Magyarországnak szüksége lesz egy potens királyra – aki lehet a Habsburg házból is

Bocskai, Rákóczi és Kossuth szabadságharcai, a kivégzettek sírkeresztjei Zrínyi Péteréktől a magyar jakobinusokon át az aradiakig és mindenekelőtt az első miniszterelnök Battyányig sötét árnyékot vet rájuk, amit aztán a Kiegyezés utáni virágzó és boldog békeévek – különösen a majdani bukásból visszatekintve – olyan széppé varázsoltak, hogy az egykor mindenkinél gyűlöletesebb Ferenc József arcmása idővel felkerült az otthonok falára Rákóczi és Kossuth mellé.

A dinasztia bukása egybeesett a történelmi Magyarország elpusztításával, ezért nemigen tudtuk őket sajnálni – megvolt a magunk baja.

Ottó aztán lélekben és szavakban mintha valamit visszaadott volna abból, amit ősei elvettek, s bár soha ki nem mondta, nyilván gondolt az elvesztett örökség majdani visszaszerzésére. Nem véletlen, hogy addig nem hagyott békét feleségének, Regina szász-meiningeni hercegnőnek, amíg öt lány után végre egy fiút is szült neki.

Ő lett Károly, mostani történetünk hőse, aki elméletben a trónörökös lenne.

Nos, január 14-én e főúri sarj szokatlan élességgel, meggondolatlan elefántként gyalogolt bele a napi politika porcelánboltjába, és durva kirohanást intézett a Patrióták képviselőcsoportja – s így alig burkoltan a magyar miniszterelnök és kormánypártok – ellen, mondván ezek a pártok „nem hazafiak, és egyáltalán nem Európáért vannak”, és céljuk az európai egység megbontása. Vajon hol és miféle európai egységet látunk, és mik is azok a bizonyos közös értékek, amelyeknek védelmében Károly kiáll?