netanjahu a második külföldi vezető, aki egy héten belül találkozik Trump-pal a Mar-a-Lagóban – vasárnap fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki optimistán nyilatkozott arról, hogy közel állnak a megállapodáshoz, amely véget vetne az Oroszországgal folytatott háborúnak.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

