Így ért véget az Árpád-ház uralma Magyarországon – 725 éve hunyt el III. András

Milyen „külső” nehézségekkel nézett szembe az „utolsó aranyágacska”?

III. András erőit a belső konfliktusok kötötték le, uralkodását nem jellemzik külföldi hatalmasságokkal folytatott háborúk. Azonban

trónra lépése után legelső feladata az volt, hogy koronázási esküjével összhangban helyreállítsa az ország területi épségét

és visszaszerezze a Habsburg Albert osztrák herceg által elfoglalt nyugat-magyarországi erősségeket, köztük az ország nyugati kapuját, Pozsony várát.

Albert ezeket még a Kőszegiektől foglalta el, ám III. András megkoronázása után a magyar királynak sem volt hajlandó visszaadni őket. III. András nem túl sok véráldozatot követelő hadjárata gyors békekötéssel és az uralkodók személyes találkozójával zárult (1291); a kompromisszum értelmében

Albert visszaadta az ellenőrzése alatt tartott területeket és várakat,

amelyek többségét azonban le kellett rombolni.

A megegyezés igazi vesztesei a két uralkodó közös ellenfelei, a várakat birtokló Kőszegiek voltak. A következő években III. András egyre szorosabbra fűzte a viszonyt a Habsburgokkal: első felesége, a lengyel Fenenna halála után, 1296-ban Albert leányát vette feleségül Bécsben, s két év múlva ismét székvárosában kereste fel a herceget, akit jelentős kontingenssel támogatott a német királyi trónért folytatott sikeres küzdelmében.

Mi volt a helyzet az Anjoukkal, akik ekkoriban már a magyar trónra „kacsintgattak”?

Az Utószülött István törvényességét és III. András legitimitását elutasító nápolyi Anjouk

sokáig nem okoztak közvetlen fejtörést

András számára. V. István unokája, Martell Károly salernói herceg felvette ugyan a magyar királyi címet, édesanyja, Árpád-házi Mária pedig folyamatosan táplálta a Kőszegiek és a délvidéki Subicsok és Babonicsok III. Andrással szembeni ellenállásának tüzét – amely azonban az Anjouk támogatása nélkül is lobogott.

Martell Károly halála (1295) után sokáig úgy tűnt, hogy az Anjouk nem tesznek több erőfeszítést a magyar korona megszerzésére. Amikor 1300 nyarán Martell Károly fia, a majdani I. (Anjou) Károly magyar király – ismertebb, de a korban nem használt nevén

Károly Róbert – partra szállt Dalmáciában, alig talált támogatóra,

egy korabeli jelentés szerint az egyre magabiztosabb III. András sem tartotta veszélyesnek új riválisát.

III. András egy későkori ábrázoláson (Wikipédia)

Miért halt meg hirtelen, aránylag fiatalon III. András?

Valóban nem volt idős – alig több mint 30 éves. Rendelkezünk egy regényes leírással – a Stájer rímes krónikával –, amely szerint az ifjú királyt megmérgezték.

A mérgezés tényét semmi esetre sem tudjuk kizárni,

hiszen III. András bőségesen rendelkezett ellenséggel.

A megrendelők személye azonban komoly gyanakvásra ad okot a történettel szemben: eszerint ugyanis éppen a hozzá leghűségesebb bárók, Rátót nembeli Domokos tárnokmester és a Balassák őse, Demeter zólyomi ispán törtek volna a király életére. Állítólag megnyerték az ügynek III. András olasz komornyikját, aki az Itáliából beszerzett mérget a király asztali késének hátsó részére kente; míg

a kés első felével felvágott ételt az előkóstoló jóízűen elfogyasztotta, addig a hátsó résszel szeletelt harapnivaló III. András halálát okozta.

Hogy mennyi igaz a történetből, ma már nehéz eldönteni, az azonban biztos, hogy a Stájer rímes krónika szerzője rajongott a mérgezéses történetekért, s talán egy kis mag is elég volt számára, hogy a szóbeszédből nagyívű elbeszélést faragjon.

Valóban végzetes volt utolsó Árpád-házi királyunk halála az ország jövőjére nézve? Törvényszerű volt az anarchia, vagy máshogy is alakulhatott volna?

Az bizonyos, hogy hosszú évtizedek után III. András

uralkodásának végén csillant fel először a remény, hogy a királyi hatalom úrrá tud lenni az országban uralkodó anarchián,

halálával azonban ezek a remények jó időre szertefoszlottak.

Az ország végzete azonban nem teljesedett be,

a királyságnak I. (Anjou) Károly, vagyis Károly Róbert következetes és szívós munkájának köszönhetően volt jövője.

A III. Andráshoz hasonlóan Itáliából érkező uralkodó két évtized alatt egyesítette az országot és megszilárdította a királyi hatalmat, s ezzel megalapozta a Magyar Királyság 14. századi virágkorát.

Nyitókép: III. András Magyarországra jön. Miniatúra, Képes krónika