Ezt jól elszúrta: lehet, hogy Cristiano Ronaldo eltiltott lesz karrierje utolsó vb-jén

A Yahoo Sports cikke emlékeztet rá, a FIFA illetékes testülete a múlt hónapban hasonlóan súlyos szabálytalanságokért két- és hárommeccses eltiltásokat szabott ki. A büntetést a vb előtti felkészülési mérkőzéseken nem lehet(ne) letölteni, mert azok nem minősülnek FIFA-rendezvénynek.

Ronaldónak a jövő évi lehet a rekordot jelentő hatodik, egyben az utolsó világbajnoksága. Az írek elleni pedig a 226. válogatott találkozóján az első piros lapja volt.

Cristiano Ronaldo kiállítása az írek ellen