A németek is követik a magyar példát: adómentesség jön 2026-tól!

Nem kell adót fizetniük érmeik után azoknak a német sportolóknak, akik dobogón végeznek a 2026-os milánó-cortinai téli olimpián (február 6–22.) és paralimpián (március 6. és 15). Az ötkarikás bónuszok adómentességéről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag, az alsóház előzőleg hasonló intézkedést fogadott el. A korábbi években egyes sportolóknak több mint 50 százalékos adót kellett fizetniük az ilyen bónuszok után – írta beszámolójában az insidethegames.biz portál.

Franziska van Almsick (balra) korábbi német úszósztár szerint az adómentesség a politikai elismerés jele (Fotó: AFP/Barbara Sax)

A német politika is elismeri az eredményeket