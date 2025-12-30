Sokkoló videó arról, hogyan rúgják ki órájáról a balos diákok a francia professzort

A francia felsőoktatást érintő eset egy lyoni egyetemen történt, ahol balos diákok kényszerítették arra az oktatót, hogy félbeszakítsa előadását és elhagyja a tantermet. Az incidens még áprilisban zajlott le, de egy frissen közzétett videó miatt most ismét a közvélemény figyelmének középpontjába került.

A felvételt az X közösségi oldalon a Visegrád 24 osztotta meg, azzal a kísérőszöveggel, hogy a professzort iszlamista és szélsőbaloldali, Izrael-ellenes diákok fenyegették meg, miközben azokat a hallgatókat is megfélemlítették, akik megpróbálták megvédeni az oktatót. Az ügyről a The Jerusalem Post számolt be még áprilisban.