Amikor Mátyás kicselezte a törököket – így vettük be Szabács várát

melyek utolsó bástyáit 1473-ban számolta csak fel, majd 1474 őszéről ismerjük a híres boroszlói ostromot, amikor a cseh és a lengyel uralkodók hadai együttesen ostromolták a magyar királyt a városban, sikertelenül.

Aligha túlzó a kijelentés tehát:

a török front messze nem a legfontosabb kérdés volt ezekben a hónapokban

a budai udvarban. Kétségtelen tény, a felek közt nincs „hivatalos” béke vagy fegyverszünet, de mind Mátyás, mind pedig az idősödő Hódító Mehmed inkább más területek felé koncentrálta katonai erejét.

Mit kell tudnunk Szabács váráról? Melyek bevételének okai, közvetlen előzményei?