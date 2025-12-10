Ft
Arne Slot Liverpool Inter Bajnokok Ligája büntető tizenegyes Szoboszlai Dominik

Mindenki ezt a kérdést boncolgatja Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban

2025. december 10. 14:26

Pályafutása eddigi 21 tizenegyeséből 20-at belőtt. Csodájára járnak az angolok Szoboszlai Dominik magabiztosságának és higgadtságának.

2025. december 10. 14:26
null

A Liverpool kedden Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával nyert 1–0-ra az Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. A mérkőzés után a különböző sajtótermékek megint sokat foglalkoztak azzal, hogy a magyar válogatott futballista mennyire higgadtan értékesítette a büntetőt, függetlenül attól, hogy az jogos volt-e vagy sem.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, San Siro, Bajnokok Ligája, Inter
Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor volt eredményes a San Siróban (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

Szoboszlai a Transfermarkt adatbázisa szerint 

az eddigi 21 tizenegyeséből 20-at belőtt

profi pályafutása során (nem számítva a tizenegyespárbajokban elvégzett kísérleteket). Egyetlen kihagyott büntetője van mostanáig, 2021 novemberében az RB Leipzig játékosaként a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-meccsen hibázott, de akkor sem a kapus (Lukás Hrádecky) védett, hanem a kapufáról pattant ki a labda.

A magyar középpályás a tizenegyeseinek többségét balra, a kapu (és a kapus) jobb oldalára rúgja – ez jól látható az alábbi grafikonon is –, de persze vannak olyan kivételes esetek, mint amikor a válogatottban a Németország elleni Nemzetek Ligája-találkozón a kapu közepébe „panenkázott”. Erről Szoboszlai az Inter elleni meccs után így nyilatkozott az RTL helyszíni stábjának:

Nem biztos, hogy mindig oda fogom rúgni, nehogy olyan könnyű dolga legyen a kapusoknak, de igen, sokszor úgy döntök, hogy arra az oldalra »megyek«. Sokat gyakorlom, de most el kell kezdenem a másik oldalra is gyakorolni.

 

Szoboszlai általában a kapu jobb oldalát célozza meg a tizenegyeseinél (Grafika: Reddit)

A Transfermarkt adatbázisából egyébként az is kiderül, hogy amikor Szoboszlai büntetőt értékesített, akkor a mindenkori csapata csak egyszer szenvedett vereséget: 2018 májusában az FC Lieferinggel 3–2-re kapott ki az FAC-tól az osztrák másodosztályban.

Válogatás Szoboszlai tizenegyeseiből

 

Szoboszlainak a Liverpool játékosaként hivatalos mérkőzés rendes játékidejében az Inter elleni volt az első büntetője. Arne Slot vezetőedző a találkozó után őt méltatta, és elmondta, ha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen kiélezett szituációban magától értetődő berúgni egy tizenegyest, az nagyot téved.

Ismét jó meccset játszott, és egy nehéz pillanatban is kiállta a próbát. Nyolcvanhat perc játék után nulla–nullás állásnál nem könnyű odaállni az első tizenegyesedhez ennek a klubnak a színeiben, különleges momentum volt, de remek rúgótechnikája van, és ezt bizonyította is azzal, hogy belőtte a büntetőt

– nyilatkozta a holland tréner a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Slot azt is elmondta, sok mindent kért már Szoboszlaitól ebben a szezonban, sok különböző pozícióban, de ő mindig maradéktalanul végrehajtotta az utasításait. A Liverpool vezetőedzője emellett kiemelte, Ibrahima Konatén és Virgil van Dijken kívül Szoboszlai az egyetlen, aki az előző négy mérkőzést kivétel nélkül végigjátszotta, ám neki sokkal többet kell futnia, mint a két középhátvédnek – ezért is különleges teljesítmény, amit hétről hétre letesz az asztalra.

Szoboszlai és a Liverpool számára szombaton a Brighton elleni hazai bajnokival (16 óra, Tv: Spíler1) folytatódik az idény.

Nyitókép: STEFANO RELLANDINI / AFP

Inter–Liverpool 0–1 – a mérkőzés összefoglalója

 

red-bullshit
2025. december 10. 15:49
egyértelmű 11-es volt csak a hülyék vitatták
cutcopy
2025. december 10. 15:15
Eleve nagy szó hogy rá bízták a 11-est..
