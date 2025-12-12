Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Inter videó büntető tizenegyes Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Elképesztő videó került elő Szoboszlairól – ez mindent megmagyaráz

2025. december 12. 18:59

Már az UEFA is elemezte a büntetőjét. Szoboszlai könnyen lehet, hogy hosszútávon is a Liverpool első számú ítéletvégrehajtójává válik.

2025. december 12. 18:59
null

Mint ismert, a Liverpool futballcsapata Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával nyert meccset kedden az Internazionale vendégeként a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott középpályás Mohamed Szalah távollétében végezhette el a büntetőt, amelyet nagyon magabiztosan értékesített.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
Szoboszlai belőtte a tizenegyest az Inter ellen
Szoboszlai belőtte a tizenegyest az Inter ellen (Fotó: Stefano Rellandini/AFP)

A közösségfi oldalakon több összevágott videót is látni, amelyen csokorba szedték Szoboszlai büntetőjét.


A magyar játékos eddig 21-ből 20-at is értékesített, amelyet kihagyott, az a kapufán csattant, a labda pedig a kapusról nem a kapuba pattant.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) egy külön posztot szentelt annak, hogy Szoboszlai és Erling Haaland tizenegyesét alaposabban megvizsgálja.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai választása

Mint korábban írtuk, a magyar válogatott csapatkapitánya a tizenegyeseinek többségét balra, a kapu (és a kapus) jobb oldalára rúgja, de persze vannak olyan kivételes esetek, mint amikor a válogatottban a Németország elleni Nemzetek Ligája-találkozón a kapu közepébe „panenkázott”. Erről Szoboszlai az Inter elleni meccs után így nyilatkozott az RTL helyszíni stábjának:

„Nem biztos, hogy mindig oda fogom rúgni, nehogy olyan könnyű dolga legyen a kapusoknak, de igen, sokszor úgy döntök, hogy arra az oldalra »megyek«. Sokat gyakorlom, de most el kell kezdenem a másik oldalra is gyakorolni.”

A Transfermarkt adatbázisából kiderült, hogy amikor Szoboszlai büntetőt értékesített, akkor a mindenkori csapata csak egyszer szenvedett vereséget: 2018 májusában az FC Lieferinggel 3–2-re kapott ki az FAC-tól az osztrák másodosztályban.

Könnyen lehet, hogy Szoboszlai hosszútávon is lőheti majd a Liverpool tizenegyeseit, mivel egyrészről Szalah pár nap múlva az Afrikai Nemzetek Kupájára megy, másrészről ki tudja, hogy az egyiptomi marad-e a klubnál – erre Arne Slot vezetőedző esetleges menesztése is hatással lehet.

Fotó: Stefano Rellandini/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!