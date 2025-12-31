Akit az anyakirályné lemészároltatott – a legrövidebb ideig uralkodó királyunkra emlékezünk

Károly az Anjouk egyik ágából származott, apja Johanna nápolyi királynő börtönében fejezte be életét –
Károlyt furcsa „karmája” újra meg újra a hatalmaskodó női szereplők útjába sodorta:
nyolcesztendősen apja gyilkosának a gyámsága alá került.
Szerencséjére 1365 után távoli rokona, az aktuális magyar király, Nagy Lajos fogadta udvarába, akinek még nem volt örököse. Lajos hamar megkedvelte Károlyt, akit bizalma jeléül Horvátország és Dalmácia kormányzásával bízott meg, vagy éppen őt küldte nagykövetként Velencébe.
Történt, hogy Johanna nápolyi királynő egyszer csak az avignoni ellenpápához pártolt hűbérurával, a „valódi” pápával, VI. Orbánnal szemben, így példátlan lehetőség nyílt Károly előtt: a pápa őt hívta meg az ország trónjára, amiben Nagy Lajos király is támogatta, de cserében megeskette gyámfiát, hogy a magyar koronára nem tart majd igényt. Miután ez megtörtént, komoly magyar haderő indult Kis Károly uralmának biztosítására, aki nápolyi koronát kapott, és