Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.
„Nézzék meg a mellékelt cikkben lévő videót. Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is. Kérdezzék meg tőlük, mit gondolnak erről. Azután meséljenek nekik a Tanácsköztársaságról és a Rákosi-korszakról. A patkánylázadásról, az ávós rémuralomról, a gyilkos, gyáva patkány Lenin-fiúkról.
És ne féljenek arról sem beszélni, hogy ezekkel, az ilyenekkel szemben egy megoldás van.
Remélem, hamarosan az olasz rendőrök is ezt az egyetlen megoldást fogják választani ezekkel az elszabadult állatokkal szemben…"
Képernyőfelvétel: Giorgia Meloni/X