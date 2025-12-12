Elképesztő videó került elő Szoboszlairól – ez mindent megmagyaráz

Mindenki ezt a kérdést boncolgatja Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban
Tényleg nem tudják a kapusok hárítani a tizenegyeseit?
Már az UEFA is elemezte a büntetőjét. Szoboszlai könnyen lehet, hogy hosszútávon is a Liverpool első számú ítéletvégrehajtójává válik.
Mint ismert, a Liverpool futballcsapata Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával nyert meccset kedden az Internazionale vendégeként a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott középpályás Mohamed Szalah távollétében végezhette el a büntetőt, amelyet nagyon magabiztosan értékesített.
A közösségfi oldalakon több összevágott videót is látni, amelyen csokorba szedték Szoboszlai büntetőjét.
A magyar játékos eddig 21-ből 20-at is értékesített, amelyet kihagyott, az a kapufán csattant, a labda pedig a kapusról nem a kapuba pattant.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) egy külön posztot szentelt annak, hogy Szoboszlai és Erling Haaland tizenegyesét alaposabban megvizsgálja.
Mint korábban írtuk, a magyar válogatott csapatkapitánya a tizenegyeseinek többségét balra, a kapu (és a kapus) jobb oldalára rúgja, de persze vannak olyan kivételes esetek, mint amikor a válogatottban a Németország elleni Nemzetek Ligája-találkozón a kapu közepébe „panenkázott”. Erről Szoboszlai az Inter elleni meccs után így nyilatkozott az RTL helyszíni stábjának:
„Nem biztos, hogy mindig oda fogom rúgni, nehogy olyan könnyű dolga legyen a kapusoknak, de igen, sokszor úgy döntök, hogy arra az oldalra »megyek«. Sokat gyakorlom, de most el kell kezdenem a másik oldalra is gyakorolni.”
A Transfermarkt adatbázisából kiderült, hogy amikor Szoboszlai büntetőt értékesített, akkor a mindenkori csapata csak egyszer szenvedett vereséget: 2018 májusában az FC Lieferinggel 3–2-re kapott ki az FAC-tól az osztrák másodosztályban.
Könnyen lehet, hogy Szoboszlai hosszútávon is lőheti majd a Liverpool tizenegyeseit, mivel egyrészről Szalah pár nap múlva az Afrikai Nemzetek Kupájára megy, másrészről ki tudja, hogy az egyiptomi marad-e a klubnál – erre Arne Slot vezetőedző esetleges menesztése is hatással lehet.
