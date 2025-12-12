Sejtelmes megjegyzést tett Szoboszlai Dominikról Arne Slot – félnek a Liverpool-szurkolók

Elképesztő videó került elő Szoboszlairól – ez mindent megmagyaráz
Már az UEFA is elemezte.
Még mindig sűrű a Liverpool menetrendje. Az állandóan játszó Szoboszlait a sérülés és az eltiltás is fenyegeti.
Megtartotta szokásos meccs előtti sajtótájékoztatóját a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának vezetőedzője, Arne Slot. A holland tréner a magyar válogatott csapatkapitányáról is szót ejtett.
Szoboszlai Dominik a Vörösök elmúlt két mérkőzésén betalált, az Internazionale ellen győztes gólt jegyzett. Nyugodtan kijelenthető, hogy a Liverpool idényének legjobb és legfontosabb játékosa, aki emiatt kihagyhatatlanná vált. Eddig csupán két meccset hagyott ki, azokat az Angol Ligakupában – a másodikat elvesztette a csapat. Augusztus 10. óta 28 tétmérkőzést játszott végig, ebből 22-t a Liverpoolban, és hatot a válogatottban.
Slot elmondta, hogy néha szükség lenne a játékosait pihentetni.
Vessünk csak egy pillantást Dominikra, Virgilre (Van Dijk), Iboura (Konaté) vagy Ryanre (Gravenberch)! Ők azért játszottak ennyit, mert mások nem mindig voltak bevethetők.
Szóval jó hír számukra, hogy olyan időszak áll előttünk, amikor a meccsek között lesz egy hét pihenő. A nem hadra fogható játékosok a sérüléseikből visszatérhetnek, és amikor ez megtörténik, nagyobb merítési lehetőségünk lesz” – fogalmazott.
Szoboszlainak kényszerűségből többször is jobbhátvédet kellett játszania, Mohamed Szalah ügye után pedig kikerült a jobb szélre. Slot természetesen a legtöbb kérdést az egyiptomi helyzete kapcsán kapta, akit nem neveztek be az Internazionale elleni hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Az edzőt az újságírók a legkülönbözőbb módon próbálták Szalahról faggatni, de ő folyamatosan azt mondogatta, hogy még ma (pénteken) beszélni fog vele, és ez a beszélgetés fog arról dönteni, hogy ott lesz-e a Brighton & Hove Albion elleni szombati meccskeretben.
Időközben Fabrizio Romano neves sportújságíró arról számolt be, hogy megtörtént a beszélgetés, és Szalah ott lesz a Brighton elleni meccskeretben. Ettől függetlenül a találkozó után elmegy az Afrika Nemzetek Kupájára, tehát a jobb oldalt a hiányában is valakinek majd be kell töltenie.
Visszatérve Szoboszlaira: mivel a magyar válogatott játékos folyamatosan játszik, és mindig végig a pályán van, nem kizárt, hogy Slot hamarosan pihentetni fogja őt. Erre jó alkalom lehet a csontutolsó Wolverhampton Wanderers elleni december 27-i hazai bajnoki.
A footballinsider247.com cikke szerint nagy csapás lenne, ha Szoboszlait is valami miatt elvesztené Slot, márpedig esetében (a sérülésveszély mellett) fennáll az eltiltás veszélye, ugyanis a magyar játékosnak már négy sárga lapja van, így, ha a következő négy bajnoki valamelyikén begyűjti az ötödiket is, akkor ki kell hagynia egyet (ha a Tottenham Hotspur ellen kapna, akkor a Wolves ellen lenne eltiltott, és így a Leeds United ellen biztosan játszhatna). A 20. forduló előtt törlik a sárga lapokat, de az eltiltásától tartanak a csapat szurkolói.
A Liverpool Brighton elleni hazai bajnokiját szombaton 16 órakor rendezik, a mérkőzést a Spíler1 élőben adja.
