téli olimpia Németország olimpia adómentesség érem

A németek is követik a magyar példát: adómentesség jön 2026-tól!

2025. december 30. 19:41

Úgy látszik, a jó példa ragadós. A német parlament salamoni döntést hozott: adómentességet biztosít a jövő évi téli olimpia dobogósainak.

2025. december 30. 19:41
null

Nem kell adót fizetniük érmeik után azoknak a német sportolóknak, akik dobogón végeznek a 2026-os milánó-cortinai téli olimpián (február 6–22.) és paralimpián (március 6. és 15). Az ötkarikás bónuszok adómentességéről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag, az alsóház előzőleg hasonló intézkedést fogadott el. A korábbi években egyes sportolóknak több mint 50 százalékos adót kellett fizetniük az ilyen bónuszok után – írta beszámolójában az insidethegames.biz portál.

Franziska van Almsick német sportsegély alapítvány
Franziska van Almsick (balra) korábbi német úszósztár szerint az adómentesség a politikai elismerés jele (Fotó: AFP/Barbara Sax)

A német politika is elismeri az eredményeket

Az érembónuszok adómentessége a sportolók eredményei iránti politikai elismerés erős jele”

 – nyilatkozta Franziska van Almsick egykori úszósztár, a Német Sportsegély Alapítvány felügyelő bizottságának jelenlegi alelnöke a news.de szerint. Az adómentesség mellett a német sportolók magasabb érembónuszt is kapnak az alapítványtól a játékokon elért dobogós helyezéseikért. 

Az aranyérem immár 30 ezer eurót, míg az ezüstérem 20 ezer eurót ér, ami ötezer eurós növekedést jelent. A bronzéremért járó bónusz változatlanul 10 ezer euró.

Magyarország élen jár

A döntéssel Németország rálép a magyar útra, hiszen Magyarországon az olimpiai és paralimpiai érmekért (pontosabban az ötkarikás pontszerző, tehát 1–6. helyekért) járó állami pénzjutalmak és egyéb fő juttatások – így például az életjáradék – eddig is 

adómentes, nettó összegek voltak, mivel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem minősülnek közcélú juttatásnak.

Ezenfelül nálunk az olimpiai érmek behozatala is vám- és adómentes, ahogy arra stílusosan a NAV is emlékeztetett a tavalyi, párizsi nyári játékok ideje alatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: AFP/Barbara Sax

