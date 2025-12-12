Elképesztő videó került elő Szoboszlairól – ez mindent megmagyaráz

A közösségfi oldalakon több összevágott videót is látni, amelyen csokorba szedték Szoboszlai büntetőjét.



A magyar játékos eddig 21-ből 20-at is értékesített, amelyet kihagyott, az a kapufán csattant, a labda pedig a kapusról nem a kapuba pattant.

The only penalty Dominik Szoboszlai has ever missed in his career: pic.twitter.com/lJLwv99Jry — . (@50somethinggg) December 10, 2025

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) egy külön posztot szentelt annak, hogy Szoboszlai és Erling Haaland tizenegyesét alaposabban megvizsgálja.