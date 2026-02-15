Amikor Mátyás kicselezte a törököket – így vettük be Szabács várát

Alighanem ennél több nem kell annak igazolására, hogy Mátyás „nem ijedt meg az árnyékától”, s a hadi táborokban maga is kivette a részét a feladatokból, természetesen rangjához méltóan. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy Bonfini szerint a táborban „ezt jelentős tettnek mondták”, azaz a király kurázsi tekintetében nem szenvedett hiányt.
Milyen jelentősége volt a vár bevételének?
Ezekben az évtizedekben minden török vár bevételének jelentősége volt, függetlenül annak méretétől, helyétől és építési anyagától. Szabács nem volt a végvárrendszer kulcs-eleme, ezt rögzíteni érdemes, de elfoglalása két szempontból is kiemelkedő.
Egyrészt
magyar királyi sereg a török-magyar frontvonalon a nándorfehérvári siker óta érdemi eredményt nem tudott felmutatni,
s ez a siker mindenképpen látványos volt. Másrészt pedig nem szabad elfelednünk, hogy ezt a hadjáratot megelőzte egy hasonlóan „látványos” török akció:
Ali szendrői bég vezetésével portyázó csapatok 1474 februárjának elején betörnek az országba,
s Váradig jutva kirabolták a várost. Egyértelmű volt ezek után a magyar hadvezetés számára, hogy egy ilyen akció nem maradhatott megtorlás nélkül, de úgy, hogy a szultán személyes haragját ne vonja magára.