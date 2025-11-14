Ft
11. 14.
péntek
vb 2026 FIFA Cristiano Ronaldo Portugália eltiltás portugál válogatott világbajnoki selejtező

Ezt jól elszúrta: lehet, hogy Cristiano Ronaldo eltiltott lesz karrierje utolsó vb-jén

2025. november 14. 19:53

Két- vagy hárommeccses eltiltást is kaphat a portugál szupersztár. Ha így lesz, és Portugália kijut a világbajnokságra, akkor Cristiano Ronaldo az első csoportmeccs(ek)ről lemaradhat.

2025. november 14. 19:53
null

A portugál labdarúgó-válogatott csütörtökön 2–0-ra kikapott idegenben Írországtól világbajnoki selejtezőn, így továbbra sem tekinthető biztosnak a vb-részvétele. Ráadásul Cristiano Ronaldót szándékos ütésért kiállították a dublini találkozón, ami azt jelenti, hogy a csapat legnagyobb sztárja eltiltás miatt nem léphet majd pályára a selejtezősorozat utolsó mérkőzésén Örményország ellen.

A kérdés, hogy az ötszörös aranylabdás klasszis hány meccses eltiltást kap. 

Ha egynél többet, mert a könyöklését súlyosan sportszerűtlennek vagy kirívóan durvának ítélik meg, akkor Ronaldo nemcsak az örmények elleni összecsapásról marad le, hanem – a portugálok kijutása esetén – a jövő nyári világbajnokság első vagy akár a második csoportmérkőzéséről is.

Erről a nemzetközi szövetség (FIFA) fegyelmi bizottsága dönt a következő hetekben, és az ítéletet a csoportkör december 5-i sorsolása után hirdethetik ki. 

A Yahoo Sports cikke emlékeztet rá, a FIFA illetékes testülete a múlt hónapban hasonlóan súlyos szabálytalanságokért két- és hárommeccses eltiltásokat szabott ki. A büntetést a vb előtti felkészülési mérkőzéseken nem lehet(ne) letölteni, mert azok nem minősülnek FIFA-rendezvénynek.

Ronaldónak a jövő évi lehet a rekordot jelentő hatodik, egyben az utolsó világbajnoksága. Az írek elleni pedig a 226. válogatott találkozóján az első piros lapja volt.

Cristiano Ronaldo kiállítása az írek ellen

Nyitókép: Paul Faith / AFP

nfgy1
2025. november 14. 20:13
Ronaldo ide vagy oda, egy baromság, hogy a selejtező végén nem törlődnek a sárga meg a piros lapok! Ez teljesen értelmetlen.
