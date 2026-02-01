Ft
02. 01.
vasárnap
szélsőbaloldal kommunista tanácsköztársaság Olaszország

Lenin-fiúk terrorja

2026. február 01. 17:37

Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.

Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Nézzék meg a mellékelt cikkben lévő videót. Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is. Kérdezzék meg tőlük, mit gondolnak erről. Azután meséljenek nekik a Tanácsköztársaságról és a Rákosi-korszakról. A patkánylázadásról, az ávós rémuralomról, a gyilkos, gyáva patkány Lenin-fiúkról.

És ne féljenek arról sem beszélni, hogy ezekkel, az ilyenekkel szemben egy megoldás van.

Remélem, hamarosan az olasz rendőrök is ezt az egyetlen megoldást fogják választani ezekkel az elszabadult állatokkal szemben…"

Képernyőfelvétel: Giorgia Meloni/X

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

falusi-8
2026. február 01. 18:58
Miért nem lő a rendőr mint Minneapolisban? RENDET KELL TENNI AZ UTCÁKON EURÓPÁBAN!!
nyugalom
2026. február 01. 18:18
Poloska és bandája ezek utódai!
egonlerch
2026. február 01. 18:18
Pontos elemzés! És itt van a soron következő lenin csürhe és szítja a patkánylázadást: a tisza szekta.
Agricola
2026. február 01. 18:14
Dalnoki Jenőt a Ferencváros legendás, kőkemény hátvédjét, a "Puha vagy, Jenő!" mondással zrikáltak a pályán, utalva keménységére. Az olasz rendőrök nem mernek védekezni, féltik jó hírüket, mivel attól tartanak, hogy a sajtó azt mondja majd róluk, hogy aránytalanul reagálnak, elnyomva a a tüntetők emberi jogait.
