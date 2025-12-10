Mindenki ezt a kérdést boncolgatja Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban

A Transfermarkt adatbázisából egyébként az is kiderül, hogy amikor Szoboszlai büntetőt értékesített, akkor a mindenkori csapata csak egyszer szenvedett vereséget: 2018 májusában az FC Lieferinggel 3–2-re kapott ki az FAC-tól az osztrák másodosztályban.

Válogatás Szoboszlai tizenegyeseiből

Dominik Szoboszlai, internacional húngaro del Liverpool, lanza siempre los penaltis al mismo lado. Los porteros lo saben, pero nunca se lo paran... pic.twitter.com/cbyvAAaHdT — solofichajes123 (@solofichajes123) October 24, 2025

Szoboszlainak a Liverpool játékosaként hivatalos mérkőzés rendes játékidejében az Inter elleni volt az első büntetője. Arne Slot vezetőedző a találkozó után őt méltatta, és elmondta, ha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen kiélezett szituációban magától értetődő berúgni egy tizenegyest, az nagyot téved.