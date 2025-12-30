Sokkoló videó arról, hogyan rúgják ki órájáról a balos diákok a francia professzort

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Egy még áprilisban történt egyetemi botrány került ismét reflektorfénybe, miután egy erről készült videó terjedni kezdett a közösségi médiában. A felvételen balos diákok lépnek fel egy francia egyetemen, ahol antiszemita jelszavakkal zavartak meg és űztek el egy professzort az órájáról.
A francia felsőoktatást érintő eset egy lyoni egyetemen történt, ahol balos diákok kényszerítették arra az oktatót, hogy félbeszakítsa előadását és elhagyja a tantermet. Az incidens még áprilisban zajlott le, de egy frissen közzétett videó miatt most ismét a közvélemény figyelmének középpontjába került.
A felvételt az X közösségi oldalon a Visegrád 24 osztotta meg, azzal a kísérőszöveggel, hogy a professzort iszlamista és szélsőbaloldali, Izrael-ellenes diákok fenyegették meg, miközben azokat a hallgatókat is megfélemlítették, akik megpróbálták megvédeni az oktatót. Az ügyről a The Jerusalem Post számolt be még áprilisban.
A beszámoló szerint Fabrice Balanche éppen előadást tartott a lyoni egyetemen az euro–mediterrán megállapodásokról, amikor körülbelül húszfős, maszkot és kapucnit viselő balos diákcsoport tört be az előadóterembe.
A professzor elmondása szerint a csoport körbevették a katedrát, antiszemita jelszavakat skandáltak, és sértegették őt. Bár fizikai bántalmazás nem történt, a fellépést erőszakosnak és megfélemlítőnek nevezte. Többen telefonokkal rögzítették az eseményeket, nyomást gyakorolva az oktatóra, aki végül nyugodtan elhagyta a termet.
Balanche később arról is beszélt, hogy az interneten róla összeállított anyagok és támadások az antiszemita propaganda legsötétebb korszakait idézik.
Az akcióért a Lyon–2 Autonome nevű balos diákcsoport vállalta a felelősséget, amely az oktató palesztin és szíriai kérdésekben képviselt álláspontjával indokolta fellépését. Az ügy Franciaországban széles körű felháborodást váltott ki: több mint harminc neves francia akadémikus közös nyilatkozatban ítélte el a történteket, hangsúlyozva, hogy az egyetemeknek a szabad gondolkodás és a vita helyszíneinek kellene lenniük, nem pedig balos antiszemita megfélemlítés terepeinek.
