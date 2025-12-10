Mindenki ezt a kérdést boncolgatja Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban

Szoboszlaitól megkérdezték, hogy ki a főnök Liverpoolban – ezt válaszolta
Egy kedves mosoly után jött a felelet.
Pályafutása eddigi 21 tizenegyeséből 20-at belőtt. Csodájára járnak az angolok Szoboszlai Dominik magabiztosságának és higgadtságának.
A Liverpool kedden Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával nyert 1–0-ra az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. A mérkőzés után a különböző sajtótermékek megint sokat foglalkoztak azzal, hogy a magyar válogatott futballista mennyire higgadtan értékesítette a büntetőt, függetlenül attól, hogy az jogos volt-e vagy sem.
Szoboszlai a Transfermarkt adatbázisa szerint
az eddigi 21 tizenegyeséből 20-at belőtt
profi pályafutása során (nem számítva a tizenegyespárbajokban elvégzett kísérleteket). Egyetlen kihagyott büntetője van mostanáig, 2021 novemberében az RB Leipzig játékosaként a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-meccsen hibázott, de akkor sem a kapus (Lukás Hrádecky) védett, hanem a kapufáról pattant ki a labda.
A magyar középpályás a tizenegyeseinek többségét balra, a kapu (és a kapus) jobb oldalára rúgja – ez jól látható az alábbi grafikonon is –, de persze vannak olyan kivételes esetek, mint amikor a válogatottban a Németország elleni Nemzetek Ligája-találkozón a kapu közepébe „panenkázott”. Erről Szoboszlai az Inter elleni meccs után így nyilatkozott az RTL helyszíni stábjának:
Nem biztos, hogy mindig oda fogom rúgni, nehogy olyan könnyű dolga legyen a kapusoknak, de igen, sokszor úgy döntök, hogy arra az oldalra »megyek«. Sokat gyakorlom, de most el kell kezdenem a másik oldalra is gyakorolni.
A Transfermarkt adatbázisából egyébként az is kiderül, hogy amikor Szoboszlai büntetőt értékesített, akkor a mindenkori csapata csak egyszer szenvedett vereséget: 2018 májusában az FC Lieferinggel 3–2-re kapott ki az FAC-tól az osztrák másodosztályban.
Szoboszlainak a Liverpool játékosaként hivatalos mérkőzés rendes játékidejében az Inter elleni volt az első büntetője. Arne Slot vezetőedző a találkozó után őt méltatta, és elmondta, ha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen kiélezett szituációban magától értetődő berúgni egy tizenegyest, az nagyot téved.
Ismét jó meccset játszott, és egy nehéz pillanatban is kiállta a próbát. Nyolcvanhat perc játék után nulla–nullás állásnál nem könnyű odaállni az első tizenegyesedhez ennek a klubnak a színeiben, különleges momentum volt, de remek rúgótechnikája van, és ezt bizonyította is azzal, hogy belőtte a büntetőt
– nyilatkozta a holland tréner a meccs utáni sajtótájékoztatón.
Slot azt is elmondta, sok mindent kért már Szoboszlaitól ebben a szezonban, sok különböző pozícióban, de ő mindig maradéktalanul végrehajtotta az utasításait. A Liverpool vezetőedzője emellett kiemelte, Ibrahima Konatén és Virgil van Dijken kívül Szoboszlai az egyetlen, aki az előző négy mérkőzést kivétel nélkül végigjátszotta, ám neki sokkal többet kell futnia, mint a két középhátvédnek – ezért is különleges teljesítmény, amit hétről hétre letesz az asztalra.
Szoboszlai és a Liverpool számára szombaton a Brighton elleni hazai bajnokival (16 óra, Tv: Spíler1) folytatódik az idény.
