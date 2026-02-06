Ft
szélsőbaloldal torinó tüntetés olasz kormány giorgia meloni

Meloni bekeményített: drasztikus lépésekkel válaszol, jön a szigor

2026. február 06. 07:53

Sisak, füstbomba, kés? Azonnali őrizet – brutálisan szigorú törvényeket fogadtak el Olaszországban.

2026. február 06. 07:53
null

A közrend fenntartását, a tüntetéseken résztvevő erőszakos elemek kiszűrését, valamint a kis- és fiatalkorúak között egyre gyakoribb bűncselekmények szigorúbb büntetését tartalmazza az olasz kormány újabb biztonsági csomagja, amelyet csütörtök este fogadott el.

Giorgia Meloni miniszterelnök a Rete4 kereskedelmi televíziónak nyilatkozva hangoztatta, hogy azért döntöttek a rendelkezésekről, mert az eddigieknél keményebb fellépésre van szükség.

Hozzátette, azok a szélsőbaloldali erőszakos tüntetők, akik január 31-én Torinó utcáit csatatérré változtatták, és többek között kalapáccsal ütöttek meg egy rendőrt, „nem handabandázó fiatalok, hanem szervezett államellenes támadás résztvevői”. 

A Meloni vezette jobboldali kormány a milánó-cortinai téli olimpia péntek esti hivatalos megnyitója előtt döntött az új közrendi és közbiztonsági intézkedések bevezetéséről, amelyeket már a játékokat kísérő demonstrációk esetében is alkalmazhatnak a hatóságok. 

A hatóságok felhatalmazást kaptak, hogy a köztéren zajló megmozdulásokra utazó, vagy azokon résztvevő személyeket feltartóztassák, és megelőző intézkedésként legfeljebb tizenkét órára őrizetbe vegyék, ha azokat veszélyesnek tartják, illetve ha fegyvert vagy fegyverként használható eszközt találnak náluk. A rendőrőrsre vagy kaszárnyába kísérhetik be azokat is, akik petárdákat, füstbombát dobálnak, sisakot viselnek vagy eltakarják arcukat. 

Őrizetbe vehetik azokat, akikről azonosításuk során kiderül, hogy a korábbi öt évben erőszakos cselekedeteket követtek el tüntetéseken.

A tüntetéseken vagy más nyilvános eseményeken rongálást elkövetőket, ha sikerül őket azonosítani térkamerák vagy más eszközök segítségével, akár cselekedetük után több nappal is őrizetbe vehetik. Ugyanez vonatkozik azokra, akik egészségügyi és vasúti dolgozókra, valamint pedagógusokra támadnak.

A városok prefektusai hattól tizennyolc hónapig terjedő időre kizárhatják a vasútállomásokról, repülőterekről, kikötőkből és a közlekedési eszközökről a korábbi öt évben súlyosabb bűncselekményt elkövető személyeket. Az intézkedés vonatkozik a tizennégy év fölötti kiskorúakra is.

Az oktatási intézményekben, vasútállomásokon és a városok utcáin történő bűncselekmények kiemelésével a kormány a kis- és fiatalkorúak körében egyre inkább terjedő erőszak ellen kíván szigorúbban fellépni.

Három évig terjedő börtönnel sújtják a nyolc centiméternél hosszabb szúró- és vágóeszközök közterületi birtoklását, valamint megtiltották azok árulását tizennyolc év alattiak számára. A kis- és fiatalkorúakat nem megfelelően ellenőrző szülőket a prefektus száztól ezer euróig terjedő bírsággal sújthatja.

Az intézkedések között szerepel a hatósági személyeknek nyújtott szélesebb jogi védelem, azoknak a rendőröknek, akik szükség esetén, szolgálatvégzés közben, vagy jogos önvédelemből követnek el büntetendő cselekményt.

Az olimpiai láng péntek este érkezik meg a milánói San Siro-stadionba, miután végigjárta a város számos helyszínét. A fáklyavivők útvonalát csütörtökön több alkalommal megzavarták környezetvédő demonstrálók, szélsőbaloldali tüntetők, palesztin zászlókat lengető csoportok, amelyek a lángnak a dóm térre való megérkezésekor is falat alkottak. Szélsőbaloldali csoportok szombatra hirdettek újabb tömegtüntetést Milánóban.

(MTI)

Nyitókép: X-fotó

 

