Sejtelmes megjegyzést tett Szoboszlai Dominikról Arne Slot – félnek a Liverpool-szurkolók

Vessünk csak egy pillantást Dominikra, Virgilre (Van Dijk), Iboura (Konaté) vagy Ryanre (Gravenberch)! Ők azért játszottak ennyit, mert mások nem mindig voltak bevethetők.

Szóval jó hír számukra, hogy olyan időszak áll előttünk, amikor a meccsek között lesz egy hét pihenő. A nem hadra fogható játékosok a sérüléseikből visszatérhetnek, és amikor ez megtörténik, nagyobb merítési lehetőségünk lesz” – fogalmazott.

A Liverpool egyébként január 8-ig még hat mérkőzést játszik.

Szoboszlainak kényszerűségből többször is jobbhátvédet kellett játszania, Mohamed Szalah ügye után pedig kikerült a jobb szélre. Slot természetesen a legtöbb kérdést az egyiptomi helyzete kapcsán kapta, akit nem neveztek be az Internazionale elleni hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Az edzőt az újságírók a legkülönbözőbb módon próbálták Szalahról faggatni, de ő folyamatosan azt mondogatta, hogy még ma (pénteken) beszélni fog vele, és ez a beszélgetés fog arról dönteni, hogy ott lesz-e a Brighton & Hove Albion elleni szombati meccskeretben.

Időközben Fabrizio Romano neves sportújságíró arról számolt be, hogy megtörtént a beszélgetés, és Szalah ott lesz a Brighton elleni meccskeretben. Ettől függetlenül a találkozó után elmegy az Afrika Nemzetek Kupájára, tehát a jobb oldalt a hiányában is valakinek majd be kell töltenie.