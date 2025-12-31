Akit az anyakirályné lemészároltatott – a legrövidebb ideig uralkodó királyunkra emlékezünk

apja gyilkosát, Johannát is megölette a háború után.

Igen ám, de Johanna örökösöket jelölt ki a halála előtt, akik Károlyra rontottak. Mivel Nagy Lajos időközben meghalt (1382), Erzsébet özvegy anyakirályné és Mária is küldött segédcsapatokat Nápolyba, Károly megsegítésére – hiszen Károly ekkor még „immunisnak” tűnt a magyar trón iránt.

Ekkor, csak hogy semmi ne legyen egyszerű, Kis Károlynak újabb nehézségei támadtak, mivel maga a pápa ijedt meg Nápoly megerősödésétől: gyorsan ki is közösítette a királyt és annak egész családját.

Vissza Magyarországra: csupa rossz előjel

1384-ben eljött az idő, hogy a bonyolult még bonyolultabb legyen: Károly „a magyarországi eseményekbe is belesodródott”. A vele szimpatizáló délvidéki főurak tőle reméltek támogatást a „nőuralommal”, Erzsébettel és lányával, Máriával szemben. Károly visszatért, és örökre itt ragadt.