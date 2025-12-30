A németek is követik a magyar példát: adómentesség jön 2026-tól!

A magyar olimpikonoknak küldött egyértelmű üzenetet a NAV – ezt már Muhari Eszternek is tudnia kell
Így nem éri majd meglepetés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Úgy látszik, a jó példa ragadós. A német parlament salamoni döntést hozott: adómentességet biztosít a jövő évi téli olimpia dobogósainak.
Nem kell adót fizetniük érmeik után azoknak a német sportolóknak, akik dobogón végeznek a 2026-os milánó-cortinai téli olimpián (február 6–22.) és paralimpián (március 6. és 15). Az ötkarikás bónuszok adómentességéről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag, az alsóház előzőleg hasonló intézkedést fogadott el. A korábbi években egyes sportolóknak több mint 50 százalékos adót kellett fizetniük az ilyen bónuszok után – írta beszámolójában az insidethegames.biz portál.
Az érembónuszok adómentessége a sportolók eredményei iránti politikai elismerés erős jele”
– nyilatkozta Franziska van Almsick egykori úszósztár, a Német Sportsegély Alapítvány felügyelő bizottságának jelenlegi alelnöke a news.de szerint. Az adómentesség mellett a német sportolók magasabb érembónuszt is kapnak az alapítványtól a játékokon elért dobogós helyezéseikért.
Az aranyérem immár 30 ezer eurót, míg az ezüstérem 20 ezer eurót ér, ami ötezer eurós növekedést jelent. A bronzéremért járó bónusz változatlanul 10 ezer euró.
A döntéssel Németország rálép a magyar útra, hiszen Magyarországon az olimpiai és paralimpiai érmekért (pontosabban az ötkarikás pontszerző, tehát 1–6. helyekért) járó állami pénzjutalmak és egyéb fő juttatások – így például az életjáradék – eddig is
adómentes, nettó összegek voltak, mivel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem minősülnek közcélú juttatásnak.
Ezenfelül nálunk az olimpiai érmek behozatala is vám- és adómentes, ahogy arra stílusosan a NAV is emlékeztetett a tavalyi, párizsi nyári játékok ideje alatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Így nem éri majd meglepetés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: AFP/Barbara Sax