Meloni bekeményített: drasztikus lépésekkel válaszol, jön a szigor

A Meloni vezette jobboldali kormány a milánó-cortinai téli olimpia péntek esti hivatalos megnyitója előtt döntött az új közrendi és közbiztonsági intézkedések bevezetéséről, amelyeket már a játékokat kísérő demonstrációk esetében is alkalmazhatnak a hatóságok.

A hatóságok felhatalmazást kaptak, hogy a köztéren zajló megmozdulásokra utazó, vagy azokon résztvevő személyeket feltartóztassák, és megelőző intézkedésként legfeljebb tizenkét órára őrizetbe vegyék, ha azokat veszélyesnek tartják, illetve ha fegyvert vagy fegyverként használható eszközt találnak náluk. A rendőrőrsre vagy kaszárnyába kísérhetik be azokat is, akik petárdákat, füstbombát dobálnak, sisakot viselnek vagy eltakarják arcukat.

Őrizetbe vehetik azokat, akikről azonosításuk során kiderül, hogy a korábbi öt évben erőszakos cselekedeteket követtek el tüntetéseken.

A tüntetéseken vagy más nyilvános eseményeken rongálást elkövetőket, ha sikerül őket azonosítani térkamerák vagy más eszközök segítségével, akár cselekedetük után több nappal is őrizetbe vehetik. Ugyanez vonatkozik azokra, akik egészségügyi és vasúti dolgozókra, valamint pedagógusokra támadnak.

A városok prefektusai hattól tizennyolc hónapig terjedő időre kizárhatják a vasútállomásokról, repülőterekről, kikötőkből és a közlekedési eszközökről a korábbi öt évben súlyosabb bűncselekményt elkövető személyeket. Az intézkedés vonatkozik a tizennégy év fölötti kiskorúakra is.